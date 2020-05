لمواجهة كورونا.. بريطانيا تغير "ابق في المنزل" إلى "ابق متأهبا"

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، خططا لتخفيف إجراءات الإغلاق بشكل تدريجي. وفيما حث البريطانيين على "البقاء في حالة تأهب"، انتقدت أحزاب المعارضة البريطانية الشعار الجديد، بينما رفضت اسكتلندا استخدامه.

Everyone has a role to play in helping to control the virus by staying alert and following the rules.



This is how we can continue to save lives as we start to recover from coronavirus.#StayAlert pic.twitter.com/2z9yl1Fxs4