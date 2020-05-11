أزمة كورونا

بماذا تختلف جائحة كورونا عن إنفلونزا عام 1918؟

الحرة / ترجمات - واشنطن
11 مايو 2020
أكثر من 4 ملايين إصابة بفيروس كورونا حول العالم
أكثر من 4 ملايين إصابة بفيروس كورونا حول العالم

خلال جائحة الإنفلونزا في 1918-1919، أصيب أكثر من 500 مليون شخص (حوالي 30 في المئة من سكان العالم) بالمرض، وتشير التقديرات المتحفظة إلى 50 مليون وفاة بسبب الوباء.

وفي حين أن العلماء يتوقعون كون الأعداد الحقيقية للمصابين والمتوفين نتيجة فيروس كورونا أكثر بكثير من الأعداد المعلنة، إلا أنهم يقولون أيضا إن من "غير المرجح" أن نصل إلى الخسائر نفسها في الأرواح التي رافقت ما عرفت لاحقا بالإنفلونزا الإسبانية.

وفيما يقارن العلماء بشكل يومي بين الوبائين في محاولة لاقتراح استجابة ناجحة لفيروس كورونا، يشير آخرون إلى حالة السلام النسبي التي يعيشها العالم، بالمقارنة مع حالة الحرب العالمية الأولى التي كانت تستعر وقت نشوب وباء الإنفلونزا.

وتقول صحيفة واشنطن بوست الأميركية إن "من المرجح أن تكون الحالات الأولى لوباء الإنفلونزا قد حدثت في أوائل مارس 1918 في معسكر فونستون في كانساس، حيث تم جمع 54,000 جندي أميركي للتدريب الأساسي قبل نشرهم في أوروبا، وفي غضون هذا الشهر، أُدخل 100 1 من هؤلاء الجنود إلى المستشفى بسبب الإنفلونزا".

وقالت الصحيفة إن عدد المصابين لم يكن كبيرا ومعظمهم تعافوا بسرعة، لكن الإنفلونزا عادت بشكل أكثر فتكا في أغسطس من العام نفسه، وفي قارات عدة في وقت واحد تقريبا، لينتشر المرض عن طريق الجنود إلى كل مكان.

ويخشى العلماء من موجة ثانية من فيروس كورونا ترافق قرارات تخفيف الإجراءات الصحية التي أعلنها عدد من دول العالم.

 وفي حالة الإنفلونزا، اكتظت المستشفيات ولم يتمكن الأطباء من مواكبة الأعداد الكبيرة للمصابين، وهو ما يخشاه المسؤولون الطبيون بشدة في حالة كورونا.

وساهمت الحرب برسم قرارات الدول الصحية في زمن الإنفلونزا، إذ اضطرت الدول المتحاربة إلى إبقاء المصانع مفتوحة، فالحجر الصحي، الذي هو أنجع وسيلة للسيطرة على الأوبئة، غير ممكن في زمن الحرب، وأدت احتفالات السلام التي أعقبت الحرب إلى زيادة تفاقم هذه المشاكل.

وفي بريطانيا، لم يتم حظر التجمعات العامة الكبيرة حتى أواخر نوفمبر، حين بلغ الوباء ذروته بالفعل. وكانت الولايات المتحدة، أكثر استباقية في سن بعض تدابير التباعد الاجتماعي ابتداء من سبتمبر.

ومثل الإنفلونزا في عام 1918، انتشر covid-19 في جميع أنحاء العالم، حيث أصيب أكثر من 4.7 مليون شخص حتى الآن، وتوفي أكثر من 281 ألفا.

ومع ذلك، تشير واشنطن بوست، "لحسن الحظ نحن لا نخرج من حرب عالمية"، وقد أدى التحرر من الحرب إلى وضع أفضل لنظامنا الطبي لمكافحة الوباء، مما أتاح له توجيه الموارد والقوى العاملة بالكامل "نحو القتال من أجل الصحة وليس من أجل الانتصار العسكري".

الحرة / ترجمات - واشنطن

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نجا من كورونا.. "المريض صفر" في نيويورك يخرج عن صمته

الحرة / ترجمات - واشنطن
12 مايو 2020
المريض صفر في نيويورك يكشف عن رحلته مع كورونا
المريض صفر في نيويورك يكشف عن رحلته مع كورونا

بعد أكثر من شهرين من العلاج من وباء كورونا الفيروسي،  خرج لورنس غاربوز ، "المريض صفر "، بمنطقة نيويورك عن صمته، وبدأ يكشف عن دهاليز رحلته مع المرض القاتل.

غاربوز  المتحدر من منطقة روتشيل قال لشبكة "ان بي سي" إنه شعر بسعال وحمى خفيفين في فبراير الماضي،  ورغم تطور الإمر إلى التهاب رئوي، لم يخطر ببال الرجل الخمسيني أنه مصاب بكورونا، خاصة أنه لم يعان من حالات مرضية أخرى.

فكل الجهود الأميركية آنذاك كانت مركزة على الناس الذين سافروا إلى دول موبوءة  بفيروس كورونا، كالصين التي ظهر فيها المرض في نهاية ديسمبر الماضي قبل أن ينتشر في العالم لاحقا.

ظن غاربوز أن ما  أصابته علة خفيفة يكفيها أخذ دواء عادي، لكن تدهور صحته أرغمه على التوجه إلى قسم الطوارئ فورا.

"بعد دخول الطوارئ، لم أتذكر شئيا أبدا حتى أفقت من غيبوبتي بعد ثلاثة أسابيع.. أشعر أن هذه الفترة اختفت من حياتي تماما، وأني كنت نائما خلالها".

دخل لورنس غاربوز إلى المستشفى في 27 فبراير وتم تشخيص إصابته بالفيروس في 2 مارس.

وقد اتضح لاحقا، بعد تعقب وتتبع، أن الانتشار الوبائي بالمنطقة كان سببه غاربوز.

خلال غيبوته، قررت أدينا غاربوز  نقل زوجها إلى مستشفى أكبر وإخضاعه لعملية تنبيب (تنفس صناعي).

وقالت "لقد كان يعاني". بينما قال زوجها غاربوز  إن قرارها أنقذ حياته.

لورانس غاربوز الذي يعمل محاميا، كان وحيدا في غرفة المستشفى بسبب قيود الزيارة.

وعندما خرج من غيبوبته، دفعته صورة أطفاله الأربعة إلى التحسن والعودة إلى المنزل في نهاية مارس، بحسب زوجته أدينا، التي قالت والغصة تملأ حلقها إن أول كلمة قالها لها بعد استفاقته هي "أحبك".

بعد خروجه من الغيبوبة، أدرك غاربوز أن الوضع تغير كثيرا في نيويورك، التي أصبحت لاحقا بورة للوباء في أميركا.

لم يكن وصفه بـ"المريض صفر" من قبل حاكم نيويورك أندرو كومو، محط اهتمام غاربوز، وإنما تحسن صحته.

وقال لمحطة إن بي سي، بعد أكثر من شهرين من دخوله المستشفى، "أنا ممتن لأنني على قيد الحياة، لأكن صريحا، لقد كانت رحلة طويلة".
 

الحرة / ترجمات - واشنطن