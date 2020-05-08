أزمة كورونا

"تهدف لتناقل العدوى عمدا".. ولاية أميركية تحذر من "حفلات كورونا"

الحرة / ترجمات - واشنطن
08 مايو 2020
يعرض من يرتاد هذا النوع من الحفلات حياته ومجتمعه للخطر.
يعرض من يرتاد هذا النوع من الحفلات حياته ومجتمعه للخطر.

عبر مسؤولون من ولاية واشنطن الأميركية عن قلقهم حيال بلاغات تلقوها عن تنظيم بعض الأشخاص ما سموها "حفلات كوفيد-19"، بقصد تناقل عدوى فيروس كورونا فيما بينهم عمدا، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

ونشرت وزارة الصحة في الولاية عبر حسابها على تويتر تحذيرا من ارتياد هذا النوع من الحفلات لما تشكله من مخاطر على صحة الفرد والمجتمع.

وحذر جون وايزمان، وزير الصحة في الولاية، من أن "الاحتشاد بمجموعات في وسط هذه الجائحة يمكن أن يكون خطيرا بشكل كبير، ويعرض الناس لخطر متزايد بإدخالهم المستشفى وحتى الموت".

"علاوة على ذلك، لا يعرف إن كان الأشخاص المتعافين من كوفيد-19 يتمتعون بمناعة على المدى البعيد"، أضاف وايزمان.

ويشدد المسؤول على أنه "لا يزال هناك الكثير مما لا نعرفه عن هذا الفيروس"، بما في ذلك التأثيرات التي تسببها العدوى على المدى البعيد.

وجاءت تصريحات وايزمان عقب تلقيه بلاغات من السلطات في مقاطعة "والا والا" التابعة للولاية، تقول إن نحو 100 حالة في المنطقة يبدو أنها تناقلت الفيروس أو نشرته عمدا في ما يسمى "حفلات كوفيد-19".

ويحرص منظمو هذا النوع غير المسؤول من الاحتفالات على جمع أشخاص أصحاء بآخرين تم تشخيصهم بالإصابة بعدوى فيروس كورونا لنقل العدوى إليهم.

"هذا النوع من السلوك غير الضروري قد يخلق تأزما في الحالات، ما يؤدي إلى إبطاء قدرة ولايتنا على إعادة الفتح تدريجيا"، أضاف وايزمان.

وتم رصد 94 حالة إصابة جديدة بالفيروس في مقاطعة والا والا وحدها يوم الأربعاء، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة.

وبحسب مديرة الصحية في المقاطعة، ميغان ديبولت، فقد أظهر تتبع المصابين بعدوى كورونا أن البعض منهم كانوا قد حضروا تلك الحفلات بقصد تناقل العدوى مع آخرين.

وأكدت ديبولت أن 25 شخصا عللوا إصابتهم بالعدوى بالقول: "أننا كنا في حفلة كوفيد".

"نحن بحاجة لاستغلال هذا الوقت لاستخدام المنطق السليم، ولنكون أذكياء بتحركنا خلال هذا الوباء حتى نتمكن من البدء في إعادة فتح مجتمعنا"، قالت ديبولت.

وأضافت "حفلات كوفيد-19: ليست جزءا من الحل".

وكان موقع تويتر قد أوقف في شهر مارس حساب مجلة "ذي فيديراليست" الأميركية المحافظة بشكل مؤقت، وحجب تغريدة شجعت فيها المجلة جمهورها لإقامة حفلات كورونا جماعية.

ودعت المجلة في تغريدتها لإقامة حفلات مختلطة، تجمع مصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، مع أشخاص أصحاء، لنقل العدوى لهم.

لكن المجلة لم تأخذ بالحسبان المخاطر الناجمة عن دعوتها المتهورة وفقدان الأرواح المحتمل، إن طبقها البعض من متابعيها، بحسب المسؤولين.

وكتب تويتر في موقع التغريدة "هذه التغريدة غير متوفرة بسبب مخالفتها لقوانين المنصة".
 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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تكنولوجيا

فيسبوك تطلب من موظفيها العمل من المنزل حتى نهاية العام

الحرة / ترجمات - واشنطن
08 مايو 2020
كان فيسبوك من أوائل الشركات التقنية التي طالبت موظفيها بالعمل من المنزل.
كان فيسبوك من أوائل الشركات التقنية التي طالبت موظفيها بالعمل من المنزل.

قال شركة فيسبوك إنها ستسمح لمعظم موظفيها بالعمل من منازلهم حتى نهاية عام 2020، وأن الشركة لا تتوقع إعادة فتح معظم مكاتبها قبل السادس من يوليو، بحسب ما أكد متحدث باسم فيسبوك لموقع "ذي فيرج" التقني.

وأوضحت الشركة إن عوامل مختلفة ساهمت باتخاذها هذا القرار، بما فيها المعلومات الواردة من المؤسسات الصحية، كمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وجامعة "جونز هوبكنز"، إضافة إلى التعليمات الحكومية.

وبدأت ولاية كاليفورنيا، حيث يقع مقر فيسبوك الرئيسي، بتخفيف قيود التباعد الاجتماعي تدريجيا، ضمن خطة على عدة مراحل أعلن عنها حاكم الولاية.

ويعمل موظفو فيسبوك من منازلهم منذ شهر مارس الماضي.

وقالت الشركة إنها ستواصل الدفع للعاملين بنظام الساعة، والذين قد لا يتمكنون من العمل نظرا لتقليص الوظائف أو إغلاق المكاتب، أو لأسباب مرضية.

وكان مارك زوكربيرغ، المدير التنفيذي لفيسبوك، قد أعلن الشهر الماضي عن إلغاء فيسبوك لمناسبات تتطلب الحضور الجسدي لأكثر من 50 شخصا حتى يونيو 2021.

وقد يشكل طلب فيسلوك من موظفيها العمل من المنزل حتى نهاية العام نموذجا تتبعه شركات تعمل في المجال التقني والتواصل الاجتماعي.

وكانت فيسبوك من أوائل الشركات التي طالبت موظفيها بالعمل من منازلهم منذ بداية احتدام أزمة فيروس كورونا المستجد، وهو الأمر الذي طبقته شركات كثيرة لاحقا حول العالم.

الحرة / ترجمات - واشنطن