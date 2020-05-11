أزمة كورونا

"تحذير مبكر".. باحثون قلقون من تكيف كورونا مع البشر

الحرة / ترجمات - واشنطن
11 مايو 2020
باحثون قلقون من تكيف كورونا مع البشر بعد رصد تحورين في تركيبته الجينية
باحثون قلقون من تكيف كورونا مع البشر بعد رصد تحورين في تركيبته الجينية

وجد العلماء أدلة على حدوث طفرات في بعض سلالات فيروس كورونا المستجد، تشير إلى أنه قد يتكيف مع البشر بعد انتقاله من الخفافيش.

ومنذ بدء تفشي المرض في ديسمبر الماضي في الصين، قام العلماء بتحليل 5،349 جينوم  للفيروس من 62 دولة. ومن خلال دراسة التركيب الجيني للفيروسات، توصل العلماء إلى أن هناك استقرارا نسبيا في الجينوم الفيروسي، إلا أن بعضها اكتسب طفرات، بما في ذلك تحوران جينيان في بروتين سبايك، الذي يستخدمه الفيروس لإصابة الخلايا البشرية.

ويخشى العلماء من أن يكون التحوران علامة على تكيف الفيروس مع مضيفه البشري.

ويؤكد الباحثون في مدرسة لندن للصحة والطب الاستوائي أن من غير الواضح كيف تؤثر الطفرات على الفيروس، ولكن بما أن التغييرات نشأت بشكل مستقل في بلدان مختلفة، فقد تساعد الفيروس على الانتشار بسهولة أكبر.

ويقول معدو الدراسة إن طفرات سبايك بفيروس كورونا لا تزال نادرة في الوقت الحالي، لكن مارتن هيبرد، أستاذ الأمراض المعدية وأحد معدي الدراسة، قال إن ظهورها يسلط الضوء على الحاجة إلى مراقبة عالمية للفيروس من أجل كشف أي تحورات مقلقه بسرعة.

وأضاف لـصحيفة الغارديان "هذا بمثابة تحذير مبكر".

يشعر العلماء بالقلق إذا نشأت طفرات أوسع نطاقا في بروتين سبايك لسببين رئيسين؛ أولهما أن تلك التحورات  قد تغير سلوك الفيروس وتزيد سرعة انتشاره.

والثاني أن بروتين  سبايك هو الهدف الرئيسي للقاحات التي يعمل الباحثون على إعدادها حاليا للوقاية من الفيروس. وإذا تغير البروتين كثيرا، فاللقاحات قد تغدو عديمة الجدوى.

كما أن العلاجات المحتملة الأخرى، مثل الأجسام المضادة الاصطناعية التي تتعرف على بروتين سبايك الأساسي، قد تصبح أقل فعالية.

 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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أزمة كورونا

"تحذير مبكر".. باحثون قلقون من تكيف كورونا مع البشر

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فرانس برس
11 مايو 2020
أي شخص لا يحترم وضع قناع سيُعاقب بغرامة مالية وقد يُسجن أيضًا
أي شخص لا يحترم وضع قناع سيُعاقب بغرامة مالية وقد يُسجن أيضًا

يواجه التشاديون الذين لا يلتزمون وضع قناع في الأماكن العامة عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 15 يومًا، وذلك بموجب قرار حكومي تم توقيعه الأحد.

وجاء في القرار الصادر عن وزير الدفاع والأمن محمد صلاح وأصبح ساري المفعول بدءا من الأحد أن "أي شخص لا يحترم وضع قناع سيُعاقب بغرامة مالية وقد يُسجن أيضًا لمدة تصل إلى خمسة عشر يومًا على الأكثر".

وأصبح وضع قناع لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد إلزاميا في تشاد منذ الخميس. وأشارت وكالة فرانس برس الأحد أن هذا الإجراء لم يُحترم كثيرا حتى الآن في شوارع العاصمة نجامينا.

وحتى الأحد، أحصت تشاد الدولة الساحلية الفقيرة، رسميا 322 إصابة بالفيروس بينها 31 وفاة.

فرانس برس