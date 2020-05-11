أزمة كورونا

انتكاسة في الصين.. إغلاق مدينة بسبب تفشي كورونا

الحرة / ترجمات - واشنطن
11 مايو 2020
إغلاق مدينة في الصين بسبب كورونا
إغلاق مدينة في الصين بسبب كورونا

قررت السلطات الصينية إغلاق مدينة بأكملها بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بين سكانها، وذلك على الرغم من قرار بكين بدء فتح الأعمال.

ورفعت السلطات مستوى التحذير في مدينة شولان القريية من كوريا الشمالية، من متوسط إلى عال، ما يجعلها المدينة الوحيدة في الصين التي تحمل ذلك التصنيف.

وتسبب القرار في وقف المواصلات ووسائل النقل غير الضرورية، وإغلاق المحال والمدارس، حسب وكالة بلومبيرغ.

هذا فضلا عن إغلاق الأماكن العامة، بما في ذلك المنشآت الرياضية والمناطق السياحية ودور السينما والمكتبات مؤقتا. ويتعين على جميع السكان البقاء في منازلهم باستثناء الظروف غير العادية. 

وقالت صحيفة ساوث تشاينا مورنيغج بوست إن مدينة شولان تقوم بتحقيق شامل بعد رصد حالات الإصابة الجديدة.

وذكرت السلطات المحلية أن التحقيقات ستشمل تتبع أشخاص كانوا على اتصال وثيق بالمرضى الذين تم تشخيصهم حديثا.

وقال مي فنغ المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية في مؤتمر صحفي يوم الأحد، إن الحالات الجديدة المسجلة محليا في التاسع من مايو، هي الأعلى منذ 11 مارس، مشددا على ضرورة أن تبقى البلاد في حالة تأهب قصوى وتجنب التجمعات.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد حذرت دول آسيا من التعرض إلى موجة ثانية من وباء كوورنا الفيروسي، بعدما أقدمت عدة دول على إلغاء أو تخفيف إجراءات الحد من انتشار المرض، وفتحت الكثير الأعمال.
 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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مكتب نائب الرئيس الأميركي ينفي خضوع بنس لحجر صحي

الحرة / ترجمات - واشنطن
11 مايو 2020
مايك بنس يبدأ عزل نفسه إثر إصابة مساعدة له بكورونا
مايك بنس يبدأ عزل نفسه إثر إصابة مساعدة له بكورونا

نفى مسؤول في مكتب نائب الرئيس الأميركي للحرة، مساء الأحد، أن يكون مايك بنس في حجر صحي كما ذكرت بعض وسائل الإعلام.
 
وأكد المسؤول أن بنس يجري اختبارات لفيروس كورونا يوميا ونتائجه سلبية.

وأضاف المسؤول للحرة أن بنس سيشارك في اجتماعات في البيت الأبيض يوم الاثنين كالمعتاد.

وفي وقت سابق الأحد، نقل موقع بلومبيرغ عن ثلاثة أشخاص مطلعين على الموضوع أن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس عزل نفسه عن البيت الأبيض بعد تأكيد إصابة سكرتيرته الصحفية بوباء كورونا الفيروسي.

ويأتي هذا الأمر بعد سلسلة إصابات لأشخاص مقربين من البيت الأبيض.

ولم يحضر نائب الرئيس اجتماعا يوم السبت مع الرئيس دونالد ترامب وكبار المسؤولين العسكريين.

وقال الأشخاص الثلاثة، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، إن اختبار بنس الذي أجري يوم الأحد كان سلبيا لكنه سيبقى في المنزل، تحوطا لمزيد من الحذر.

وكانت الفحوص قد أكدت يوم الجمعة، إصابة السكرتيرة الصحفية لبنس، كاتي ميللر، بالفيروس.  و ميللر هي المتحدثة الرئيسية باسم فرقة العمل المعنية بالفيروس التاجي في البيت الأبيض ويقودها بنس. وكانت اللجنة قد اجتمعت آخر مرة يوم الخميس. 

وقد جاء تشخيص ميللر إيجابيا بعد مخالطتها لعامل عسكري مقرب من ترامب، وإثر الكشف عن إصابات أخرى لأشخاص مقربين من البيت الأبيض.

وفي نهاية هذا الأسبوع، أعلن ثلاثة من كبار مسؤولي الصحة الأميركيين من أعضاء فرقة العمل الخاصة بالفيروس التاجي، أنهم سوف يقومون بعزل أنفسهم. 

وكان مصدر قد كشف لشبكة "سي إن إن" أن المساعد الشخصي لكبيرة مستشاري البيت الأبيض إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان بنس قد أكد أنه وترامب سوف يخضعان لفحص كورونا بشكل يومي.

 

 

الحرة / ترجمات - واشنطن