الطقس الدافئ وفيروس كورونا.. "نتائج مخيبة" لدراسة في 144 دولة

قالت دراسة كندية حديثة إن درجات الحرارة المرتفعة ليس لها تأثير واضح على مدى انتشار فيروس كورونا، الذي أودى بحياة الآلاف وأصاب نحو أربعة ملايين شخص حول العالم.

ولم تجد الدراسة، التي أجرتها جامعة تورنتو ونشرت في مجلة الجمعية الطبية الكندية، أي ارتباط بين معدلات نمو الوباء ودرجة الحرارة أو الرطوبة، وذلك اعتمادا على بيانات جمعت من 144 دولة حول العالم.

لكن الدراسة وثقت ارتباطا قويا بين معدلات انخفاض انتشار الفيروس والقيود المفروضة على التجمعات وإغلاق المدارس واجراءات التباعد الاجتماعي المتخذة في معظم دول العالم.

وأشار الباحثون إلى أن القيود العامة التي تفرضها السلطات حول العالم، هي أكثر الوسائل فعالية لمكافحة الوباء.

وقالت عالمة الأوبئة من جامعة تورنتو والمؤلفة المشاركة في الدراسة ديون جيسينك إن "الصيف لن يجعل الفيروس يختفي.. من المهم أن يعرف الناس ذلك".

وتأتي هذه "النتائج المخيبة" فيما يأمل كثيرون في أن تسهم حرارة الصيف في الحد من انتشار وباء كورونا، مثلما يحصل مع الإنفلونزا الموسمية.