أزمة كورونا

جلسة استماع صعبة.. خبر سار بين تفاصيل إفادة فاوتشي المتشائمة حول كورونا

الحرة / وكالات - واشنطن
12 مايو 2020
الدكتور أنثوني فاوتشي خلال الإدلاء بشهادته
الدكتور أنثوني فاوتشي خلال الإدلاء بشهادته

قال كبار خبراء الصحة الأميركيين إن الولايات المتحدة ليست خارج دائرة الخطر الذي يشكله فيروس كورونا، وحذروا في شهادة أمام مجلس الشيوخ من إعادة فتح الاقتصاد بسرعة كبيرة.

خبير الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي وعضو فريق الرئيس دونالد ترامب في أزمة كورونا كشف في إفادته أنه يجري حاليا اختبار ثمانية لقاحات محتملة على الأقل ضد الفيروس، مضيفا أن واحدا قد يكون متوفرا قبل العام المقبل.

وأشار أيضا إلى أن الحكومة الفدرالية تعمل للمساعدة في تصنيع لقاح، لكن تطويره "قد يستغرق بعض الوقت" قبل أن يصل إلى الأسواق.

ونتيجة لذلك، أبلغ فاوتشي لجنة الصحة والتربية والعمل وتعويضات المتقاعدين في مجلس الشيوخ خلال الشهادة التي جرت عبر الفيديو، أن جهود البلاد لمحاربة الفيروس ومرض كوفيد-19 الذي يسببه، يجب أن "تركز على ممارسات الصحة العامة التي أثبتت نجاحها في احتواء وتخفيف" انتشار الوباء.

مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، روبرت ردفيلد، قال للجنة "إننا لم نخرج من دائرة الخطر"، وأوضح أن إعادة فتح الاقتصاد يعتمد على كل منطقة وحسب ظروفها.

وفاوتشي وريدفيلد من بين أربعة من كبار مسؤولي الصحة الذين أدلوا بشهاداتهم عبر الفيديو، ويخضع ثلاثة منهم لشكل من أشكال العزلة الذاتية بعد التعرض لمسؤول في البيت الأبيض ثبتت إصابته بالفيروس. وبين من يخضعون للحجر كل من فاوتشي ومفوض إدارة الغذاء والدواء ستيفن هان.

جلسة الاستماع التي استمرت ساعتين، بعنوان "كوفيد-19: العودة بأمان إلى العمل وإلى المدرسة"، هي الفرصة الأولى للمشرعين لطرح أسلئة على كبار مسؤولي الصحة منذ إعلان الرئيس الأميركي حالة الطوارئ الوطنية قبل شهرين، لكن الديمقراطيين انتهزوا أيضا الفرصة للتركيز على أوجه القصور في رد إدارة دونالد ترامب على الوباء حتى الآن.

وبعد ضغط من السناتور الديمقراطية من واشنطن، باتي موراي، حذر فاوتشي من أن الولايات التي تفشل في الامتثال للإرشادات الفدرالية حول إعادة الفتح وتتحرك بسرعة كبيرة لإعادة تشغيل اقتصاداتها ستعرض نفسها لخطر تفش جديد قد يكون من الصعب السيطرة عليه.

وقال "إذا تجاوزت بعض المناطق أو المدن أو الولايات أو أيا كان، نقاط التفتيش المختلفة تلك، وفتحت قبل الأوان من دون أن تكون لديها القدرة على الاستجابة بفعالية وكفاءة، فإن قلقي هو أننا سنبدأ رؤية طفرات صغيرة قد تتحول إلى تفشيات".

وأردف "لقد كنت واضحا جدا في رسالتي - أن نحاول إلى أقصى حد ممكن اتباع الإرشادات التي تم التفكير فيها بشكل جيد وتحديدها بشكل جيد".

وأضاف فاوتشي أن أي تخفيف للقيود سيؤدي إلى حالات جديدة، ولكن تلك الحالات الجديدة يمكن السيطرة عليها طالما أن الولايات لديها البنية التحتية المناسبة.

وتابع أنه "حتى تحت أفضل الظروف، عندما تتراجع عن إجراءات الحد من انتشار الفيروس، سترى ظهور حالات"، مشددا "إنها الإمكانية والقدرة على الاستجابة لتلك الحالات عبر تحديد جيد وعزل وتتبع جهات الاتصال التي ستحدد ما إذا كان يمكنك الاستمرار في المضي قدما في إجراء إعادة فتح أميركا".

المشاركون في جلسة الاستماع حول كورونا

وفي ملاحظات لصحيفة نيويورك تايمز قبل الجلسة، قال فاوتشي إنه سيحذر الكونغرس من أن الولايات المتحدة قد تشهد "وفيات ومعاناة يمكن تفاديها" إذا رفعت القيود المفروضة لاحتواء الفيروس بسرعة.

وأوضح فاوتشي في رسالة إلكترونية إلى الصحيفة، مساء الاثنين أن "الرسالة الرئيسية التي أود نقلها هي مخاطر إعادة فتح الاقتصاد الأميركي قبل الأوان".

وأضاف "إذا لم نحترم المراحل في 'التوصيات لإعادة فتح أميركا' عندها نتعرض لخطر تفشي الوباء عبر البلاد".

و"إعادة فتح أميركا" هي مقارية من ثلاث مراحل أصدرتها إدارة ترامب لمساعدة الولايات والمسؤولين المحليين على إعادة فتح اقتصادات مناطقهم، مع الالتزام بالتوصيات الطبية بشأن الحد من انتشار الفيروس.

وتابع فاوتشي البالغ من العمر 79 عاما، "هذا لن يتسبب فقط بوفيات ومعاناة يمكن تفاديها بل سيؤخرنا في البحث عن سبيل للعودة إلى حياة طبيعية".

ومنذ أيام، يركز البيت الأبيض الذي أصيب عدد من موظفيه بكورونا، على ضرورة إعادة تحريك عجلة الاقتصاد في الولايات المتحدة الأشد تضررا بالوباء مع أكثر من 80 ألف وفاة و1.3 مليون حالة إصابة معلنة.

ودافع الرئيس ترامب الثلاثاء على تويتر عن موقفه بالقول "قدرتنا على إجراء فحوص هي الأفضل في العالم على الإطلاق".

وأضاف "الإصابات تتراجع في معظم مناطق البلاد الراغبة في رفع القيود وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد. وهذا ما يحصل بكل أمان".

الحرة / وكالات - واشنطن

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صحة

في يومهم العالمي.. الممرضون يعيشون أصعب أيامهم

الحرة - واشنطن
12 مايو 2020
جرافيتي يظهر الأطباء بملائكة الرحمة الذين يحملون الأرض على أيديهم ويمنعونها من السقوط في صورة التقطت في 12 مايو 2020
جرافيتي يظهر الأطباء بملائكة الرحمة الذين يحملون الأرض على أيديهم ويمنعونها من السقوط في صورة التقطت في 12 مايو 2020

يحتفل الممرضون بيومهم العالمي الثلاثاء في وقت يواجهون فيه خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد أكثر من غيرهم خاصة مع معاناة بعضهم في بلدان كثيرة من قلة وسائل الحماية. 

وليس بغريب أن يقول مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن "الممرضين والممرضات هم الركيزة الأساسية للأنظمة الصحية"، فهم أول ما تقع عيناك عليهم عند زيارة العيادة الطبية أو المستشفى قبل الطبيب.  

وأعلن الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" السادسَ من مايو من كلِ عام، يوماً وطنيا لتكريم أبطالِ المستشفيات في الحرب ضد فيروس كورونا.

وفي تصريحات له خلال تكريم الجهاز التمريضي قال ترامب إن أزمة كورونا هي أسوأٌ من هجمات الـ11 من سبتمبر عام 2001 وحتى من الهجوم الياباني على قاعدة "بيرل هاربور" اِبان الحرب العالمية الثانية.

نقص في العمالة

في تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي أفاد بأنه يوجد حوالي 28 مليون ممرض ووممرضة محترفين وممارسين في العالم، مشيرة إلى وجود نقص بنحو 6 ملايين ممرض. 

وأشارت المنظمة إلى أن النقص يتركز أساسا في الدول الفقيرة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأميركا الجنوبية. 

وأشار مدير المجلس الدولي للممرضات هاورد كاتون إلى أن نسبة الإصابات والأخطاء الطبية والوفيات "أكثر ارتفاعا عندما يكون عدد الممرضين قليلا".

وعبرت الرئيسة المناوبة لمؤسسة "التمريض الآن" ماري واتكينز التي شاركت في كتابة التقرير عن قلقها من أن أكثر الدول  لم تعد تخرج العدد الكافي من المهنيين في هذا المجال، وتعتمد على المهاجرين، الأمر الذي يزيد من خطورة الأزمة في البلدان التي يغادرها المهنيون المحترفون.

وقالت إن "80 في المئة من الممرضين المحترفين في العالم حاليا يعملون في خدمة 50 في المئة فقط من السكان".

ممرضون وممرضات أثناء الاحتفال باليوم العالمي للتمريض في مشفاهم في ماليزيا- 12 مايو 2020
ممرضون وممرضات أثناء الاحتفال باليوم العالمي للتمريض في مشفاهم في ماليزيا- 12 مايو 2020

إجراء الاختبارات

وطلبت واتكينز إخضاع العاملين في الطاقم الطبي للفحوصات الطبية لكشف فيروس كورونا المستجد، في وقت تشير التقارير الى أن 9 في المئة من هؤلاء مصابون بالفيروس في إيطاليا، و14 في المئة في إسبانيا.

وتابعت "هناك نسبة كبيرة من العاملين في الطاقم الطبي الذين سيمتنعون عن العمل خوفا من أن يصابوا هم بالمرض". كما لا يمكنهم التأكد، بسبب عدم إجراء الفحص، مما إذا كانوا قد أصيبوا به فعلا، وباتوا يملكون مناعة ضده، أي أنهم قادرون على العودة الى العمل.

ومن القاهرة، حذر المدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية في دول شرق المتوسط أحمد المنظري من نقص طواقم التمريض والقبالة في المنطقة مشيرا إلى أن ذلك "ينذر بالخطر".

وقال المنظري "أدعو الدول الأعضاء إلى تكثيف الاستثمار للحد من نقص ينذر بالخطر في أعداد طواقم التمريض والقبالة".

ويبلغ عدد أعضاء هيئة التمريض العاملين بالفعل في مصر 221 ألف ممرض في بلد يبلغ تعداد سكانه أكثر من مئة مليون نسمة. 

وتوفي حتى الآن 6 من عناصر التمريض في مصر بسبب فيروس كورونا المستجد، فضلا عن عدد المصابين، " ورغم ذلك يقاتلون في أداء الخدمة للمريض"، بحسب نقيبة التمريض في مصر الدكتورة كوثر محمود في تصريحات لها الثلاثاء، مشيرة إلى أن التمريض يؤدي أكثر من 70 في المئة من الخدمات الطبية للمريض. 

وفي المقابل يبلغ عدد أعضاء هيئة التمريض في الولايات المتحدة المسجلين مليونين و438 ألف في بلد يبلغ تعداده حوالي 330 مليون نسمة. 

شكر وخطابات وقضاء يوم

طالبت منظمة الصحة العالمية من الجمهور عامة والعاملين الصحيين إظهار تقديرهم واحترامهم لزملائهم الممرضين والممرضات، كما دعت القادة المحليين إلى بذل مزيد من الجهود دعما لهم. 

واقترحت المنظمة إظهار الشكر والتقدير من خلال زهرة أو بطاقة تهنئة أو المشاركة بتغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو إرسال خطابات لاسترعاء انتباه القادة السياسيين حول أهمية التمريض. 

كما اقترحت المنظمة قضاء يوم مع ممرض أو ممرضة والتعرف عن المزيد عنهم وعن عملهم المنقذ للأرواح "لأنهم لا يستغنى عنهم لبناء مستقبلنا"، بحسب المنظمة. 

وبالفعل، زارت مجموعات من الحراك الشعبي اللبناني بعض المستشفيات بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، حيث وزعت الورود وقوالب الحلوى على الممرضين والممرضات تعبيرا عن تقديرهم لجهودهم في مواجهة جائحة كورونا. 

وأصبح هاشتاغ #InternationalNursesDay هو الأكثر تداولا في العالم تنوعت من خلاله رسائل الحب والدعم لأعضاء التمريض في مختلف البلدان.

 والاحتفال بيوم التمريض يأتي في ذكرى ميلاد فلوريس نايتنغيل التي أسست لمهنة التمريض في المستشفيات.

 

الحرة - واشنطن