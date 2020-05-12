أزمة كورونا

رغم ارتفاع إصابات كورونا في روسيا.. السلطات تتجه لتخفيف الإغلاق

الحرة / وكالات - واشنطن
12 مايو 2020
أعداد الوفيات بحدود ألفي وفاة في روسيا
أعداد الوفيات بحدود ألفي وفاة في روسيا

تحركت روسيا لتخفيف الإغلاق المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد يوم الثلاثاء، على الرغم من ارتفاع عدد الحالات في الدولة، التي شهدت تسجيل ثاني أكبر عدد من الإصابات في العالم.

وسجلت روسيا أكثر من 230 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس، وحلت ثانيا بعد الولايات المتحدة، التي سجلت إصابة أكثر من 1.3 مليون شخص.

ومن بين الإصابات الجديدة المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين، ديمتري بيسكوف.

ويقول المسؤولون إن ارتفاع عدد الحالات المسجلة جاء نتيجة لحملة فحوص ضخمة، إذ أجري حوالي 5.8 مليون اختبار حتى الآن.

وأعلن بوتين، الاثنين، إنهاء فترة "التوقف عن العمل" التي فرضت على البلاد منذ أواخر مارس.

10 آلاف حالة إصابة يوميا

وأعاد المسؤولون فتح الحدائق العامة فى نوفوسيبيرسك في سيبيريا وفي باشكورتوستان في الأورال، بينما سمح لسكان ماغادان بمغادرة منازلهم لممارسة الرياضة.

وفي موسكو، سمح لنحو نصف مليون عامل في مجالي البناء والصناعة بالعودة إلى العمل، لكن ارتداء الأقنعة والقفازات أصبح إلزامياً في المتاجر وفي وسائل النقل العام.

وبعد الإبلاغ عن اكثر من 10 آلاف حالة إصابة جديدة يوميا لأكثر من أسبوع، تجاوزت روسيا بريطانيا وإسبانيا فى إجمالي عدد الاصابات المؤكدة، ولكن مع الإبلاغ عن 2116 حالة وفاة فقط جراء الفيروس حتى الآن، كان معدل الوفيات في روسيا أقل بكثير مقارنة بالبلدان التي سجلت معدلات إصابة مماثلة.

وتقول السلطات إن السبب في ذلك هو أن روسيا تمكنت من تعلم الدروس من تجارب أوروبا الغربية، وتتحرك بسرعة لعزل المسافرين والأشخاص المعرضين للخطر، وتحويل المستشفيات إلى علاج مرضى كورونا، وشن حملة واسعة لاختبار المصابين وفرض الحجر الصحي.

وقد ألقى النقاد بظلال من الشك على الأرقام، واتهموا المسؤولين بإنقاص الأعداد من خلال تسجيل وفيات مرتبطة بالفيروس على أنها ناجمة عن أسباب أخرى.

 

وقد جلبت خطوة الإغلاق حالة من عدم اليقين إلى اقتصاد يعاني بالفعل من انخفاض أسعار النفط، حيث يكافح أصحاب الأعمال لدفع رواتب كاملة للموظفين مع إغلاق أبوابهم أمام العملاء.

وقال بوتين إن "من مصلحتنا جميعا أن يعود الاقتصاد إلى طبيعته سريعا"، وأضاف أنه "يتعين إعادة تشغيل صناعات البناء والزراعة والطاقة أولا" .

الحرة / وكالات - واشنطن

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بقيمة 3 تريليون دولار.. ديمقراطيو مجلس النواب يكشفون عن مشروع إغاثة

الحرة / وكالات - واشنطن
12 مايو 2020
الديمقراطيون يقدمون مشروع قانون جديد يهدف لتخفيف تداعيات وباء فيروس كورونا
الديمقراطيون يقدمون مشروع قانون جديد يهدف لتخفيف تداعيات وباء فيروس كورونا

أصدر الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، أحدث مشروع قانون لهم يهدف إلى تخفيف الآثار المدمرة لوباء فيروس كورونا على الاقتصاد ونظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة.

ويتوقع قادة الحزب التصويت على الحزمة التي تضم أكثر من 1800 صفحة، الجمعة، إلى جانب خطة للسماح بالتصويت بالوكالة على التشريع خلال الأزمة.

وتعتزم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، بعد ظهر الثلاثاء، مناقشة حزمة الاستجابة للطوارئ التي تبلغ تكلفتها أكثر من 3 تريليون دولار، وتتجاوز قيمة حزمة التحفيز الاقتصادي في أواخر مارس والتي كانت قيمتها تريليوني دولار.

ويشمل المشروع بحسب ملخصه، حوالي تريليون دولار من الإغاثة للولايات والحكومات المحلية، وجولة ثانية من الدفعات المباشرة بقيمة 1200 دولار للشخص وما يصل إلى ستة آلاف دولار للأسرة الواحدة، وحوالي 200 مليار دولار من المدفوعات للعاملين الأساسيين الذين يواجهون مخاطر صحية هائلة خلال الأزمة، فضلا عن 75 مليار دولار لاختبارات كورونا وتعقب الاتصال، إلى جانب تمديد التأمين الفدرالي للبطالة وتبلغ قيمته 600 دولار في الأسبوع، و175 مليار دولار كمساعدات على دفع فواتير الإيجار وقروض المنازل والكهرباء والغاز والماء.

ويقول الديمقراطيون إن ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا ومعدل البطالة غير المسبوق منذ الكساد الكبير، يتطلبان إضافة المزيد إلى الاستجابة الحكومية الطارئة غير المسبوقة أصلا.

وإذا جرى تمرير الخطة في مجلس النواب، فمن المحتمل أن تواجه عقبات في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

ومن غير الواضح متى سيوقع كل من الديمقراطيين والجمهوريين على اقتراح لمزيد من جهود الإغاثة، إذ يقلل الحزب الجمهوري من الحاجة إلى إنفاق المزيد من الأموال الفدرالية على مشروع قانون الإنقاذ الآن.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، الاثنين، "أنا على اتصال دائم مع البيت الأبيض. إذا قررنا المضي قدما، فنمضي سوية".

وتجاوز عدد الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة حتى الثلاثاء، 1.3 مليون حالة، فيما زادت الوفيات على 80 ألفا وفق أرقام تجمعها جامعة جونز هوبكنز.

الحرة / وكالات - واشنطن