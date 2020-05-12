أزمة كورونا

فرصته في الحياة كانت "1بالمئة".. أميركي ينجو من كورونا بعد صراع لشهرين 

الحرة / ترجمات - واشنطن
12 مايو 2020
أاميركي ينجو من كورونا بعد شهرين من الصراع مع المرض-فيسبوك
أاميركي ينجو من كورونا بعد شهرين من الصراع مع المرض-فيسبوك

غيريغ غارفيلد، أميركي يبلغ من العمر 54 عاما، فقد الأطباء الأمل في بقائه على قيد الحياة، بعد وصوله إلى مراحل حرجة من مرض كوفيد-19 الفيروسي، حسب تقرير لموقع يو اس توداي.

التقط غارفيلد الفيروس القاتل خلال زيارة إلى إيطاليا. وقد كان "المريض زيرو" في مركز بروفيدانس سانت جوزيف الطبي في بوربانك، كاليفورنيا والتي تبعد حوالي 10 أميال من لوس أنجليس.

فرصته في البقاء على قيد الحياة، حسب الأطباء، كانت واحدا في المئة.

الرجل الخمسيني قضى في المستشفى 64 يوما، بينها شهر على أجهزة تنفس صناعي.

زاره الموت 

لقد زار  الموت غارفيلد، رغم أنه رياضي. فجراء كورونا، عانى الرجل من التهاب رئوي حاد وفشل كلوي. كما توقفت أربعة أجزاء من رئتيه عن العمل وفقد القدرة على الحركة.

قال غارفيلد لمحطة KCAL التلفزيونية المحلية "اشتد علي المرض.. وجهازي المناعي التهمني حيا".

هزم المستحيل

لكن غارفيلد لم ييأس رغم ذلك، وهزم المستحيل، حسب التقرير.

بعد رحلة طويلة من المرض، عاد غارفيلد إلى الحياة شيئا فشيئا وأصبح قادرا على استعادة حركته ببطء، بمساعدة الأطباء ومدربين بدنيين.

عاد غارفيلد إلى أسرته يوم الجمعة الماضي على كرسي متحرك، وسط ذهول وتصفيق الطاقم الطبي وجميع الحاضرين.

وكورونا ليست المعركة الأولى في حياته، فقد نجا غارفيلد من انهيار ثلجي كثيف كاد أن يودي بحياته في التسعينيات. 

 

 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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أزمة كورونا

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أميركا

ترامب يناصر مالك شركة تيسلا في صراعه ضد حكومة كاليفورنيا

فرانس برس
13 مايو 2020
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رئيس شركة تيسلا إيلون ماسك

اصطف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إلى جانب رئيس شركة تيسلا إيلون ماسك، في صراعه ضد إجراءات الإغلاق في ولاية كاليفورنيا، ومحاولته إعادة افتتاح مصنع الشركة في الولاية على الرغم من ممانعة حكومتها.

وكتب ترامب على تويتر "يجب على كاليفورنيا السماح لـتيسلا وإيلون ماسك بفتح المصنع الآن، يمكن القيام بذلك بسرعة وأمان".

وجاءت تعليقات ترامب غداة إعلان ماسك أنه سيستأنف الإنتاج في مصنعه لتجميع السيارات في فريمونت بولاية كاليفورنيا، بعد إطلاقه سلسلة تعليقات غاضبة ضد سياسات الإغلاق التي تنتهجها الولاية لاحتواء جائحة كوفيد-19.

وأعلن ماسك الإثنين أنّ الشركة ستستأنف الإنتاج، في تصعيد للخلاف بشأن تدابير الإغلاق المرتبطة بالجائحة في الولاية، وقال ماسك على تويتر "سأكون على الهاتف مع الجميع"، وتابع "إذا تم القبض على أي شخص أطلب أن يكون أنا فقط".

وجاءت تصريحات ماسك وسط خلافات متزايدة حول وتيرة تخفيف عمليات الإغلاق التي تفرضها الدول لاحتواء تفشي فيروس كورونا المميت.

والأحد، هدد ماسك بنقل مقر تيسلا ومصنعها خارج كاليفورنيا نتيجة للخلاف المحتدم مع سلطات الولاية.

وعقب بيان ماسك، قال مكتب خدمات الطوارئ في مقاطعة ألاميدا إنّ شركة تيسلا سيسمح لها فقط "بالحد الأدنى من العمليات الأساسية" حتى يوافق المسؤولون على خطة لاستئناف العمل.

وأكدت المقاطعة في بيان "نتعامل باستخدام نفس النهج المرحلي المستخدم في الشركات الأخرى التي انتهكت أمر (الإغلاق) في الماضي ونأمل أن تمتثل تيسلا بالمثل دون المزيد من إجراءات (قوات) الإنفاذ".

وتضغط الإدارة الأميركية من أجل إعادة فتح أكبر اقتصاد في العالم، بعدما أنهكته أسابيع من الإغلاق، رغم ارتفاع عدد الوفيات اليومية بشكل عام من 1000 إلى 2500 في الأسابيع الأخيرة.

ونهاية الشهر الفائت، اعتبر ماسك خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف حول الوضع المالي للشركة، أن القيود المفروضة لاحتواء الفيروس "فاشية".

وقال إن "تمديد العزل (...) يسجن الناس في منازلهم بشكل قسري وهذا مناف لحقوقهم الدستورية، هذا رأيي. إنه ينتهك حريات الأفراد بطريقة مروعة وغير عادلة".

وحققت تيسلا أرباحا متواضعة لكنها مفاجئة بلغت 16 مليون دولار خلال الربع الأول من العام. 

وسجلت الولايات المتحدة حتى صباح الثلاثاء، أكثر من 1.3 مليون إصابة بالفيروس ونحو 81 ألف حالة وفاة.

فرانس برس