رغم المخاطر.. فرنسا ترفع إجراءات الحظر المفروض بسبب كورونا

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أنهت الحكومة الفرنسية، صباح الاثنين، بتوقيت باريس، ستين يوما من الحجر الصحي الإلزامي وسمحت للمواطنين بالتنقل والحركة، على الرغم من مخاطر عودة تفشي فيروس كورونا، فيما قامت بفرض ارتداء الكمامات واحترام إجراءات التباعد الاجتماعي.

وسيتعرض من يخالف هذه التعليمات إلى غرامة، كما أن من يتنقلون باستخدام وسائل النقل العام خلال ساعات الذروة الصباحية والمسائية في منطقة باريس، سيكون عليهم إظهار وثيقة تأييد من أصحاب أعمالهم.

كما تقرر أن تعيد 85 % من المدارس افتتاح أبوابها يوم الثلاثاء.

وهناك أكثر من 12 مليون عاطل عن العمل في فرنسا، فيما تواجه البلاد أسوأ حالة ركود منذ الحرب العالمية الثانية.

وستبقى قطاعات المطاعم والمقاهي، التي تأثرت بشدة، مغلقة في الوقت الحالي.

وحتى الآن، تأكدت إصابة نحو 177 ألف شخص في فرنسا بالفيروس، فيما توفي أكثر من 26 ألفا جراء الإصابة.

وأصاب وباء كوفيد- 19 حول العالم، أربعة ملايين شخص خلال أربعة أشهر، وتسبب بوفاة أكثر من 277 ألفاً، منذ ظهوره أواخر ديسمبر في وسط الصين، بحسب تعداد عالمي أعدته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية مساء السبت. 

وسمح التراجع في الإصابات والوفيات، الذي سجل على مدى الأسابيع الماضية، في إطلاق عملية رفع للقيود الاثنين، ولا سيما في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، بعد الثمن الاقتصادي الكبير الذي دفعته الدول الأوروبية.

وسيكون رفع القيود تدريجياً ومتفاوتاً بحسب المناطق، ففي فرنسا، سيجري رفع عدد أكبر من القيود في المناطق المصنفة "خضراء". أما المناطق "الحمراء" أي الأكثر خطراً، فسيكون رفع القيود فيها محدوداً أكثر.

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قال أغلب المشاركين إن حبهم لشريك حياتهم قد ازداد خلال فترة الإغلاق

أظهر استطلاع للرأي أن أغلب العراقيين لا يثقون بالأرقام التي تنشرها حكومة بلادهم بشأن الإصابات بفيروس كورونا، وبين الاستطلاع أن أكثر من نصف المشاركين فيه فقدوا أعمالهم بسبب انتشار الفيروس، فيما أكد آخرون ازدياد حبهم لشركاء حياتهم.

وقال 15 بالمئة من المشاركين إن حياتهم الأسرية تعرضت لمشاكل قوية خلال فترة حظر التجوال، فيما قال 59 بالمئة من المشاركين إن حبهم لشريك حياتهم سواء كان الزوج أو الزوجة قد ازداد خلال فترة الإغلاق.

وبين الاستطلاع، الذي أجراه معهد صحافة الحرب والسلام في العراق، أن 75 بالمئة من العراقيين التزموا بإجراءات حظر التجول، لكن 67 بالمئة لا يزالون يتبعون عادات التحية مثل "المصافحة والتقبيل" مع الأصدقاء والأقارب.

وقال 65 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع إنهم لا يثقون بالأرقام الحكومية، لكن 74 بالمئة من المشاركين قالوا إنهم يؤيدون إجراءات الحكومة للحد من انتشار الفيروس.

وبحسب الاستطلاع، فإن 52 في المئة من المشاركين فقدوا وظائفهم بسبب تفشي فيروس كورونا، بينما قال 73 في المئة من المشاركين إن وضعهم الاقتصادي قد تأثر سلباً بسبب الجائحة.

وأظهر الاستطلاع ارتفاع الإقبال على المنتجات المحلية العراقية خلال هذه الفترة.

وبالنسبة لـ87 بالمئة من المشاركين، فإن "التعليم عبر الإنترنت غير فعال"، كما لم يستغل 67 بالمئة من المشاركين وقتهم الإضافي لتعلم أي أشياء جديدة، فيما قال 40 بالمئة إن وزنهم ازداد بسبب المكوث في المنزل.

ويعتقد 38 بالمئة من العراقيين المشاركين في الاستطلاع أن فيروس كورونا مسألة "مفبركة سياسيا"، لكن 68 بالمئة من المشاركين "لا يقبلون بحجر المصابين" في أماكن قريبة منهم.

 

الحرة - واشنطن