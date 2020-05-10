أزمة كورونا

شاب مصاب بكورونا يؤدي إلى تطويق حي كامل.. كوريا الجنوبية تغلق ملاهي العاصمة بسببه

10 مايو 2020
تقدر السلطات عدد الذين زاروا المراكز الليلية الخمسة بنحو 7200 شخص.
تقدر السلطات عدد الذين زاروا المراكز الليلية الخمسة بنحو 7200 شخص.

أمرت سلطات كوريا الجنوبية بإغلاق كل الملاهي الليلية والحانات في العاصمة سيول خوفا من أن يؤدي ظهور بؤرة جديد لإصابات بفيروس كورونا المستجد في حي راق من انتشار جديد للوباء الذي تم تطويقه. 

وسجلت أكثر من عشرين إصابة جديدة مرتبطة برجل في التاسعة والعشرين من العمر أثبتت الفحوصات إصابته بالفيروس وزار خمسة ملاه وحانات في نهاية الأسبوع الماضي في حي إيتايوان المزدحم، وتخشى السلطات انتشار الوباء مجددا وتقدر عدد الذين زاروا المراكز الليلية الخمسة بنحو 7200 شخص.

وقال رئيس بلدية سيول بارك وون سون إن "الإهمال يمكن أن يؤدي إلى انفجار في الإصابات"، موضحا أن الإغلاق سيستمر حتى إشعار آخر. وطلب من الأشخاص الذين زاروا هذه الحانات والملاهي إعلان ذلك.

وذكرت هيئة المراكز الكورية لمراقبة الأمراض والوقاية منها أن 17 من أصل 18 إصابة جديدة بكوفيد-19 سجلت السبت في كوريا الجنوبية مرتبطة ببؤرة إيتايوان.

وكانت البلاد في طريقها للعودة إلى حياة طبيعية بعدما خففت السلطات قواعد التباعد الاجتماعي المطبقة منذ مارس.

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إصابة مساعد إيفانكا ترامب بفيروس كورونا
أميركا

ثالث حالة في البيت الأبيض.. إصابة المساعد الشخصي لإيفانكا ترامب بفيروس كورونا

أميركا

ثالث حالة في البيت الأبيض.. إصابة المساعد الشخصي لإيفانكا ترامب بفيروس كورونا

الحرة / ترجمات - دبي
10 مايو 2020
إصابة مساعد إيفانكا ترامب بفيروس كورونا
إصابة مساعد إيفانكا ترامب بفيروس كورونا

كشف مصدر لشبكة "سي إن إن" أن المساعد الشخصي لكبيرة مستشاري البيت الأبيض إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للمصدر فإن مساعد إيفانكا لم تظهر عليه أي أعراض، وقد عمل عن بعد خلال الشهريين الماضيين.

وأكدت القناة أن إيفانكا وزوجها غاريد كوشنر خضعا للاختبار وجاءت نتائجهما سلبية.

وتعد هذه الحالة هي ثالث إصابة في البيت الأبيض، بعد إعلان إصابة شخصين خلال الأسبوع الماضي في البيت الأبيض، أحدهما كان مساعدا للرئيس الأميركي أما الأخرى كانت واحدة من الموظفين التابعين لمكتب نائب الرئيس الأميركي مايك بنس. 

وقد خضع الرئيس ونائبه لفحوص وتأكد خلوهما من العدوى، في حين أكد بنس أنه وترامب سوف يخضعان لفحص كورونا على صعيد يومي. 

كما أعلنت إدارة الأمن الداخلي في البيت للأبيض مساء الخميس في تقريرها اليومي اكتشاف 11 حالة إصابة بكورونا بين صفوف الخدمة السرية.

وقد قرر الطبيب أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية التابع للمعاهد الوطنية للصحة والمسؤول في خلية البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا المستجد، أن يخضع لحجر صحي "خفيف" وسيجري اجتماعات مرتديا كمامة، وذلك بعد تعرض "محدود" لمصاب بعدوى الفيروس المستجد في البيت الأبيض. 

الحرة / ترجمات - دبي