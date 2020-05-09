أزمة كورونا

ملهى ليلي قد يعيد كوريا الجنوبية إلى نقطة الصفر في مكافحة كورونا

الحرة / وكالات - واشنطن
09 مايو 2020
سيول تخشى العودة إلى نقطة الصفر بسبب تراخي المواطنين
سيول تخشى العودة إلى نقطة الصفر بسبب تراخي المواطنين

في غمرة رفع السلطات الصحية بكوريا الجنوبية تدابير الإغلاق "القاسية" التي أقرتها لمواجهة فيروس كورونا، تم الإبلاغ الجمعة عن عدوى جماعية، أعادت عداد "الذعر" من الفيروس  إلى الصفر.

والجمعة، تم تشخيص 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا، يأتي معظمها من الخارج، ما رفع عدد المصابين المؤكدين بالفيروس داخل البلاد إلى 10,822 حالة، وفقا للمركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها. 

وتعد هذه المرة الأولى التي يتخطى فيها عدد الحالات الجديدة 10 منذ 5 أيام، بينما كانت الحكومة تتغنى بقدرتها على مواجهة الوباء، وقرارها الجريء إعادة فتح الاقتصاد.

وترتبط جميع الحالات المبلغ عنها الجمعة بمريض قام بزيارة ملاه ليلية في منطقة إيتوان الشهيرة بسيول، قبل أيام من تحول البلاد للعمل بمفهوم "حجر صحي مع استمرار الحياة اليومية".

وحتى الآن تم الإبلاغ عن 15 حالة إصابة مرتبطة بذلك المريض، وفقا للسلطات الصحية.

وتقدر السلطات عدد زائري الملاهي الليلية خلال وقت زيارة المريض من منتصف الليل حتى الرابعة صباحا بـ1,500 شخص. وذكرت أن المريض لم يضع كمامة واقية داخل الملهى.

وقد أفاد نائب وزير الصحة "كيم كانغ -ليب" خلال مؤتمر صحفي بأنه "من المرجح وجود المزيد من الحالات التي سيكشف عنها". وحث زوار الملاهي الليلية في إيتوان فجر السبت على البقاء في البيت والتواصل مع السلطات عند ظهور أعراض الإصابة بالفيروس.

وكانت البلاد قد أصدرت توجيهات بالعودة للحياة الطبيعية للمرافق العامة وبدء الأعمال بشرط الالتزام بتدابير النظافة الأساسية.

كما تتجهز البلاد لبدء الدراسة في المدارس اعتبارا من الأسبوع المقبل. ومن المخطط عودة الدفعات النهائية من المرحلة الثانوية الأربعاء، وعودة باقي الطلبة للمدارس بحلول الأول من يونيو.

وتبقى السلطات الصحية حذرة خوفا من حدوث عدوى جماعية محتملة بعد انقضاء فترة العطلة التي بدأت في 30 أبريل، واستمرت حتى الثلاثاء الماضي، حيث سافر الكثير من الكوريين في رحلات قصيرة في أنحاء البلاد.

وتبلغ فترة حضانة الفيروس أسبوعين.

وكالة أنباء كوريا الجنوبية، يونهاب نقلت عن المدير العام للمركز الكوري للتحكم في الأمراض والوقاية منها جونغ إن-غيونغ، قوله إن "العدوى الجماعية لا تحدث فقط في المرافق الترفيهية، ولكن يمكن أن تحدث في جميع الأماكن المغلقة والمزدحمة"، وأضاف "على المواطنين تذكر أن نقص الحذر قد يؤدي إلى عدوى جماعية أخرى".

وحتى الآن صرحت البلاد بوجود 1,118 حالة عدوى وافدة، 90 في المئة منهم من حاملي الجنسية الكورية.

وبقت حصيلة البلاد من الوفيات الناجمة عن الفيروس عند 256 حالة كما هي لم تتغير، وفقا للمركز.

وخضع ما مجموعه 654,863 شخصا لاختبارات تشخيص الفيروس في كوريا الجنوبية منذ الثالث من يناير بما يشمل 5,475 يوم أمس.

ووصل عدد حالات المرضى الذين ظهرت نتيجة اختباراتهم إيجابية مرة أخرى إلى 369 حالة.

وتؤكد السلطات الصحية بشكل متكرر على أن تراجع وتيرة العدوى في البلاد مؤخرا لا يعني أن البلاد تخلصت تماما من الوباء.

وأفاد "جونغ" بأن البلاد ستراعي عوامل مختلفة لتقرر ما إذا كانت ستعود لمفهوم التباعد الاجتماعي المكثف، مضيفا أن عدد الإصابات الجديدة لن يكون العامل الوحيد.

الحرة / وكالات - واشنطن

اقرأ أيضا

سيزود التطبيق بمعلومات أخرى منها كيفية الخضوع للكشف وفقا لبلد المستخدم
تكنولوجيا

تطبيق من منظمة الصحة العالمية لتشخيص كورونا

لم تعلق السلطات المصرية أو السعودية على الحادثة
السعودية

بعد فيديو "سحل مصري في السعودية".. مسؤول يروي التفاصيل ويشكك

هي زوجة ستيفن ميلر، أحد المستشارين المقربين من الرئيس
أميركا

كشف هوية موظفة البيت الأبيض المصابة بكورونا

تكتمت الصين على معلومات مهمة بشأن فيروس كورونا مما يرجح فرضية أن يكون الفيروس خرج من مختبر ووهان عن طريق الخطأ
أزمة كورونا

"تعطيل الهواتف" لأسبوع.. وثيقة تشير إلى "حدث خطير" في مختبر ووهان

فندق الريتز كارلتون بالرياض
السعودية

السعودية.. منظمة حقوقية تكشف اعتقال نجل الملك عبدالله وتتحدث عن التفاصيل

تسببت الإغلاقات بفقدان الملايين لوظائفهم حول العالم.
أزمة كورونا

طبيبة أميركية تحذر من الإغلاق: كورونا قد يقتل 77 ألف أميركي بشكل غير مباشر

صحفيو وول ستريت جورنال الذين طرتدهم الصين
عربي ودولي

"حرب الصحفيين".. واشنطن ترد على بكين

أزمة كورونا

"تعطيل الهواتف" لأسبوع.. وثيقة تشير إلى "حدث خطير" في مختبر ووهان

الحرة / ترجمات - واشنطن
09 مايو 2020
تكتمت الصين على معلومات مهمة بشأن فيروس كورونا مما يرجح فرضية أن يكون الفيروس خرج من مختبر ووهان عن طريق الخطأ
تكتمت الصين على معلومات مهمة بشأن فيروس كورونا مما يرجح فرضية أن يكون الفيروس خرج من مختبر ووهان عن طريق الخطأ

أظهر تحليل خاص لبيانات المواقع للهاتف المحمول أن مختبر ووهان في الصين المختص في الفيروسات التاجية أغلق في أكتوبر ما يعزز الاتهامات ضده بخصوص فيروس كورونا المستجد، وفق تقرير لموقع "إن بي سي نيوز".

وقال الموقع، نقلا عن ثلاثة مصادر اطلعت على وثيقة بهذا الخصوص، إن وكالات التجسس الأميركية تفحص البيانات.

ويقول التقرير  إنه لم يكن هناك أي نشاط للهاتف المحمول في جزء شديد الحراسة من معهد ووهان لعلم الفيروسات في الفترة من 7 أكتوبر حتى 24 أكتوبر 2019، وأنه ربما كان هناك "حدث خطير" خلال حوالي أسبوع ما بين 6 أكتوبر و 11 أكتوبر.

وأشار التقرير إلى أن ذلك لا يقدم أي دليل مباشر على إغلاق، أو أي دليل على نظرية أن الفيروس خرج بطريق الخطأ من المختبر.

ولكن إذا كان هناك مثل هذا الإغلاق، يمكن أن يُنظر إليه على أنه دليل يتم فحصه من قبل وكالات الاستخبارات الأميركية.

وألمح مسؤولون في إدارة ترامب، بمن فيهم الرئيس، أن الفيروس الجديد تسرب عن طريق الخطأ من المختبر.

وهذا واحد من عدة سيناريوهات قيد التدقيق من قبل وكالات الاستخبارات الأميركية. ويشكك العديد من العلماء في ذلك، بحجة أن التفسير الأكثر احتمالاً هو أن الفيروس قد انتقل إلى البشر عن طريق الحيوانات في سوق المنتجات الحية في ووهان.  

وقد تم تتبع أول حالة معروفة بالفيروس في الصين إلى 17 نوفمبر، بيد أن بعض الباحثين بدأوا يشككون في هذا الجدول الزمني، نظرا لتوثيق حالة في فرنسا في ديسمبر.

وتقول الوثيقة إن تحليلها يشير إلى أن الوباء بدأ "في وقت أبكر مما تم الإبلاغ عنه في البداية" وتدعم خروج كورونا من معهد ووهان لعلم الفيروسات".

كما تقول الوثيقة إن المؤتمر الدولي السنوي المقرر عقده في أوائل نوفمبر في الجزء الأقل أمنا من المختبر يبدو أنه "ألغي ولم يعقد أبدا". 

وقال مسؤول أميركي إن وكالات الاستخبارات قد تلقي على البيانات نظرة أخرى في أعقاب هذا التقرير الجديد.

وقال مسؤول استخباراتي آخر إنه قد يكون هناك المزيد من بيانات موقع الهاتف المحمول الخاصة التي يمكن أن تلقي المزيد من الضوء على هذه المسألة.

الحرة / ترجمات - واشنطن