"يعبر إلى الدماغ".. أعراض دائمة يتركها كورونا لدى بعض المرضى

تشير مجموعة متزايدة من الأدلة إلى أن مرضى فيروس كورونا، بمن فيهم الشباب، قد يعانون من سكتات دماغية خفيفة دون أن يلحظوا ذلك.

وتشتمل أعراض هذه الجلطات، التي ظهرت في بعض المصابين بالفيروس، على مشاكل عصبية مثل الدوار أو الارتباك أو الشعور بالانقطاع والهذيان.

وقال الطبيب من سان فرانسيسكو نيت فافيني، الذي يقود جهودا لجمع بيانات عن المصابين بكوفيد 19 في أنحاء الولايات المتحدة، إن "هناك بعض الأشخاص يصابون بسكتات دماغية خفية، تترافق مع تغييرات في القدرة الإدراكية أو حتى المزاجية".

وأضاف وفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" أن هذه الأعراض قد تبقى قائمة حتى بعد شفاء المصابين، لكنه أشار إلى أن السكتات الدماغية الصغيرة لا تهدد حياة الأشخاص.

ولا يزال العلماء غير متأكدين من سبب ظهور هذه الأعراض العصبية، التي يعتقد البعض أنها مترافقة مع فيروس كورونا حيث يتسبب في إتلاف الخلايا العصبية في الأنف، مما يسمح له بالعبور من الجهاز التنفسي إلى الدماغ.

ويؤكد موقع "بيزنس إنسايدر" أن هناك حاجة إلى المزيد من البيانات لربط هذه الأعراض بفيروس كورونا.

ومؤخرا توصل باحثون صينيون أن فيروس كورونا يمكن أن يؤثر على الجهاز العصبي للبشر، ووجدت دراسة أجريت في شهر أبريل على 214 مريضا في مدينة ووهان أن أكثر من ثلث المرضى يعانون من أعراض عصبية، وخاصة أولئك الذين ظهرت عليهم أعراض متطورة من الوباء القاتل.

ومن بين المرضى الذين تمت دراستهم، عانى 25 في المئة من الدوار أو الصداع أو الارتباك أو الهذيان أو النوبات أو ضعف التوازن.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية قالت في وقت سابق الشهر الماضي إن الأطباء رصدوا ازدياد حالات تعرض الشباب ومن هم في متوسط العمر لجلطات دماغية بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

وأكدت الصحيفة أن التحليلات تشير إلى أن بعض مرضى كورونا عانوا في الغالب من أخطر أنواع السكتة الدماغية التي تسبب انسداد الأوعية الدموية الكبيرة ويمكنها تدمير أجزاء كبيرة من الدماغ المسؤولة عن الحركة والكلام وصنع القرار.

ووفقا للصحيفة فإن هذا النوع من الجلطات الحادة يصيب عادة الأشخاص فوق سن السبعين، إلا أن ما يجري حاليا هو تسجيل حالات إصابة لمن هم في الثلاثينيات والأربعينيات من عمرهم.