أزمة كورونا

وفاة قط وصاحبه بفيروس كورونا

الحرة / ترجمات - واشنطن
08 مايو 2020
العدوى انتقلت إلى القطة من مالكها
العدوى انتقلت إلى القطة من مالكها

توفي قط في إسبانيا عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما كشفت عملية التشريح.

وقالت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية، إنه يعتقد أن القط التقطت العدوى من صاحبه الذي توفي هو أيضا نتيجة إصابته بالفيروس.

ويعود القط ذو الأربع سنوات، إلى عائلة تقطن إقليم كتالونيا الإسباني، وقد تم نقله إلى مشفى بيطري بعدما واجه صعوبات في التنفس.

واكتشف الفريق الطبي بأن القط مصاب بفشل قلب بجانب ارتفاع في درجة الحرارة وصل إلى 38.2 درجة مئوية، وانخفاض في مستوى الصفائح الدموية.

وقد اختار الأطباء خيار الموت الرحيم للقط، الذي كان يعاني بالفعل من مشاكل وراثية في القلب.

وبسبب اشتباه الطبيب في إصابة القط بفيروس كورونا، تم إرسال جثة القط إلى مركز أبحاث، حيث عثر الأطباء على آثار لفيروس كورونا، بعد أخذ عينات من الأنف والجهاز الهضمي.

ويعتقد الأطباء أن القط قد التقط العدوى من صاحبه الذي توفي بفيروس كورونا، حسب صحيفة "لافانغارديا" المحلية.

ويعتبر هذا القط واحدا من بين ستة قطط حول العالم، التقطت عدوى فيروس كورونا المستجد.

وحتى الآن لا يوجد دليل على انتقال الفيروس من قط إلى آخر، بحسب دراسة صينية أجريت على 102 قط في مدينة ووهان الصينية.

ووجد علماء في معهد هاربين البيطري الصيني إن القطط والحيوانات الأليفة، كانت عرضة للإصابة بكورونا، فيما كانت الإصابة نادرة عند الكلاب.

كما قال العلماء إن الخنازير والدجاج والبط، لم تكن عرضة للإصابة على الإطلاق.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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إصابة موظف ثان في البيت الأبيض بكورونا.. وتأخر طائرة بنس

الحرة - واشنطن
08 مايو 2020
البيت الأبيض يعلن إصابة مساعد لبنس بفيروس كورونا
البيت الأبيض يعلن إصابة مساعد لبنس بفيروس كورونا

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني إصابة موظف في مكتب نائب الرئيس الأميركي مايك بنس بفيروس كورونا المستجد، وذلك في تصريحات لها خلال إفادتها الصحفية الجمعة.

ويصبح ذلك الموظف هو ثاني شخص يعلن عن إصابته بمرض كوفيد-19 الناتج عن الفيروس ضمن الفريق الرئاسي خلال الأيام الماضية.

وقال مسؤول في الإدارة الأميركية لوسائل إعلام أميركية إنه تم الحصول على نتائج فحص الشخص المذكور صباح الجمعة.

وبحسب شبكة فوكس نيوز، أفاد مسؤول كبير في الإدارة بأن رحلة لبنس على متن طائرة الرئاسة تأخرت حوالي ساعة صباح الجمعة بسبب نتيجة فحص الموظف.

وقال إن هذا الشخص لم يكن على متن الطائرة ولم يكن من المقرر أن يكون على متنها، وقد طُلب من الأشخاص الذين خالطوه العودة لمنازلهم والخضوع لفحوصات.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه قد أعلنا أنهما يتم فحصهما يوميا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض الجمعة إن بيت الرئاسة يلتزم بالتعليمات التي وضعها الخبراء للوقاية من الفيروس.

الحرة - واشنطن