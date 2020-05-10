أزمة كورونا

لمواجهة كورونا.. بريطانيا تغير "ابق في المنزل" إلى "ابق متأهبا"

رويترز
10 مايو 2020
تحسن حالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
تحسن حالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، خططا لتخفيف إجراءات الإغلاق بشكل تدريجي. وفيما حث البريطانيين على "البقاء في حالة تأهب"، انتقدت أحزاب المعارضة البريطانية الشعار الجديد، بينما رفضت اسكتلندا استخدامه.

وأعلن جونسون عن تخفيف محدود للقيود، بما في ذلك السماح للناس بممارسة الرياضة وتشجيع أولئك الذين لا يستطيعون العمل من المنزل على العودة إلى وظائفهم، لكنه نفى "إنهاء الإغلاق".

وقال في خطاب متلفز "الآن ليس الوقت المناسب لإنهاء الإغلاق، وبدلاً من ذلك، نتخذ أولى الخطوات الدقيقة لتعديل إجراءاتنا"، وقال جونسون في خطابه إنه يجب على الناس مواصلة العمل من المنزل إذا استطاعوا.

وتريد الحكومة البريطانية من ويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية القيام بإجراءات مماثلة، لكن الوزيرة الأسكتلندية الأولى نيكولا ستورجون قالت "إنها ستلتزم بشعار البقاء في المنزل"، بدلا من شعار "البقاء في حالة تأهب" الذي أطلقته الحكومة بدلا عنه.

وقالت ستورجون إن التعديل الوحيد الذي أدخلته على إجراءات الإغلاق هو السماح للأشخاص بممارسة الرياضة أكثر من مرة واحدة في اليوم.

وقالت ستورجون أيضًا إنها طلبت من حكومة المملكة المتحدة عدم استخدام شعار حملتها الإعلانية "البقاء في حالة تأهب" في اسكتلندا.

وانتقدت أحزاب المعارضة قرار الحكومة باستبدال شعار "البقاء في المنزل"، الذي قُدّم للجمهور لأسابيع، ووصفت شعار "البقاء في حالة تأهب" الجديد بأنه "غامض جدا".

وقال المتحدث باسم صحة العمال جوناثان أشوورث لقناة BBC إن الشعار "سيثير حيرة الكثير من الناس"، مضيفا أن "الفيروس يستغل التناقض ويعيش على الغموض ولهذا نحن بحاجة إلى الوضوح دائما".

وحتى الآن، كان يطلب من الناس الاكتفاء بممارسة الرياضة في الهواء الطلق مرة واحدة يوميا، لكن اعتبارا من الأربعاء سيُسمح للأشخاص بممارسة عدد غير محدود من التمارين في الهواء الطلق، ويمكنهم الجلوس تحت أشعة الشمس في المتنزهات القريبة من منازلهم، والقيادة إلى وجهات أخرى، وممارسة الرياضة مع أفراد من أسرهم.

وقال جونسون إنه لا يزال يتعين الامتثال لقواعد التباعد الاجتماعي، مضيفًا أنه سيتم زيادة الغرامات على أولئك الذين يخرقونها، مضيفا أنه بحلول موعد أقصاه الأول من يونيو، قد تكون الحكومة في وضع يمكنها من البدء في إعادة فتح المتاجر تدريجياً وإعادة التلاميذ إلى المدارس على مراحل.

وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن المستشارين العلميين أبلغوا الحكومة بأن الوفيات يمكن أن تتجاوز 100000 بحلول نهاية العام إذا تم تخفيف إجراءات الإغلاق بسرعة كبيرة.

وسجلت بريطانيا، حتى الأحد، أكثر من من 220 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس وأكثر من 31 ألف وفاة.

رويترز

اقرأ أيضا

تحسن حالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
أزمة كورونا

لمواجهة كورونا.. بريطانيا تغير "ابق في المنزل" إلى "ابق متأهبا"

A woman shouts slogans as she takes part with Iraqi protesters in an an anti-government demonstration on Al-Jumhuriyah bridge…
العراق

تظاهرات العراق.. سؤال التوقيت وخيارات الكاظمي الصعبة في إدارة الأزمة

السعال والعطس ودورهما في نقل العدوى بفيروس كورونا
أميركا

كاليفورنيا.. سعال شخص واحد يتسبب ببؤرة كورونا جديدة

خلال زمن الأوبئة تترك إجراءات تهدف إلى حماية المواطنين، النساء والفتيات عرضة للعنف
أزمة كورونا

العنف الجنسي في زمن كورونا.. دروس من إيبولا

مهاجم ليفربول ساديو مانيه
رياضة

لقطع الطريق أمام ريال مدريد.. ليفربول يخطط لعقد جديد مع ماني

البعوض يمكن أن ينقل الأمراض ولكن كورونا ليس من بينها
صحة

هل ينقل البعوض فيروس كورونا المستجد؟

جانب من الفيديو الذي أثار أزمة بين النائب إلهامي عجينة (على يسار الصورة) والأطباء
مصر

معركة فيديوهات تحتدم بين نائب مصري والأطباء

صحة

هل ينقل البعوض فيروس كورونا المستجد؟

الحرة / ترجمات - واشنطن
10 مايو 2020
البعوض يمكن أن ينقل الأمراض ولكن كورونا ليس من بينها
البعوض يمكن أن ينقل الأمراض ولكن كورونا ليس من بينها

مع قدوم فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة تنشط الحشرات الطائرة وبعضها يشكل خطرا من خلال نقل الأمراض للإنسان، وفي مقدمتها البعوض، ما يطرح أسئلة عن احتمال زيادة العدوى بفيروس كورونا المستجد، وانتشاره.

الدكتور أميس أدالجا من جامعة جونز هوبكنز يجيب بشكل مباشر بـ "لا"، وفق "أن بي أر".

ويضيف أن فيروس كورونا لا ينتقل عن طريق البعوض، لأنه تنفسي. وهناك فيروسات محددة تنقلها مثل هذه الحشرات.

وحتى الآن لم تثبت إصابة أحد بكورونا المستجد عن طريق الحشرات، ومعظم فيروسات الجهاز التنفسي، مثل الإنفلونزا وغيرها، لا تنتشر من خلال الحشرات، ولا يوجد أي سبب أو بيانات يعتمد عليها قد تشير إلى أن هذا الفيروس ينتقل عن طريق الحشرات المختلفة، وفق ما قال الدكتور أبرار كاران من جامعة هارفارد.

وفي سياق متصل، قال باحثون إن الماء أو حمامات السباحة أيضا ليست ناقلة للفيروس، ولا يوجد أي دليل علمي يدعم انتشار الفيروس من خلال السباحة. 

وأكدوا أن الخطر يتصل بالملامسة المباشرة مع سطح ناقل للمرض مثل الكرسي أو الطاولات، ولكن السباحة في الماء بحد ذاتها ليست ناقلة على الإطلاق، أكان ذلك في مسبح عادي أم في بحيرة أو على شواطئ البحار والمحيطات.

وأشاروا إلى أنه حتى لو سمح بالسباحة خلال الفترة المقبلة، فعليك الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، والحفاظ على مسافة آمنة مع من يسبحون حولك.

وحتى الآن تسبب الفيروس، الذي ظهر في أواخر ديسمبر الماضي، بإصابة أكثر من 4 ملايين شخص حول العالم، وأدى لوفاة قرابة 280 ألف شخص، فيما تعافى منه 1.3 مليون شخص.
 

الحرة / ترجمات - واشنطن