فرصته في الحياة كانت "1بالمئة".. أميركي ينجو من كورونا بعد صراع لشهرين 

اصطف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إلى جانب رئيس شركة تيسلا إيلون ماسك، في صراعه ضد إجراءات الإغلاق في ولاية كاليفورنيا، ومحاولته إعادة افتتاح مصنع الشركة في الولاية على الرغم من ممانعة حكومتها.

وكتب ترامب على تويتر "يجب على كاليفورنيا السماح لـتيسلا وإيلون ماسك بفتح المصنع الآن، يمكن القيام بذلك بسرعة وأمان".

California should let Tesla & @elonmusk open the plant, NOW. It can be done Fast & Safely!