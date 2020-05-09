أزمة كورونا

طبيبة أميركية تحذر من الإغلاق: كورونا قد يقتل 77 ألف أميركي بشكل غير مباشر

الحرة / ترجمات - واشنطن
09 مايو 2020
تسببت الإغلاقات بفقدان الملايين لوظائفهم حول العالم.
تسببت الإغلاقات بفقدان الملايين لوظائفهم حول العالم.

قد تتسبب الإغلاقات الناجمة عن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم إلى حدوث 77 ألف وفاة في الولايات المتحدة وحدها، جراء الانتحار أو بسبب تعاطي جرعة زائدة من المخدرات، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي مقابلة حصرية مع الصحيفة، قالت الطبيبة نيكول سافيير، المقيمة في نيويورك، إن الارتفاع الحاد في نسب البطالة جراء الإغلاقات في جميع أنحاء البلاد تسبب بقفزة في أعداد الوفيات بتعاطي جرعة زائدة من المخدرات أو بالانتحار.

وأشارت الطبيبة إلى أنه في بعض المجتمعات قد تتجاوز الوفيات جراء العوامل آنفة الذكر أعداد ضحايا فيروس كورونا.

ولفتت سافيير في حديثها إلى تحذيرات من مدن مختلفة في الولايات المتحدة، تظهر قفزة في أعداد حالات الوفاة جراء تعاطي المخدرات.

ووجدت دراسة نشرها المكتب الوطني للبحث الاقتصادي أن كل ارتفاع في البطالة بنسبة 1 بالمئة يصاحبه ارتفاع في تعاطي جرع زائدة من المخدرات بمقدار 3.3 بالمئة، بالإضافة إلى ارتفاع 1 بالمئة في نسب الانتحار.

"يجب النظر نحو الاقتصاد كحالة طوارئ صحية عامة"، قالت الطبيبة.

وشددت على أن التداعيات غير المباشرة للفيروس قد تفوق تلك الناجمة عنه بشكل مباشر.

ولفتت إلى أن نسب "الانتحار، تعاطي المخدرات، إدمان الكحول، والعنف المنزلي" أظهرت ارتفاعا خلال الحقب التي شهدت صراعات وبطالة متزايدة.

وقالت "هذا بمثابة اكتئاب وقلق يلتقي مع عدم التيقن بمستقبل الوضع الاقتصادي للأفراد والدولة ككل".

وأصدرت الطبيبة مؤخرا كتابا حمل عنوان "اجعل أميركا صحية من جديد: كيف تَسببَ سلوك سيئ وحكومة كبيرة بأزمة بتريليون دولار".

وتكبد الاقتصاد الأميركي خسائر عدة جراء أزمة كورونا، كان أثقلها فقدان 20.5 مليون أميركي لوظائفهم.

وتعتبر الأزمة الوظيفية الراهنة هي الأسوأ منذ فترة الكساد العظيم، التي عاشتها الولايات المتحدة في ثلاثينيات القرن الماضي.

وقفزت نسبة البطالة في الولايات المتحدة إلى 14.7 بالمئة الشهر الماضي، بحسب التقرير الشهري لوزارة العمل الأميركية.

ولا تأخذ الأرقام الأخيرة بعين الاعتبار الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم ولم يبدأوا بالبحث عن بدائل لها بعد.

ولا تشمل الأرقام كذلك الملايين الذين تقدموا لمعونات البطالة خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل، كون البيانات تم جمعها قبل انتهائه.

وحذرت الطبيبة من أنه فيما لو استمرت معدلات البطالة بالتصاعد وصولا إلى نسبة 32 بالمئة، ستشهد البلاد انتحارات وجرع مخدرات زائدة قد تحصد أرواح 77 ألفا من الأميركيين، أي أكثر من عدد ضحايا كورونا الحالي البالغ 76650 حالة وفاة.
 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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طبيبة أميركية تحذر من الإغلاق: كورونا قد يقتل 77 ألف أميركي بشكل غير مباشر

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"تعطيل الهواتف" لأسبوع.. وثيقة تشير إلى "حدث خطير" في مختبر ووهان

الحرة / ترجمات - واشنطن
09 مايو 2020
تكتمت الصين على معلومات مهمة بشأن فيروس كورونا مما يرجح فرضية أن يكون الفيروس خرج من مختبر ووهان عن طريق الخطأ
تكتمت الصين على معلومات مهمة بشأن فيروس كورونا مما يرجح فرضية أن يكون الفيروس خرج من مختبر ووهان عن طريق الخطأ

أظهر تحليل خاص لبيانات المواقع للهاتف المحمول أن مختبر ووهان في الصين المختص في الفيروسات التاجية أغلق في أكتوبر ما يعزز الاتهامات ضده بخصوص فيروس كورونا المستجد، وفق تقرير لموقع "إن بي سي نيوز".

وقال الموقع، نقلا عن ثلاثة مصادر اطلعت على وثيقة بهذا الخصوص، إن وكالات التجسس الأميركية تفحص البيانات.

ويقول التقرير  إنه لم يكن هناك أي نشاط للهاتف المحمول في جزء شديد الحراسة من معهد ووهان لعلم الفيروسات في الفترة من 7 أكتوبر حتى 24 أكتوبر 2019، وأنه ربما كان هناك "حدث خطير" خلال حوالي أسبوع ما بين 6 أكتوبر و 11 أكتوبر.

وأشار التقرير إلى أن ذلك لا يقدم أي دليل مباشر على إغلاق، أو أي دليل على نظرية أن الفيروس خرج بطريق الخطأ من المختبر.

ولكن إذا كان هناك مثل هذا الإغلاق، يمكن أن يُنظر إليه على أنه دليل يتم فحصه من قبل وكالات الاستخبارات الأميركية.

وألمح مسؤولون في إدارة ترامب، بمن فيهم الرئيس، أن الفيروس الجديد تسرب عن طريق الخطأ من المختبر.

وهذا واحد من عدة سيناريوهات قيد التدقيق من قبل وكالات الاستخبارات الأميركية. ويشكك العديد من العلماء في ذلك، بحجة أن التفسير الأكثر احتمالاً هو أن الفيروس قد انتقل إلى البشر عن طريق الحيوانات في سوق المنتجات الحية في ووهان.  

وقد تم تتبع أول حالة معروفة بالفيروس في الصين إلى 17 نوفمبر، بيد أن بعض الباحثين بدأوا يشككون في هذا الجدول الزمني، نظرا لتوثيق حالة في فرنسا في ديسمبر.

وتقول الوثيقة إن تحليلها يشير إلى أن الوباء بدأ "في وقت أبكر مما تم الإبلاغ عنه في البداية" وتدعم خروج كورونا من معهد ووهان لعلم الفيروسات".

كما تقول الوثيقة إن المؤتمر الدولي السنوي المقرر عقده في أوائل نوفمبر في الجزء الأقل أمنا من المختبر يبدو أنه "ألغي ولم يعقد أبدا". 

وقال مسؤول أميركي إن وكالات الاستخبارات قد تلقي على البيانات نظرة أخرى في أعقاب هذا التقرير الجديد.

وقال مسؤول استخباراتي آخر إنه قد يكون هناك المزيد من بيانات موقع الهاتف المحمول الخاصة التي يمكن أن تلقي المزيد من الضوء على هذه المسألة.

الحرة / ترجمات - واشنطن