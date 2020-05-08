"تهدف لتناقل العدوى عمدا".. ولاية أميركية تحذر من "حفلات كورونا"

عبر مسؤولون من ولاية واشنطن الأميركية عن قلقهم حيال بلاغات تلقوها عن تنظيم بعض الأشخاص ما سموها "حفلات كوفيد-19"، بقصد تناقل عدوى فيروس كورونا فيما بينهم عمدا، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

ونشرت وزارة الصحة في الولاية عبر حسابها على تويتر تحذيرا من ارتياد هذا النوع من الحفلات لما تشكله من مخاطر على صحة الفرد والمجتمع.

We know quarantine and #socialdistancing is hard. If you're tempted to have a party, whether it's to catch #COVID19 and "get it over with" or just to see those you miss, DON'T DO IT. Exposing yourself or others to COVID-19 is a truly terrible idea.https://t.co/v3kBdHknws — WA Dept. of Health (@WADeptHealth) May 8, 2020

وحذر جون وايزمان، وزير الصحة في الولاية، من أن "الاحتشاد بمجموعات في وسط هذه الجائحة يمكن أن يكون خطيرا بشكل كبير، ويعرض الناس لخطر متزايد بإدخالهم المستشفى وحتى الموت".

"علاوة على ذلك، لا يعرف إن كان الأشخاص المتعافين من كوفيد-19 يتمتعون بمناعة على المدى البعيد"، أضاف وايزمان.

ويشدد المسؤول على أنه "لا يزال هناك الكثير مما لا نعرفه عن هذا الفيروس"، بما في ذلك التأثيرات التي تسببها العدوى على المدى البعيد.

وجاءت تصريحات وايزمان عقب تلقيه بلاغات من السلطات في مقاطعة "والا والا" التابعة للولاية، تقول إن نحو 100 حالة في المنطقة يبدو أنها تناقلت الفيروس أو نشرته عمدا في ما يسمى "حفلات كوفيد-19".

ويحرص منظمو هذا النوع غير المسؤول من الاحتفالات على جمع أشخاص أصحاء بآخرين تم تشخيصهم بالإصابة بعدوى فيروس كورونا لنقل العدوى إليهم.

"هذا النوع من السلوك غير الضروري قد يخلق تأزما في الحالات، ما يؤدي إلى إبطاء قدرة ولايتنا على إعادة الفتح تدريجيا"، أضاف وايزمان.

وتم رصد 94 حالة إصابة جديدة بالفيروس في مقاطعة والا والا وحدها يوم الأربعاء، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة.

وبحسب مديرة الصحية في المقاطعة، ميغان ديبولت، فقد أظهر تتبع المصابين بعدوى كورونا أن البعض منهم كانوا قد حضروا تلك الحفلات بقصد تناقل العدوى مع آخرين.

وأكدت ديبولت أن 25 شخصا عللوا إصابتهم بالعدوى بالقول: "أننا كنا في حفلة كوفيد".

"نحن بحاجة لاستغلال هذا الوقت لاستخدام المنطق السليم، ولنكون أذكياء بتحركنا خلال هذا الوباء حتى نتمكن من البدء في إعادة فتح مجتمعنا"، قالت ديبولت.

وأضافت "حفلات كوفيد-19: ليست جزءا من الحل".

وكان موقع تويتر قد أوقف في شهر مارس حساب مجلة "ذي فيديراليست" الأميركية المحافظة بشكل مؤقت، وحجب تغريدة شجعت فيها المجلة جمهورها لإقامة حفلات كورونا جماعية.

ودعت المجلة في تغريدتها لإقامة حفلات مختلطة، تجمع مصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، مع أشخاص أصحاء، لنقل العدوى لهم.

لكن المجلة لم تأخذ بالحسبان المخاطر الناجمة عن دعوتها المتهورة وفقدان الأرواح المحتمل، إن طبقها البعض من متابعيها، بحسب المسؤولين.

وكتب تويتر في موقع التغريدة "هذه التغريدة غير متوفرة بسبب مخالفتها لقوانين المنصة".

