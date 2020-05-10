"كورونا لبنان".. الفيروس يتسلل إلى السلك العسكري وتلويح بإقفال البلد 48 ساعة

ساد "خوف كورونا" في لبنان، يوم أمس السبت، بعد تسجيل أكثر من 25 إصابة أكثرها من المقيمين وبينهم 13 عسكرياً في المحكمة العسكرية ليرتفع بذلك العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى حوالي 820 حالة، في وقت كان لبنان قد سجل أرقام إصابات قليلة نسبيا منذ 3 أسابيع.

هذه المخاوف من موجة ثانية دفعت اللبنانيين إلى التغريد تحت هاشتاغ "#كورونا_لبنان" محاولين دفع السلطات إلى إعادة التشدد في إجراءات الحد من تفشي الفيروس، وذلك بعد تخفيفها على الحركة والنشاطات الاقتصادية منذ أسبوع تقريبا.

تشدّد في خطّة التعبئة العامة الأسبوع المقبل... وإجراءات صارمة#كورونا_لبنان — Hitaf Bou Reslan (@HitafBou) May 10, 2020

إقفال البلد

وهذا القلق لم يخفه وزير الصحة حمد حسن الذي لوح بتجديد الإجراءات المشددة، مهدداً بإقفال البلد 48 ساعة، وقال في تصريحات صحفية "إذا بقيت نتائج اصابات كورونا مرتفعة سأطلب من مجلس الوزراء اقفال البلد 48 ساعة".

ويأتي ذلك مترافقا مع أخبار متناقلة على وسائل الإعلام اللبنانية مفادها أن الحكومة تتجه إلى اتخاذ قرار حظر تجول من الجمعة إلى الاحد المقبلين إذا تبيّن في الأيام الثلاثة المقبلة أنّ تخفيف الإجراءات غير مضبوط بالشروط الصحية الضرورية.



لماذا الارتفاع في عدد المصابين كعناصر الجيش في العسكرية؟ عدم التزام العائدين بالحجر؟ ماذا عن عدم التباعد في الرحلات؟ لمَ لا تقومون بمؤتمر صحفي يومي مع أخصائيين لعرض البيانات والإجابة على أسئلة الإعلاميين كما تقوم حكومات أخرى؟ #لبنان @Hamad_hassan20 @Hassan_B_Diab #كورونا_لبنان — Elie Bassil (@ebassil) May 10, 2020



كورونا يتسلل إلى الجيش

وفي حادثة هي الأولى من نوعها في لبنان، تسلل فيروس إلى القطاع العسكري وتحديداً إلى عناصر الشرطة العسكرية في مقرّ المحكمة العسكرية في العاصمة بيروت، حيث تم تسجيل إصابة 13 عسكريا.

وفي هذا السياق، أكّد مصدر عسكري في الجيش لـ"النهار" أنّ أحد عناصر الشرطة العسكرية عاد من مأذونيته من القيطع- عكار (شمالاً) من دون أن تظهر عليه أي عوارض فيروس كورونا باعتبار أنّ إجراءات متخذة للوقاية ومنها التعقيم وقياس الحرارة.

وأثناء وجوده في مقرّ المحكمة العسكرية حيث مكان خدمته أُبلغ أن والده أجرى فحص PCR وجاءت النتيجة إيجابية فابلغ المسؤول العسكري في المقرّ، وتولّى الجهاز الطبي العسكري إجراء فحوص للعديد الموجودين، فجاءت نتائج 13 منهم إيجابية فيما جميع الباقين سلبية.