بعد قطع التمويل الأميركي عن مؤسسته.. باحث صيني يحذر من "كوفيد-20"

حذر رئيس مجموعة بحثية تقوم بدراسة الفيروسات التاجية المنقولة عن طريق الخفافيش في الصين من تبعات قرار اتخذته وزارة الصحة الأميركية بقطع التمويل عنها.

وكانت المعاهد الوطنية للصحة التابعة للوزارة قد ألغت منحة مقدمة لمجموعة "تحالف إيكوهيلث" ومقرها نيويورك، والتي تقوم في بحثها بالصين على تحديد الفيروسات التاجية الخطيرة على صحة الإنسان والتحذير منها.

وقال رئيس المجموعة بيتر دازاك، في مقابلة مع صحيفة "يو أس توداي" السبت إن هذا القرار "يعرض الصحة العامة في الولايات المتحدة للخطر".

وأضاف: "بعد كوفيد-19، ماذا عن كوفيد-20 وكوفيد-21 من سيكتشف هذه الأمراض؟ المنحة (المقدمة من الحكومة الأميركية) صممت لتحديد مكان هذه الفيروسات ومنعها من إيذاء الأميركيين".

وأكدت المعاهد الوطنية للصحة أن المنحة التي بلغت 3.4 ملايين دولار على مدار ست سنوات قد ألغيت في 24 أبريل، لكنها لم توضح السبب.

وقال دازاك إنه تلقى رسالة من المعاهد الوطنية للصحة تفيد بأن المنحة قد ألغيت لأنها لا "تتناسب" مع أهداف الوكالة.