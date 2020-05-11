أزمة كورونا

العاملون بوظائف منخفضة الدخل معرضون أكثر للوفاة بكورونا

الحرة / ترجمات - واشنطن
11 مايو 2020
الرجال الذين يعملون في وظائف منخفضة الأجر أكثر عرضة للوفاة بكورونا في بريطانيا
الرجال الذين يعملون في وظائف منخفضة الأجر أكثر عرضة للوفاة بكورونا في بريطانيا

أظهرت أرقام جديدة من المملكة المتحدة نشرتها وسائل إعلام بريطانية وأميركية، أن الرجال الذين يعملون في وظائف منخفضة الأجر يموتون جراء فيروس كورونا بمعدل أعلى ممن يشغلون مهنا تحتاج إلى مهارات أعلى.

وكشف تقرير لمكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن الذين يعملون كحراس أمن لديهم أعلى معدلات وفيات إلى جانب العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية والسائقين والطهاة.

ومن خلال الاطلاع على بيانات الوفيات المرتبطة بكورونا بين المواطنين في سن العمل في إنكلترا وويلز، وجد مكتب الإحصاءات أن معدلات الوفيات في صفوف الرجال الذين يعملون في مهن محددة، بمن فيهم سائقو سيارات الأجرة وسائقو الحافلات والسائقون الشخصيون والطهاة ومساعدو المبيعات، كانت أعلى.

ويزيد احتمال أن يقضي هؤلاء جراء إصابتهم بالفيروس الجديد، بما يصل إلى أربع مرات من خريجي الجامعات الذين يعملون في وظائف تتطلب مهارات أعلى، مثل المحاسبين والمحامين والمهندسين والمعلمين.

وأظهرت البيانات أن الرجال يشكلون ثلثي القوى العاملة التي قتلها الفيروس في الشهر الأول بعد فرض إجراءات الإغلاق في البلاد، ما يدل على أنهم أكثر تضررا من النساء من العمر نفسه.

تحليل مكتب الإحصاءات الذي راجع الوفيات المرتبطة بالوباء والمسجلة حتى 20 أبريل وفق شبكة CNN، وجد أيضا أن معدلات الوفيات في صفوف الرجال والنساء الذين يعملون في مجال الرعاية الاجتماعية، وهي مجموعة تضم كلا من العاملين في دور الرعاية ومقدمي الرعاية المنزلية "ارتفعت بشكل ملحوظ"، رغم أن الأمر لا ينطبق على الأطباء والممرضين.

المكتب وجد أيضا أن الأشخاص الذين يعملون في ما يسمى الوظائف "الأولية"، مثل عمال النظافة والبناء، كانوا أكثر عرضة للوفاة.

ومن المرجح أيضا أن العمال ذوي الأجور المنخفضة كانوا يعملون طوال الأزمة، أو سيكونون أول من يعود إلى العمل مع استئناف بريطانيا نشاطها هذا الأسبوع.

وكانت الوفيات بين الرجال الذين يعملون كحراس أمن من أعلى المعدلات، حيث بلغت 45.7 حالة وفاة لكل ألف، وكان هذا أكثر من أربعة أضعاف متوسط المعدل لدى جميع الرجال من نفس العمر.

وبينما توفي الرجال في الوظائف "المهنية" بمعدل 5.6 لكل 100 ألف، كانت النسبة في صفوف من يشغلون "المهن الأولية المنخفضة المهارة" أعلى بأربع مرات بمعدل 21.4 لكل 100 ألف.

وذكر موقع ديلي ميل أن أسباب التفاوت غير واضحة، لكن من المرجح أن الأشخاص الذين يعملون في وظائف ذات أجور أفضل يعيشون في المناطق الأقل حرمانا ويتمتعون بصحة عامة أفضل ويقضون وقتا أقل في أعمال تتطلب التعامل مع الجمهور. 

وكان متوسط معدل وفيات النساء العاملات 5.2 لكل 100 ألف نسمة، وكانت هؤلاء يلقين حتفهن بنسب أعلى إذا كن مصففات شعر بمعدل 18.1 لكل 100 ألف، وعاملات مصانع أو مستودعات بمعدل 15.6 أو مقدمات الرعاية بمعدل 12.7.

 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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نجا من كورونا.. "المريض صفر" في نيويورك يخرج عن صمته

الحرة / ترجمات - واشنطن
12 مايو 2020
المريض صفر في نيويورك يكشف عن رحلته مع كورونا
المريض صفر في نيويورك يكشف عن رحلته مع كورونا

بعد أكثر من شهرين من العلاج من وباء كورونا الفيروسي،  خرج لورنس غاربوز ، "المريض صفر "، بمنطقة نيويورك عن صمته، وبدأ يكشف عن دهاليز رحلته مع المرض القاتل.

غاربوز  المتحدر من منطقة روتشيل قال لشبكة "ان بي سي" إنه شعر بسعال وحمى خفيفين في فبراير الماضي،  ورغم تطور الإمر إلى التهاب رئوي، لم يخطر ببال الرجل الخمسيني أنه مصاب بكورونا، خاصة أنه لم يعان من حالات مرضية أخرى.

فكل الجهود الأميركية آنذاك كانت مركزة على الناس الذين سافروا إلى دول موبوءة  بفيروس كورونا، كالصين التي ظهر فيها المرض في نهاية ديسمبر الماضي قبل أن ينتشر في العالم لاحقا.

ظن غاربوز أن ما  أصابته علة خفيفة يكفيها أخذ دواء عادي، لكن تدهور صحته أرغمه على التوجه إلى قسم الطوارئ فورا.

"بعد دخول الطوارئ، لم أتذكر شئيا أبدا حتى أفقت من غيبوبتي بعد ثلاثة أسابيع.. أشعر أن هذه الفترة اختفت من حياتي تماما، وأني كنت نائما خلالها".

دخل لورنس غاربوز إلى المستشفى في 27 فبراير وتم تشخيص إصابته بالفيروس في 2 مارس.

وقد اتضح لاحقا، بعد تعقب وتتبع، أن الانتشار الوبائي بالمنطقة كان سببه غاربوز.

خلال غيبوته، قررت أدينا غاربوز  نقل زوجها إلى مستشفى أكبر وإخضاعه لعملية تنبيب (تنفس صناعي).

وقالت "لقد كان يعاني". بينما قال زوجها غاربوز  إن قرارها أنقذ حياته.

لورانس غاربوز الذي يعمل محاميا، كان وحيدا في غرفة المستشفى بسبب قيود الزيارة.

وعندما خرج من غيبوبته، دفعته صورة أطفاله الأربعة إلى التحسن والعودة إلى المنزل في نهاية مارس، بحسب زوجته أدينا، التي قالت والغصة تملأ حلقها إن أول كلمة قالها لها بعد استفاقته هي "أحبك".

بعد خروجه من الغيبوبة، أدرك غاربوز أن الوضع تغير كثيرا في نيويورك، التي أصبحت لاحقا بورة للوباء في أميركا.

لم يكن وصفه بـ"المريض صفر" من قبل حاكم نيويورك أندرو كومو، محط اهتمام غاربوز، وإنما تحسن صحته.

وقال لمحطة إن بي سي، بعد أكثر من شهرين من دخوله المستشفى، "أنا ممتن لأنني على قيد الحياة، لأكن صريحا، لقد كانت رحلة طويلة".
 

الحرة / ترجمات - واشنطن