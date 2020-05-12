أزمة كورونا

دواء ريمديسيفير لعلاج كورونا.. قرار صعب يشعل الجدل والعالم يترقب الأمل

الحرة / ترجمات - واشنطن
12 مايو 2020
Vials of the drug Remdesivir lie during a press conference about the start of a study with the Ebola drug Remdesivir in…
أقرت الولايات المتحدة استخدام عقار remdesivir في العلاج من كورونا

يواجه المسؤولون عن الدواء في أميركا تحديات في اتخاذ قرار نهائي حول عقار ريمديسيفير، وهو ما أشعل جدلا حول آليات اعتماد الأدوية المضادة لفيروس كورونا وقدرتها على وقف خطر الفيروس القاتل.

وكشف تقرير نشره موقع " statnews" تفاصيل حول ما يدور في دوائر صنع القرار والجدل القائم حول آليات الاختبار، إذ أن خلف شعاع الأمل بهذا الدواء واحدة من أصعب المعضلات في الطب والمتعلقة بكيفية الموازنة بين الحاجة إلى اختبار صارم لدواء أمن وفعال مع السرعة في إيجاد الدواء وتجاوز بعض الخطوات البيروقراطية من أجل تسريع التجارب السريرية.

المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية كشف كيف اتخذ هذا القرار المصيري، والذي احتاج إلى آليات تعامل غير تقليدية من أجل الإسراع في إيجاد دواء لكورونا يوقف المرض القاتل.

البداية كانت بإعطاء عدد من المرضى الذين يخضعون للتجربة السريرية دواء وهميا حيث يتناولون عقارا يشبه ريمديسيفير ولكنه لا يحمل بداخله أية مادة فعالة، وذلك لمعرفة ما إذا كان المرضى يتعافون بمساعدة الدواء أم أن العامل النفسي له دور بذلك، حيث كانت النتيجة بأن 11.6 في المئة من الذين تناولوا العقار الوهمي توفوا بسبب كورونا، فيما كانت نسبة الوفاة بين من تناولوا الدواء الفعال 8 في المئة.

كليفورد لين، مدير المعهد قال إن هذه النسب لم تكن ذات دلالة إحصائية ولكنها كانت إجراء مهما من أجل معرفة التأثير الحقيقي للدواء، ولنتأكد أن حالات الشفاء لم تكن مصادفة على الإطلاق، مشيرا إلى أنه لا يندم على الإصرار على هذا الإجراء على الإطلاق.

ومن وجهة نظر المعهد فإن الدراسة السريرية أجابت عن سؤال هام يتعلق بمتوسط الوقت الذي يحتاجه المريض أثناء تناوله العقار للتخلص من كورونا ومغادرة المستشفى، حيث كانت 11 يوما، مقارنة مع 15 يوما لمن تناولوا الدواء الوهمي.

ستيفن نيسن، طبيب القلب في كيلفلاند قال إنه يعارض تجربة إعطاء الدواء الوهمي، وأن اتخاذ مثل هكذا قرار تسبب بفرصة ضائعة في اختبار ما إذا كان ريمديسيفير يخفض معدل الوفيات بسبب الفيروس أم لا، مشيرا إلى أنه يجب معرفة الأثر الحقيقي للدواء وإذا ما كان يخفض معدلات الوفيات أم لا.

بيتر باخ، مدير مركز السياسيات الصحية في مركز ميموريال سلون للسرطان يرى أن النتائج يجب أن تعكس المعلومات الأكثر دقة من خلال معرفة ما إذا كان يستطيع إنقاذ الأرواح أم لا.

وعندما تم الإعلان عن إعادة تصميم التجربة السريرية قالت المعاهد الوطنية الصحية إن البيانات جاءت من تحليل مؤقت، ما يعني أن هذه الدراسة أوقفت باكرا، حيث ظهرت فائدة للدواء لا يمكن إنكارها.

وكانت التجربة السريرية الأولى قد شملت 1063 مريضا، تعافى منهم 480 مريضا، في الولايات المتحدة.

الحرة / ترجمات - واشنطن

اقرأ أيضا

المتحدث باسم الكرملين أصيب بكورونا
آخر الأخبار

المتحدث باسم بوتين في المستشفى بعد إصابته بكورونا

Vials of the drug Remdesivir lie during a press conference about the start of a study with the Ebola drug Remdesivir in…
أزمة كورونا

دواء ريمديسيفير لعلاج كورونا.. قرار صعب يشعل الجدل والعالم يترقب الأمل

البريطانية كاثرين كولمان تحدثت عن تجربتها في العمل لصالح أميرة في الرياض
السعودية

حياتي في الرياض.. مساعدة لأميرة سعودية تكشف تفاصيل مخيفة

الفنان إبراهيم نصر على يمين الصورة بجانب الفنانتين غادة رجب (وسط الصورة) ويسرا (يسار)
مصر

رحيل صاحب "الكاميرا الخفية"

أوامر من الرئيس ترامب.. على موظفي البيت الأبيض وضع الكمامات
أميركا

ترامب: نجاح خفض أعداد الوفيات لم يكن يتحقق من دوني

Jordanian soldiers keep watch on March 18, 2020 in the capital Amman as Jordan takes measures to fight the spread of the…
من زاوية أخرى

أمننة أزمة فيروس كورونا في الأردن: النجاحات والقيود
العراقي أمين حيدد مبتكر تطبيق PHARX لمساعدة المرضى في إيجاد مكان دواءهم وأرخص سعر
العراق

بعد معاناة مع دواء والده.. أمين يبتكر حلا لكل العراقيين

آخر الأخبار

المتحدث باسم بوتين في المستشفى بعد إصابته بكورونا

الحرة / وكالات - واشنطن
12 مايو 2020
المتحدث باسم الكرملين أصيب بكورونا
المتحدث باسم الكرملين أصيب بكورونا

أفادت وكالات أنباء روسية بأن ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين، نقل إلى المستشفى الثلاثاء على أثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن بيسكوف قوله "نعم أنا مريض وأتلقى العلاج"، فيما ذكرت وكالة تاس أن المتحدث الرئاسي قال إنه التقى بوتين شخصيا آخر مرة منذ أكثر من شهر.

ويؤكد الكرملين أن صحة بوتين محمية بشكل صارم، وأنه يحصل على أفضل علاج طبي تقدمه روسيا.

وكان الرئيس يعمل إلى حد كبير من مقر إقامته في منطقة موسكو عن طريق الفيديو، فيما عقد عددا قليلا من الاجتماعات الشخصية أحدها تم الثلاثاء مع رئيس عملاق النفط روسنفت إيغور سيشين.

وتأكدت في وقت سابق إصابة ثلاثة من كبار المسؤولين الروس بكورونا، وهم رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين الذي لا يزال في المستشفى، ووزيرة الثقافة أولغا ليوبيموفا ووزير الإسكان فلاديمير ياكوشيف.

ويأتي هذا التطور بعد أن اجتازت روسيا إسبانيا، وأصبحت الدولة التي لديها ثاني أكثر الحالات المؤكدة للفيروس في العالم.

الحرة / وكالات - واشنطن