أزمة كورونا

ارتفاع الإصابات في ألمانيا بعد تخفيف إجراءات الإغلاق

فرانس برس
11 مايو 2020
لا يزال النظام الصحي الألماني صامدا ولم تستنفذ قدراته حتى الآن
لا يزال النظام الصحي الألماني صامدا ولم تستنفذ قدراته حتى الآن

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض، الأحد، ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا بشكل لافت، بعد أيام قليلة فقط من تخفيف الدولة قيودها الخاصة بالإغلاق الشامل.

وقال المعهد إن معدل العدوى ارتفع إلى 1.1، بالمقارنة مع معدل 0.7 الذي كانت ألمانيا تشهده خلال فترة الإغلاق، الذي خففته المستشارة الألمانية الأربعاء الماضي، بعد ضغوط من قادة الولايات الفيدرالية الست عشرة في ألمانيا.

ويعني ارتفاع معدل العدوى فوق 1 أن المرض بدأ بزيادة الانتشار، أو أن "10 أشخاص مصابين بـ COVID-19 يصيبون في المتوسط ​​11 آخرين".

وحذر المعهد من أنه "لكي تستمر السيطرة على المرض وتقليل أعداد المصابين يجب أن يبقى معدل الانتشار تحت الرقم 1".

وعلى الرغم من تزايد العدوى، والإجراءات التي تتخذ لتخفيف الإغلاق مثل افتتاح المزيد من المحلات والعودة التدريجية إلى المدارس، خرج آلاف الألمان إلى الشوارع مطالبين بإنهاء جميع القيود على الحركة والتجمع.

وأثارت أحدث البيانات انزعاجا بعدما أعلنت ميركل، الأربعاء، أن ألمانيا غادرت "المرحلة الأولى" من الوباء، وأعلنت الولايات الفيدرالية تخفيف القيود الاجتماعية.

ووافقت السلطات في ألمانيا على العودة إلى إجراءات الطوارئ إذا ارتفعت أعداد الإصابات فوق 55 حالة لكل 100 ألف من السكان، لمدة أسبوع.

وقد حدث ذلك بالفعل في 3 مقاطعات ألمانية في الأيام الثلاثة الأخيرة، وفقا لبيانات معهد روبرت كوخ.

وفي ولاية شمال الراين-وستفاليا الأكثر اكتظاظًا بالسكان في ألمانيا، كان هناك ارتفاع حاد في الحالات بين العاملين في مسلخ محلي حيث ثبت أن حوالي 200 من بين 1200 موظف كانوا مصابين بالفيروس.

وحدث تزايد في الإصابات بين عمال مسلخ آخر في لاية هولشتاين الشمالية، بينما قفزت أعداد المصابين في دار رعاية لكبار السن ومستشفى لأمراض الشيخوخة في ولاية تورينجا الشرقية.

فرانس برس

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أزمة كورونا

ارتفاع الإصابات في ألمانيا بعد تخفيف إجراءات الإغلاق

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أميركا

مكتب نائب الرئيس الأميركي ينفي خضوع بنس لحجر صحي

الحرة / ترجمات - واشنطن
11 مايو 2020
مايك بنس يبدأ عزل نفسه إثر إصابة مساعدة له بكورونا
مايك بنس يبدأ عزل نفسه إثر إصابة مساعدة له بكورونا

نفى مسؤول في مكتب نائب الرئيس الأميركي للحرة، مساء الأحد، أن يكون مايك بنس في حجر صحي كما ذكرت بعض وسائل الإعلام.
 
وأكد المسؤول أن بنس يجري اختبارات لفيروس كورونا يوميا ونتائجه سلبية.

وأضاف المسؤول للحرة أن بنس سيشارك في اجتماعات في البيت الأبيض يوم الاثنين كالمعتاد.

وفي وقت سابق الأحد، نقل موقع بلومبيرغ عن ثلاثة أشخاص مطلعين على الموضوع أن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس عزل نفسه عن البيت الأبيض بعد تأكيد إصابة سكرتيرته الصحفية بوباء كورونا الفيروسي.

ويأتي هذا الأمر بعد سلسلة إصابات لأشخاص مقربين من البيت الأبيض.

ولم يحضر نائب الرئيس اجتماعا يوم السبت مع الرئيس دونالد ترامب وكبار المسؤولين العسكريين.

وقال الأشخاص الثلاثة، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، إن اختبار بنس الذي أجري يوم الأحد كان سلبيا لكنه سيبقى في المنزل، تحوطا لمزيد من الحذر.

وكانت الفحوص قد أكدت يوم الجمعة، إصابة السكرتيرة الصحفية لبنس، كاتي ميللر، بالفيروس.  و ميللر هي المتحدثة الرئيسية باسم فرقة العمل المعنية بالفيروس التاجي في البيت الأبيض ويقودها بنس. وكانت اللجنة قد اجتمعت آخر مرة يوم الخميس. 

وقد جاء تشخيص ميللر إيجابيا بعد مخالطتها لعامل عسكري مقرب من ترامب، وإثر الكشف عن إصابات أخرى لأشخاص مقربين من البيت الأبيض.

وفي نهاية هذا الأسبوع، أعلن ثلاثة من كبار مسؤولي الصحة الأميركيين من أعضاء فرقة العمل الخاصة بالفيروس التاجي، أنهم سوف يقومون بعزل أنفسهم. 

وكان مصدر قد كشف لشبكة "سي إن إن" أن المساعد الشخصي لكبيرة مستشاري البيت الأبيض إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان بنس قد أكد أنه وترامب سوف يخضعان لفحص كورونا بشكل يومي.

 

 

الحرة / ترجمات - واشنطن