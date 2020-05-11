التوتر يتصاعد.. أميركا ستتهم الصين بمحاولة اختراق أبحاث كورونا

تخطط إدارة الرئيس دونالد ترامب لإصدار تحذير من أن هاكرز مرتبطين بالحكومة الصينية يحاولون سرقة معلومات من باحثين أميركيين يعملون في السباق لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، بحسب ما نسبته صحيفة وول ستريت جورنال إلى شخص مطلع على الأمر.

ويرتقب أن يتهم التنبيه الصادر عن مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الأمن الداخلي، بكين بالعمل على سرقة معلومات الملكية الفكرية لمؤسسات أميركية ومعلومات صحية متعلقة باللقاحات والعلاجات ضد الفيروس الجديد من خلال القرصنة ووسائل غير مشروعة أخرى، بحسب ما قاله المصدر الذي أشار إلى أن التنبيه ليس في صيغته النهائية وأن الخطط الخاصة بإصداره قد تتغير.

وأشارت وول ستريت إلى أن تحذيرا مثل هذا من شأنه أن يزيد من التوترات بين الولايات المتحدة والصين التي تدهورت بشكل سريع في الأشهر الأخيرة بينما كان الفيروس الجديد يجتاح جميع أنحاء العالم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان إن بكين تعارض جميع أشكال الهجمات السيبرانية وتقمعها، مضيفا في مؤتمر صحافي أن بلاده "رائدة في البحث عن لقاح وعلاج لكورونا" وأن "من غير الأخلاقي أن ينخرط أي شخص في الترويج للشائعات من دون تقديم أي دليل".

وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من نشر الأحد نبأ خطط الإدارة الأميركية المتعلقة بالتنبيه المذكور، وقالت إن الجهود تعد جزءا من تصاعد السرقة السيبرانية وهجمات من دول تسعى إلى الاستفادة من الوباء.

وجاء في مسودة للتحذير العام الوشيك والذي يقول مسؤولون إن من المرجح أن يصدر في الأيام القادمة، أن الصين تسعى إلى "الملكية الفكرية القيمة وبيانات الصحة العامة من خلال وسائل غير مشروعة تتعلق باللقاحات والعلاجات والاختبارات"، وفق نيويورك تايمز.

وتركز جهود الصين على السرقة السيبرانية والعمل من قبل "جهات غير تقليدية"، وهو تعبير يقصد به الباحثون والطلاب الذين تقول إدارة ترامب إنه يتم تنشيطهم لسرقة البيانات من داخل المختبرات الأكاديمية والخاصة، وفق نيويورك تايمز.

وألقت إدارة ترامب باللوم بشكل علني ومتكرر على الصين في سرقة مليارات الدولارات من الملكية الفكرية من الشركات الأميركية سنويا، بما في ذلك في مجال الأبحاث الطبية الحيوية الحساس.

تلك الاتهامات جاءت عموما بعد سنوات من عمليات الاختراق أو حالات التجسس المزعومة، وقد تم دعمها من خلال لوائح اتهام أو معلومات تقنية.

وتعذر تحديد الدليل، إن وجد، الذي سيحتوي عليه التنبيه المرتقب، وفق وول ستريت.

وقالت حكومات غربية وباحثون في الأمن السيبراني في شركات مختلفة إنهم رأوا مجموعات قرصنة مختلفة تركز انتباهها على فيروس كورونا في الأشهر الأخيرة ووصفوا التطور بأنه مثير للقلق، وإن لم يكن مفاجئا.

وفي الأسبوع الماضي، قدم مسؤولو الأمن السيبراني البريطانيون والأميركيون تحذيرا مشتركا مفاده أن شركات الأدوية والجامعات ومنظمات أخرى تعمل في مجال الأبحاث الطبية يجري استهدافها من قبل هاكرز على مستوى دول فيما يتعلق بالوباء.

ولم يذكر التنبيه أي بلد محدد، ولكنه حذر من تقنية غير معقدة نسبيا تعرف بـ"رش كلمة المرور" والتي تحاول اختراق منظمة ما عن طريق التخمين السريع لكلمات الدخول الشائعة.