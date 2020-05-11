أزمة كورونا

"بؤر وبائية" خطيرة تتشكل في العراق.. والحكومة تهدد بفرض حظر شامل

الحرة - واشنطن
11 مايو 2020
أنباء عن وفاة شاب في العراق بسلالة أوروبية من فيروس كورونا المستجد
أنباء عن وفاة شاب في العراق بسلالة أوروبية من فيروس كورونا المستجد

حذرت وزارة الصحة العراقية، الإثنين، من "خطورة الوضع الحالي" في العراق بعد "تشكل بؤر وبائية" للعدوى بفيروس كورونا "قابلة للامتداد والانتشار إلى مناطق أخرى".

وفيما ألقت باللوم على "عدم التزام السكان بتعليمات الحظر الصحي"، هددت الوزارة بـ"تطبيق الحظر الشامل" على الحركة في البلاد.

وقال وزير الصحة حسن التميمي في بيان "نحذر من خطورة بقاء الوضع الحالي لارتفاع نسب الاصابة في عدة مناطق في العراق والتي باتت تشكل بؤرا وبائية قابلة للامتداد والانتشار إلى مناطق أخرى ناتجة عن عدم التزام أغلب سكان تلك المناطق بتعليمات الحظر الجزئي والتي تمنع التجمعات كافة".

وانتقد التميمي "التهاون في توفير متطلبات التعقيم ولبس الكمامات في أماكن العمل، وتجنب مراجعة المراكز والمستشفيات عند ظهور أعراض وباء كورونا المستجد لأسباب اجتماعية ونفسية".

وحذر التميمي من أن "استمرار الإصابات بالمعدلات الحالية يدفعنا إلى دراسة عدة خيارات منها إعادة تطبيق الحظر الشامل أو الحظر الصحي المناطقي لحماية المواطنين من مخاطر تفشي الوباء"، وتقليل آثاره "فالكارثية على صحة وحياة أهلنا في العراق".

في بيان صادر عن وزارة الصحة والبيئة .. وزير الصحة والبيئة يحيي ملاكات الوزارة ويؤكد على الاستمرار في مواجهة جائحة...

Posted by ‎وزارة الصحة العراقية‎ on Monday, May 11, 2020

وأعلنت الوزارة، الأحد، تسجيل 88 إصابة جديدة بالمرض في البلاد وحالتي وفاة جراءه، لترتفع أعداد المصابين إلى أكثر من 2700 والوفيات إلى 109.

ويعتقد الخبراء أن الأرقام الحقيقية أكبر في العراق، خاصة وأن الفحوصات التي أجريت لا تتجاوز الـ128 ألف فحص على مدار ثلاث أشهر، وهو عدد أقل بكثير من دول أخرى ظهرت فيها الإصابات بالتزامن مع ظهورها في العراق.

وفرض العراق إجراءات مشددة في محاولة للسيطرة على انتشار المرض، لكنه عاد لتخفيفها، إذ ألغى حظر التجوال الشامل واستبدله بحظر جزئي، كما يريد إعادة فتح المعابر البرية مع إيران، التي تعتبر أكبر بؤر الإصابة في الشرق الأوسط.

الحرة - واشنطن

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حكومات غربية وباحثون في الأمن السيبراني قالوا إنهم رأوا مجموعات قرصنة مختلفة تركز انتباهها على فيروس كورونا في الأشهر الأخيرة

تخطط إدارة الرئيس دونالد ترامب لإصدار تحذير من أن هاكرز مرتبطين بالحكومة الصينية يحاولون سرقة معلومات من باحثين أميركيين يعملون في السباق لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، بحسب ما نسبته صحيفة وول ستريت جورنال إلى شخص مطلع على الأمر.

ويرتقب أن يتهم التنبيه الصادر عن مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الأمن الداخلي، بكين بالعمل على سرقة معلومات الملكية الفكرية لمؤسسات أميركية ومعلومات صحية متعلقة باللقاحات والعلاجات ضد الفيروس الجديد من خلال القرصنة ووسائل غير مشروعة أخرى، بحسب ما قاله المصدر الذي أشار إلى أن التنبيه ليس في صيغته النهائية وأن الخطط الخاصة بإصداره قد تتغير.

وأشارت وول ستريت إلى أن تحذيرا مثل هذا من شأنه أن يزيد من التوترات بين الولايات المتحدة والصين التي تدهورت بشكل سريع في الأشهر الأخيرة بينما كان الفيروس الجديد يجتاح جميع أنحاء العالم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان إن بكين تعارض جميع أشكال الهجمات السيبرانية وتقمعها، مضيفا في مؤتمر صحافي أن بلاده "رائدة في البحث عن لقاح وعلاج لكورونا" وأن "من غير الأخلاقي أن ينخرط أي شخص في الترويج للشائعات من دون تقديم أي دليل".

وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من نشر الأحد نبأ خطط الإدارة الأميركية المتعلقة بالتنبيه المذكور، وقالت إن الجهود تعد جزءا من تصاعد السرقة السيبرانية وهجمات من دول تسعى إلى الاستفادة من الوباء.

وجاء في مسودة للتحذير العام الوشيك والذي يقول مسؤولون إن من المرجح أن يصدر في الأيام القادمة، أن الصين تسعى إلى "الملكية الفكرية القيمة وبيانات الصحة العامة من خلال وسائل غير مشروعة تتعلق باللقاحات والعلاجات والاختبارات"، وفق نيويورك تايمز.

وتركز جهود الصين على السرقة السيبرانية والعمل من قبل "جهات غير تقليدية"، وهو تعبير يقصد به الباحثون والطلاب الذين تقول إدارة ترامب إنه يتم تنشيطهم لسرقة البيانات من داخل المختبرات الأكاديمية والخاصة، وفق نيويورك تايمز.

وألقت إدارة ترامب باللوم بشكل علني ومتكرر على الصين في سرقة مليارات الدولارات من الملكية الفكرية من الشركات الأميركية سنويا، بما في ذلك في مجال الأبحاث الطبية الحيوية الحساس.

تلك الاتهامات جاءت عموما  بعد سنوات من عمليات الاختراق أو حالات التجسس المزعومة، وقد تم دعمها من خلال لوائح اتهام أو معلومات تقنية.

وتعذر تحديد الدليل، إن وجد، الذي سيحتوي عليه التنبيه المرتقب، وفق وول ستريت.

وقالت حكومات غربية وباحثون في الأمن السيبراني في شركات مختلفة إنهم رأوا مجموعات قرصنة مختلفة تركز انتباهها على فيروس كورونا في الأشهر الأخيرة ووصفوا التطور بأنه مثير للقلق، وإن لم يكن مفاجئا.

وفي الأسبوع الماضي، قدم مسؤولو الأمن السيبراني البريطانيون والأميركيون تحذيرا مشتركا مفاده أن شركات الأدوية والجامعات ومنظمات أخرى تعمل في مجال الأبحاث الطبية يجري استهدافها من قبل هاكرز على مستوى دول فيما يتعلق بالوباء.

ولم يذكر التنبيه أي بلد محدد، ولكنه حذر من تقنية غير معقدة نسبيا تعرف بـ"رش كلمة المرور" والتي تحاول اختراق منظمة ما عن طريق التخمين السريع لكلمات الدخول الشائعة.

الحرة / ترجمات - واشنطن