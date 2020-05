جلسة استماع صعبة.. خبر سار بين تفاصيل إفادة فاوتشي المتشائمة حول كورونا

يحتفل الممرضون بيومهم العالمي الثلاثاء في وقت يواجهون فيه خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد أكثر من غيرهم خاصة مع معاناة بعضهم في بلدان كثيرة من قلة وسائل الحماية.

وليس بغريب أن يقول مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن "الممرضين والممرضات هم الركيزة الأساسية للأنظمة الصحية"، فهم أول ما تقع عيناك عليهم عند زيارة العيادة الطبية أو المستشفى قبل الطبيب.

وأعلن الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" السادسَ من مايو من كلِ عام، يوماً وطنيا لتكريم أبطالِ المستشفيات في الحرب ضد فيروس كورونا.

وفي تصريحات له خلال تكريم الجهاز التمريضي قال ترامب إن أزمة كورونا هي أسوأٌ من هجمات الـ11 من سبتمبر عام 2001 وحتى من الهجوم الياباني على قاعدة "بيرل هاربور" اِبان الحرب العالمية الثانية.

We all have things to be thankful for. Today, on International Nurses Day we say thank you to #nurses around the world for all they do to ensure access to health for everyone, everywhere. Share your story using #MyStoryNurses2020 pic.twitter.com/gyOnBVoXnX