"تهدف لتناقل العدوى عمدا".. ولاية أميركية تحذر من "حفلات كورونا"

عبر مسؤولون من ولاية واشنطن الأميركية عن قلقهم حيال بلاغات تلقوها عن تنظيم بعض الأشخاص ما سموها "حفلات كوفيد-19"، بقصد تناقل عدوى فيروس كورونا فيما بينهم عمدا، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

ونشرت وزارة الصحة في الولاية عبر حسابها على تويتر تحذيرا من ارتياد هذا النوع من الحفلات لما تشكله من مخاطر على صحة الفرد والمجتمع.

We know quarantine and #socialdistancing is hard. If you're tempted to have a party, whether it's to catch #COVID19 and "get it over with" or just to see those you miss, DON'T DO IT. Exposing yourself or others to COVID-19 is a truly terrible idea.https://t.co/v3kBdHknws