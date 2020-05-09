أزمة كورونا

"تعطيل الهواتف" لأسبوع.. وثيقة تشير إلى "حدث خطير" في مختبر ووهان

الحرة / ترجمات - واشنطن
09 مايو 2020
تكتمت الصين على معلومات مهمة بشأن فيروس كورونا مما يرجح فرضية أن يكون الفيروس خرج من مختبر ووهان عن طريق الخطأ
تكتمت الصين على معلومات مهمة بشأن فيروس كورونا مما يرجح فرضية أن يكون الفيروس خرج من مختبر ووهان عن طريق الخطأ

أظهر تحليل خاص لبيانات المواقع للهاتف المحمول أن مختبر ووهان في الصين المختص في الفيروسات التاجية أغلق في أكتوبر ما يعزز الاتهامات ضده بخصوص فيروس كورونا المستجد، وفق تقرير لموقع "إن بي سي نيوز".

وقال الموقع، نقلا عن ثلاثة مصادر اطلعت على وثيقة بهذا الخصوص، إن وكالات التجسس الأميركية تفحص البيانات.

ويقول التقرير  إنه لم يكن هناك أي نشاط للهاتف المحمول في جزء شديد الحراسة من معهد ووهان لعلم الفيروسات في الفترة من 7 أكتوبر حتى 24 أكتوبر 2019، وأنه ربما كان هناك "حدث خطير" خلال حوالي أسبوع ما بين 6 أكتوبر و 11 أكتوبر.

وأشار التقرير إلى أن ذلك لا يقدم أي دليل مباشر على إغلاق، أو أي دليل على نظرية أن الفيروس خرج بطريق الخطأ من المختبر.

ولكن إذا كان هناك مثل هذا الإغلاق، يمكن أن يُنظر إليه على أنه دليل يتم فحصه من قبل وكالات الاستخبارات الأميركية.

وألمح مسؤولون في إدارة ترامب، بمن فيهم الرئيس، أن الفيروس الجديد تسرب عن طريق الخطأ من المختبر.

وهذا واحد من عدة سيناريوهات قيد التدقيق من قبل وكالات الاستخبارات الأميركية. ويشكك العديد من العلماء في ذلك، بحجة أن التفسير الأكثر احتمالاً هو أن الفيروس قد انتقل إلى البشر عن طريق الحيوانات في سوق المنتجات الحية في ووهان.  

وقد تم تتبع أول حالة معروفة بالفيروس في الصين إلى 17 نوفمبر، بيد أن بعض الباحثين بدأوا يشككون في هذا الجدول الزمني، نظرا لتوثيق حالة في فرنسا في ديسمبر.

وتقول الوثيقة إن تحليلها يشير إلى أن الوباء بدأ "في وقت أبكر مما تم الإبلاغ عنه في البداية" وتدعم خروج كورونا من معهد ووهان لعلم الفيروسات".

كما تقول الوثيقة إن المؤتمر الدولي السنوي المقرر عقده في أوائل نوفمبر في الجزء الأقل أمنا من المختبر يبدو أنه "ألغي ولم يعقد أبدا". 

وقال مسؤول أميركي إن وكالات الاستخبارات قد تلقي على البيانات نظرة أخرى في أعقاب هذا التقرير الجديد.

وقال مسؤول استخباراتي آخر إنه قد يكون هناك المزيد من بيانات موقع الهاتف المحمول الخاصة التي يمكن أن تلقي المزيد من الضوء على هذه المسألة.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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09 مايو 2020
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تداول عشرات المغردين على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قالوا إنه يظهر "سحل مواطن مصري في السعودية" بعد دعوته إلى التظاهر أمام سفارة بلاده في جدة للضغط عليها من أجل تسريع إجراءات إعادته إلى مصر وسط تفشي كورونا.

المغرد السعودي تركي الشلهوب نشر الفيديو في تغريدة عبر حسابه الرسمي، منتقدا "الطريقة المهينة" التي جرى بها اعتقال المواطن المصري، وقال إن الأخير تم تحويله إلى النيابة العامة لمحاكمته بعد مطالبته بالاحتجاج أمام سفارة بلاده في المملكة.

ويظهر في الفيديو شخص مقيد اليدين يتم سحبه من قدميه دون أن تظهر هوية من يقوم بسحبه. وخلال ذلك يسمع صراخ الرجل وهو يقول أنه "لم يكن يقصد".

ونشر مغردون مقطع فيديو آخر قالوا إنه للمواطن المصري وهو يدعو المقيمين من أبناء بلده إلى التظاهر أمام قنصلية مصر في جدة، مشيرا إلى القيام بذات الشيء الذي قام به مصريون في الكويت عندما تظاهروا أمام سفارة بلادهم من أجل ترحيلهم بسبب كورونا.

ولم يتسن لموقع الحرة التأكد من صدقية الفيديو الذي يتداوله المغردون. ولم يصدر أي تعليق رسمي من المملكة العربية السعودية على ما يتداولونه.

وأثارت الحادثة جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم "#سحل_مصري_في _السعودية"، وندد مغردون بطريقة اعتقال المواطن المصري وطالبوا بمحاسبة الفاعلين.

وفي تعليقه على الحادثة، قال مستشار الاتحاد العام للمصريين في الخارج علي عويس في تصريح لصحيفة الوطن المصرية، إن الفيديو الذي يوضح اعتداء الشرطه السعودية على مواطن مصري "مفبرك وغير صحيح تماما" وإن القصد منه "إشعال الفتنة".

ولم يقدم عويس أي تفاصيل حول فبركة الفيديو، لكنه أكد تفاصيل الحادثة كما يتم تداولها على مواقع التواصل.

وأوضح "عويس" أن المقيم المصري حسام عادل جابر ماضي، ويعمل حلاق بصالون حلاقة بحي الإسكان بجدة، خرج عبر فيديو على صفحات التواصل، يدعو أبناء الجالية للذهاب إلى مقر السفارة بجدة، وهذا يعتبر "مخالف حسب إجراءات القانون السعودي سواء على المواطن أو المقيم." حسب تعبيره.

وأضاف أن قوات من الشرطة السعودية ألقت القبض على ماضي على الفور مع أحد زملائه وجار التحقيق معهما دون أي إيذاء لفظي أو بدني من الشرطة السعودية، حسب تأكيده.

وأشار إلى أن السفارة المصرية في الرياض والقنصلية في جدة تتابعان الوضع.