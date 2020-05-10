لمواجهة كورونا.. بريطانيا تغير "ابق في المنزل" إلى "ابق متأهبا"

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، خططا لتخفيف إجراءات الإغلاق بشكل تدريجي. وفيما حث البريطانيين على "البقاء في حالة تأهب"، انتقدت أحزاب المعارضة البريطانية الشعار الجديد، بينما رفضت اسكتلندا استخدامه.

Everyone has a role to play in helping to control the virus by staying alert and following the rules.



This is how we can continue to save lives as we start to recover from coronavirus.#StayAlert pic.twitter.com/2z9yl1Fxs4 — Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) May 10, 2020

وأعلن جونسون عن تخفيف محدود للقيود، بما في ذلك السماح للناس بممارسة الرياضة وتشجيع أولئك الذين لا يستطيعون العمل من المنزل على العودة إلى وظائفهم، لكنه نفى "إنهاء الإغلاق".

وقال في خطاب متلفز "الآن ليس الوقت المناسب لإنهاء الإغلاق، وبدلاً من ذلك، نتخذ أولى الخطوات الدقيقة لتعديل إجراءاتنا"، وقال جونسون في خطابه إنه يجب على الناس مواصلة العمل من المنزل إذا استطاعوا.

وتريد الحكومة البريطانية من ويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية القيام بإجراءات مماثلة، لكن الوزيرة الأسكتلندية الأولى نيكولا ستورجون قالت "إنها ستلتزم بشعار البقاء في المنزل"، بدلا من شعار "البقاء في حالة تأهب" الذي أطلقته الحكومة بدلا عنه.

وقالت ستورجون إن التعديل الوحيد الذي أدخلته على إجراءات الإغلاق هو السماح للأشخاص بممارسة الرياضة أكثر من مرة واحدة في اليوم.

وقالت ستورجون أيضًا إنها طلبت من حكومة المملكة المتحدة عدم استخدام شعار حملتها الإعلانية "البقاء في حالة تأهب" في اسكتلندا.

'We should not be reading of each others plans in newspapers'



Nicola Sturgeon says she has asked the UK government "not to deploy" their new 'stay alert' slogan to Scotland, because the message remains "stay at home, full stop".#COVID19: https://t.co/FoCPWjbFNj pic.twitter.com/dBrEbFRLgs — SkyNews (@SkyNews) May 10, 2020

وانتقدت أحزاب المعارضة قرار الحكومة باستبدال شعار "البقاء في المنزل"، الذي قُدّم للجمهور لأسابيع، ووصفت شعار "البقاء في حالة تأهب" الجديد بأنه "غامض جدا".

وقال المتحدث باسم صحة العمال جوناثان أشوورث لقناة BBC إن الشعار "سيثير حيرة الكثير من الناس"، مضيفا أن "الفيروس يستغل التناقض ويعيش على الغموض ولهذا نحن بحاجة إلى الوضوح دائما".

وحتى الآن، كان يطلب من الناس الاكتفاء بممارسة الرياضة في الهواء الطلق مرة واحدة يوميا، لكن اعتبارا من الأربعاء سيُسمح للأشخاص بممارسة عدد غير محدود من التمارين في الهواء الطلق، ويمكنهم الجلوس تحت أشعة الشمس في المتنزهات القريبة من منازلهم، والقيادة إلى وجهات أخرى، وممارسة الرياضة مع أفراد من أسرهم.

وقال جونسون إنه لا يزال يتعين الامتثال لقواعد التباعد الاجتماعي، مضيفًا أنه سيتم زيادة الغرامات على أولئك الذين يخرقونها، مضيفا أنه بحلول موعد أقصاه الأول من يونيو، قد تكون الحكومة في وضع يمكنها من البدء في إعادة فتح المتاجر تدريجياً وإعادة التلاميذ إلى المدارس على مراحل.

وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن المستشارين العلميين أبلغوا الحكومة بأن الوفيات يمكن أن تتجاوز 100000 بحلول نهاية العام إذا تم تخفيف إجراءات الإغلاق بسرعة كبيرة.

وسجلت بريطانيا، حتى الأحد، أكثر من من 220 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس وأكثر من 31 ألف وفاة.