وفاة قط وصاحبه بفيروس كورونا

توفي قط في إسبانيا عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما كشفت عملية التشريح.

وقالت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية، إنه يعتقد أن القط التقطت العدوى من صاحبه الذي توفي هو أيضا نتيجة إصابته بالفيروس.

ويعود القط ذو الأربع سنوات، إلى عائلة تقطن إقليم كتالونيا الإسباني، وقد تم نقله إلى مشفى بيطري بعدما واجه صعوبات في التنفس.

واكتشف الفريق الطبي بأن القط مصاب بفشل قلب بجانب ارتفاع في درجة الحرارة وصل إلى 38.2 درجة مئوية، وانخفاض في مستوى الصفائح الدموية.

وقد اختار الأطباء خيار الموت الرحيم للقط، الذي كان يعاني بالفعل من مشاكل وراثية في القلب.

وبسبب اشتباه الطبيب في إصابة القط بفيروس كورونا، تم إرسال جثة القط إلى مركز أبحاث، حيث عثر الأطباء على آثار لفيروس كورونا، بعد أخذ عينات من الأنف والجهاز الهضمي.

ويعتقد الأطباء أن القط قد التقط العدوى من صاحبه الذي توفي بفيروس كورونا، حسب صحيفة "لافانغارديا" المحلية.

ويعتبر هذا القط واحدا من بين ستة قطط حول العالم، التقطت عدوى فيروس كورونا المستجد.

وحتى الآن لا يوجد دليل على انتقال الفيروس من قط إلى آخر، بحسب دراسة صينية أجريت على 102 قط في مدينة ووهان الصينية.

ووجد علماء في معهد هاربين البيطري الصيني إن القطط والحيوانات الأليفة، كانت عرضة للإصابة بكورونا، فيما كانت الإصابة نادرة عند الكلاب.

كما قال العلماء إن الخنازير والدجاج والبط، لم تكن عرضة للإصابة على الإطلاق.