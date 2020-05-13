أزمة كورونا

أزمة كورونا.. انفجار أجهزة تنفس روسية يودي بحياة 6 أشخاص

رويترز
13 مايو 2020
لقي خمسة أشخاص حتفهم في حريق الثلاثاء
لقي خمسة أشخاص حتفهم في حريق الثلاثاء

 أعلنت هيئة تنظيمية في قطاع الرعاية الصحية في روسيا وقف استخدام طراز معين من أجهزة التنفس الصناعي الطبية الروسية المصنعة بعد الأول من أبريل، وذلك بعد حريقين اندلعا في مستشفيين أفادت تقارير بعلاقتهما بجهازين من هذا الطراز.

وكان جهاز التنفس الصناعي (أفينتا-إم) مستخدما في مستشفى سان جورج بمدينة سان بطرسبرج حيث لقي خمسة أشخاص حتفهم في حريق الثلاثاء، وأيضا في مستشفى في موسكو حيث اندلع حريق أودى بحياة شخص واحد يوم السبت.

وقالت الهيئة المعنية بالرقابة على الرعاية الصحية في روسيا إنها ستتحقق من جودة وسلامة أجهزة التنفس في المستشفيين.

وقال مستشفى سان بطرسبرج إنه سيتوقف عن استخدام هذا النوع من الأجهزة في الوقت الحالي بينما حثت الشركة المصنعة الناس على تجنب التسرع في الاستنتاجات.

وسجلت روسيا يوم الأربعاء 10028 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع الإجمالي في البلاد إلى 242271، وأصبحت ثاني أكثر دولة في العالم من حيث الإصابات بعد الولايات المتحدة.

وقال مركز إدارة أزمة كورونا إن 96 مصابا توفوا ليل الثلاثاء وبذلك يرتفع عدد الوفيات الرسمي إلى 2212.

رويترز

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وسائل إعلام صينية تقول إن سلطات ووهان تخطط لإجراء اختبارات كشف كورونا على جميع سكانها
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الصين تدرس اختبار جميع سكان ووهان وسط مخاوف من عودة كورونا

أسوشيتد برس
13 مايو 2020
وسائل إعلام صينية تقول إن سلطات ووهان تخطط لإجراء اختبارات كشف كورونا على جميع سكانها
وسائل إعلام صينية تقول إن سلطات ووهان تخطط لإجراء اختبارات كشف كورونا على جميع سكانها

أفادت وسائل إعلام صينية بأن السلطات في مدينة ووهان مركز تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، تخطط لاختبار جميع سكانها البالغ عددهم 11 مليون نسمة في الأيام الـ10 المقبلة.

وذكرت أن السلطات لم تصدر أي إعلان رسمي بذلك، لكن مسؤولي المنطقة أكدوا تلقي أوامر في هذا الإطار من لجنة الصحة الوطنية في المدينة.

ولم يتضح ما إذا كانت حملة الاختبارات الضخمة ستحدث، وكيف سيتم ذلك.

جاء هذا الطلب بعد اكتشاف ستة أشخاص مصابين في مجمع سكني في المدينة نهاية الأسبوع الماضي، وهي أولى الحالات الجديدة منذ أكثر من شهر.

وتحركت الصين بسرعة لإيقاف تفشي المرض أينما ظهر، حتى مع تخفيف القيود على حركة الأشخاص، وإعادة فتح مناطق الجذب العامة لعدد محدود من الزوار.

وأوقفت مقاطعة جيلين المتاخمة لكوريا الشمالية في شمال شرق الصين، جميع وسائل النقل العام وفرضت قيودا أخرى في الوقت الذي تواجه فيه موجة انتشار جديدة.

وفي مقاطعة هيلونغجيانغ المجاورة، التي ظهرت فيها حالات مؤخرا، تقوم مدينة هاربن بفرض الحجر الصحي على أي شخص قادم من جيلين لمدة 14 يوما، وتمنعه من الذهاب إلى الفنادق.

وبدا أن الإجراءات المفاجئة أربكت المسؤولين المحليين.

وقال رجل رد على مكالمة أسوشيتد برس للخط الساخن لرئيس بلدية ووهان، إن المناطق لديها 10 أيام لترتيب الاختبارات في مناطق اختصاصها.

لكن امرأة ردت في وقت لاحق الأربعاء وقالت إن الاختبارات يجب أن تتم في الأيام الـ10 المقبلة.

وذكر موقع جيميان الإخباري المملوك للدولة أنه حصل على خطة تنفيذية لمنطقة ووتشانغ في المدينة، والتي قال إنه يجب اختبار جميع سكانها بحلول 20 مايو، أو في غضون أسبوع تقريبا.

وكانت ووهان المنطقة الأكثر تضررا من الفيروس في الصين. فمن بين 4633 حالة وفاة تم الإعلان عنها على الصعيد الوطني، سجلت 4512 في مقاطعة هوبي، بما في ذلك 3869 في ووهان، عاصمتها.

أسوشيتد برس