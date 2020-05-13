أزمة كورونا.. انفجار أجهزة تنفس روسية يودي بحياة 6 أشخاص

أعلنت هيئة تنظيمية في قطاع الرعاية الصحية في روسيا وقف استخدام طراز معين من أجهزة التنفس الصناعي الطبية الروسية المصنعة بعد الأول من أبريل، وذلك بعد حريقين اندلعا في مستشفيين أفادت تقارير بعلاقتهما بجهازين من هذا الطراز.

وكان جهاز التنفس الصناعي (أفينتا-إم) مستخدما في مستشفى سان جورج بمدينة سان بطرسبرج حيث لقي خمسة أشخاص حتفهم في حريق الثلاثاء، وأيضا في مستشفى في موسكو حيث اندلع حريق أودى بحياة شخص واحد يوم السبت.

وقالت الهيئة المعنية بالرقابة على الرعاية الصحية في روسيا إنها ستتحقق من جودة وسلامة أجهزة التنفس في المستشفيين.

وقال مستشفى سان بطرسبرج إنه سيتوقف عن استخدام هذا النوع من الأجهزة في الوقت الحالي بينما حثت الشركة المصنعة الناس على تجنب التسرع في الاستنتاجات.

وسجلت روسيا يوم الأربعاء 10028 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع الإجمالي في البلاد إلى 242271، وأصبحت ثاني أكثر دولة في العالم من حيث الإصابات بعد الولايات المتحدة.

وقال مركز إدارة أزمة كورونا إن 96 مصابا توفوا ليل الثلاثاء وبذلك يرتفع عدد الوفيات الرسمي إلى 2212.