أزمة كورونا

العنف الجنسي في زمن كورونا.. دروس من إيبولا

الحرة / ترجمات - واشنطن
10 مايو 2020
خلال زمن الأوبئة تترك إجراءات تهدف إلى حماية المواطنين، النساء والفتيات عرضة للعنف
خلال زمن الأوبئة تترك إجراءات تهدف إلى حماية المواطنين، النساء والفتيات عرضة للعنف

أدت الكارثة الصحية التي سببها فيروس كورونا المستجد، إلى تعطيل نشاطات الشعوب حول العالم، ولا يزال الوباء يواصل انتشاره. وفي حين تشكل أوبئة من قبيل كوفيد-19 تهديدا صحيا للجميع، إلا أن الفتيات والنساء يتضررن أكثر من غيرهن.

ففي زمن الأوبئة، تترك الخطوات ذاتها الرامية إلى حماية المواطنين ومساعدة الأنظمة الصحية على الصمود، النساء والفتيات بشكل خاص عرضة للعنف.

ويعد العنف الجنسي والعنف على أساس الجنس، من العواقب الخفية للجائحة. فبينما تجد المجتمعات نفسها مجبرة على ملازمة المنازل، تواجه النساء والفتيات خطرا متزايدا للوقوع ضحية العنف المنزلي، وعنف شريك حميم، والاعتداء على الأطفال، وأشكال أخرى من الانتهاكات العنيفة.

وفي مقال على موقع ذا كونفرسيشن، توضح أستاذة الصحة العالمية المشاركة بجامعة بوسطن، مونيكا أديامبو أنيانغو، والأخصائية في الصحة العالمية في نفس الجامعة أليكساندرا ريغن، أن بحثا أجرتاه خلال تفشي إيبولا بين 2013 و2015 في غربي إفريقيا، يكشف عن ارتفاع في العنف الجنسي والعنف على أساس الجنس، فيما كانت جهود الاستجابة خلال تلك الفترة مركزة على مكافحة المرض.

وتقول الكاتبتان، إن ذلك التركيز كان مهما، لكن لم يتم وضع أي بروتوكولات لحماية الفتيات والنساء من العنف خلال الوباء، فقد جعلت إجراءات الحجر وإغلاق المدارس التي اتخذت لاحتواء المرض، النساء والمراهقات عرضة للإكراه والاستغلال والاعتداء الجنسي.

وتوجد بالفعل مخاوف من أن كورونا يؤدي إلى زيادة في العنف الجنسي والعنف على أساس الجنس. وقد دق الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، ناقوس الخطر بشأن "تصاعد عالمي مرعب" للعنف المنزلي. 

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن 35 في المئة من النساء حول العالم تعرضن بالفعل لشكل من أشكال العنف الجنسي والعنف على أساس الجنس خلال حياتهم. وفي بعض الأزمات، ارتفع الرقم إلى أكثر من 70 في المئة.

خلال وباء إيبولا في غرب إفريقيا، لوحظت زيادة في هذا النوع من العنف، لكن التقديرات المتعلقة بحجم الظاهرة يصعب الحصول عليها وقليلا ما تم الإبلاغ عنها. الناجيات من العنف جرى إهمالهن لأن العمال الصحيين كانوا يركزون على حالات الإصابة، وفق الكاتبتين. 

أوجه التشابه بين الاستجابة لكل من إيبولا وكورونا صارخة، وفق  المقال، وتوقفت البنية التحتية للصحة العامة في زمن إيبولا، وفي محاولة يائسة للسيطرة على الفيروس، لجأت حكومات إلى العديد من إجراءات التباعد الاجتماعي المعمول بها حاليا بما فيها إغلاق المدارس وحظر التجول والحجر الصحي.  

وبينما انتشر إيبولا في البلدان التي اجتاحها، تم تجاهل حاجيات النساء والفتيات، خصوصا تلك المتعلقة بالعنف. وانتظرت كثير من المنظمات إلى حين السيطرة على إيبولا للاستجابة إلى تلك الحاجات، لكن عندها كان قد فات الأوان.

دروس

ومن أهم الدروس التي تم تعلمها من تفشي إيبولا، وفق المقال، أن الأوبئة تترك النساء والفتيات بشكل خاص عرضة للعنف. 

وتقول الكاتبتان إن على الحكومات أن تضمن حماية النساء والفتيات منذ بداية الوباء، لكنهما تضيفان أن ذلك ليس كافيا وأن هناك حاجة إلى دمج مبادرات للحد ولمنع وقوع العنف عبر القطاعات. 

ولأن الأبحاث أظهرت أن المجموعات النسائية المستقلة تعد العامل الوحيد الأكثر أهمية في معالجة العنف ضد النساء والفتيات، يؤكد المقال أن على النساء والفتيات أن يشاركن في تطوير وتقديم الخدمات خلال وباء كورونا. 

وعلاوة على ذلك، ينبغي تصنيف جميع خدمات الحماية الخاصة بالنساء والفتيات على أنها "ضرورية" خلال أي كارثة. وتعد الخطوط الساخنة للعنف المنزلي وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية وآليات العدالة مهمة خلال زمن الأوبئة.

وعلى الحكومات أن تحدد المنظمات التي تركز أساسا على العنف ضد النساء وأن تقدم لها الوسائل والموارد التي تحتاج إليها من أجل مواصلة دعمها لهؤلاء الأفراد خلال زمن الوباء. 

الرعاية السريرية عالية الجودة للناجين يتعين أن تكون متاحة في جميع الأوقات، وفق المقال، الذي دعا جميع المسؤولين في المجتمع بمن فيهم الزعماء الدينيون والنسائيون والقادة الشباب، إلى أن يلعبوا دورا في مبادرات الحد من انتشار كل من العنف والفيروس.

وإلى جانب كل ذلك، يجب تدريب العاملين في الخطوط الأمامية على التعرف على حالات العنف الجنسي والعنف على أساس الجنس وإحالتها بأمان. 

وعلى النساء أيضا أن يكن على دراية بالمخاطر المتزايدة خلال أوقات الأزمات، وأين يمكنهن الحصول على مساعدة.

 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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معركة فيديوهات تحتدم بين نائب مصري والأطباء

الحرة - واشنطن
10 مايو 2020
جانب من الفيديو الذي أثار أزمة بين النائب إلهامي عجينة (على يسار الصورة) والأطباء
جانب من الفيديو الذي أثار أزمة بين النائب إلهامي عجينة (على يسار الصورة) والأطباء

شن أطباء في مصر هجوما حادا على أحد أعضاء مجلس الشعب المصري بعد اشتباكه مع زملاء لهم أثناء زيارته مستشفى حكومي كان يهدف من خلالها توضيح مدى سوء الوضع داخل المستشفى.  

وزار النائب إلهامي عجينة مستشفى شربين المركزي الحكومي بمحافظة الدقهلية السبت دخل المستشفى ومعه شخص يقوم بتصوير جولته، بدون ارتداء الكمامات الواقية أو القفازات. 

وقال النائب للطاقم الطبي الذي كان أمامه إنه أتى بسبب شكاوى جاءته من مرضى بعدم الاعتناء بهم، ما دفع شخصا للتدخل وأشار إلى أن والده بالفعل لا يجد العناية الطبية الملائمة.

كما اشتكى أحد المرضى من عدم وجود جبس بالمستشفى وأن عليهم أن يشتروا الاحتياجات الطبية من خارج المستشفى، فعلق النائب بأنه "عندما يشتري المريض الجبس من الخارج فيكون المدير فاشلا لأنه لم يرفع احتياجاته لمديرية الصحة". 

#النائب/الهامى عجينه يضرب بيد من حديد ويمارس دورة الرقابى لاكتشاف اهمال العاملين بمستشفى شربين العام بمحافظه الدقهليه ويطالب /مدير المستشفى بتقديم استقالته وسيتم التوجه إلى وزيره الصحه لاتخاذ اللازم تجاه اى مقصر #الهامى_عجينه #نائب_الشعب

Posted by ‎المكتب الاعلامى للنائب الهامى عجينه‎ on Saturday, May 9, 2020

وكتب النائب تعليقا على الفيديو الذي تفاعل معه الآلاف على مواقع التاوصل الاجتماعي وانتشر على نطاق واسع "عجينة يضرب بيد من حديد، ويمارس دوره الرقابي لاكتشاف إهمال العاملين بمستشفى شربين العام بمحافظة الدقهلية، ويطالب مدير المستشفى بتقديم استقالته، وسيتم التوجه إلى وزيرة الصحة لاتخاذ اللازم تجاه أي مقصر". 

لكن نقابة الأطباء في الدقهلية نشرت فيديو آخر تظهر فيه مدى عدم احترام النائب للأطباء وتعامله بشكل سيء معهم وصراخه عليهم، ليرد أحد الأطباء عليه بالقول:  "أنا طبيب ولي احترام ونحترم أي شخص يدخل المستشفى أيا كان لكن لن نسمح بإهانتنا". 

وبعد احتدام الخلاف، قالت النقابة إنها سترسل مذكرة لرئيس مجلس النواب ولجنتي القيم والصحة بالمخالفات التي قام بها النائب أثناء جولته في المستشفى. 

فيما رد النائب بفيديو آخر، يظهر فيه مدى عدم النظافة والإمكانيات المتندية في المستشفى.  

#النائب/الهامى عجينه يثبت بفيديو جديد الاهمال داخل مستشفي شربين العام بمحافظه الدقهليه دائما نسعي لاظهار الحقيقه ومساعدة المواطن ومساندة الدوله المصريه فى كشف الفساد #نائب_الشعب

Posted by ‎المكتب الاعلامى للنائب الهامى عجينه‎ on Saturday, May 9, 2020

في المقابل أهابت نقابة أطباء الدقهلية بالجميع "سواء مسؤولين أو نواب بالحفاظ على وحدة الصف ودعم الأطباء وكل مقدمى الخدمة الصحية والذين يبذلون كل الجهد فى حماية الوطن والمواطنين فى هذه الغمة". 

وتدخلت النقابة العامة للأطباء لتعلن رفضها لما قام به عضو مجلس النواب "خلال اقتحامه لمستشفى شربين في صحبة حاشية أحضرها معه بهدف الدعاية الانتخابية، وقيامه بالتعدي اللفظي على الفريق الطبي وترهيبهم والتحريض ضدهم مع سبق الإصرار كما قام بالتعدي على حرمة المرضى وتصوير الملفات الطبية وتكدير السلم العام".

بيان النقابة العامة لأطباء مصر

Posted by ‎مستشفي شربين العام‎ on Sunday, May 10, 2020

 

وأضافت أنه أضحى واضحا للجميع من كم الإصابات والوفيات التي تلحق الطواقم الطبية مدى خطورة الوضع الذي يعملون فيه وظروف عمل صعبة تعرضهم وأسرهم لمخاطر العدوى مع ضعف التقدير المادي لهم مقابل تضحياتهم بحياتهم لعلاج أبناء الوطن".

وأكدت نقابة أطباء مصر بأنه بالتنسيق مع نقابة أطباء الدقهلية "سوف يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد عضو مجلس النواب أمام النائب العام والسلطات القضائية المختصة وكذلك رئيس مجلس النواب". 

وتباينت ردود الأفعال ما بين مؤيد ومعارض لتصرف لانائب في حين طالبه البعض بزيارة أقسام الشرطة للوقوف على الانتهاكات التي تحدث داخلها. 

وطالب البعض برفع أجور الأطباء المتدنية وتوفير الحماية لهم. 
 

الحرة - واشنطن