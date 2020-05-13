بعد أشهر من وباء كورونا.. كيف أصبح ترتيب الدول العربية من حيث عدد الوفيات؟

تتزايد أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد في الدول العربية في الآونة الأخيرة بشكل مضطرد.

ما يثير قلق الخبراء أن بعض الدول العربية تسجل نسبة وفيات مرتفعة للغاية من بين عدد الإصابات وصل بعضها إلى نحو ثمانية في المئة، رغم أن المتوسط عالميا ثلاثة في المئة تقريبا.

وأحصت الحرة ترتيب الدول العربية من حيث عدد الوفيات بسبب مضاعفات مرض كوفيد-19 بحسب الأرقام التي سجلتها جامعة جونز هوبكنز الأميركية.

وتجدر الإشارة إلى أن الأرقام الواردة من بعض الدول العربية يتم التشكيك فيها نظرا لقلة الاختبارات التي تجرى للسكان سواء لاشتراط السلطات ظهور الأعراض على المريض أو صعوبة وصول المرضى إلى المستشفيات والمعامل التي تجرى فيها الاختبارات، أو تدني القدرات الطبية في هذه الدول.

1- مصر

سجلت مصر أكبر عدد من الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد ضمن الدول العربية حتى الآن وهو 544 حالة وفاة من ضمن 10093 إصابة وهي من أكبر نسب الوفيات في العالم.

وتعافى في مصر 2326 شخصا في بلد يبلغ تعداد سكانه أكثر من مئة مليون نسمة.

2- الجزائر

ثاني أكثر الدول من من حيث عدد الوفيات فكانت الجزائر التي أحصت 515 وفاة من بين 6067 إصابة سجلتها البلاد، تعافى منهم 2998 شخصا، في بلد يبلغ تعداد سكانه حوالي 42 مليون نسمة.

3- السعودية

في المرتبة الثالثة جاءت السعودية حيث توفي فيها 264 شخصا، وهي أكثر الدول العربية التي سجلت إصابات بفيروس كورونا المستجد حيث بلغت 42925 إصابة تعافى منهم 15257 شخصا، في بلد يبلغ تعداد سكانه حوالي 3.7 مليون نسمة.

4- الإمارات

ورابع دولة عربية من حيث عدد الوفيات هي الإمارات حيث بلغت 203 وفاة من بين 1966 إصابة تعافى منهم 6012 شخصا، في بلد يبلغ تعداد سكانه 9.6 مليون نسمة.

5- المغرب

وفي المرتبة الخامسة، جاء المغرب الذي أحصى 188 حالة وفاة من بين 6466 إصابة بالفيروس، تعافى منهم 3099، في بلد يبلغ تعداد سكانه 36 مليون نسمة.

6- العراق

وجاء العراق سادسا من حيث عدد الوفيات التي وصلت إلى 112 وفاة من بين 2913 إصابة، تعافى منهم 1903، وذلك في البلد الذي يبلغ سكانه 38.4 مليون نسمة.

7- السودان

رغم أن السودان حديث نسبيا في تسجيل إصابات بفيروس كورونا فإنه سجل 80 وفاة بمضاعفات مرض كوفيد-19 ووصلت الإصابات إلى 1661 تعافى منها 173 شخصا فقط، في بلد يبلغ تعداد سكانه 41.8 مليون نسمة.

8- الكويت

أحصت الكويت 75 حالة وفاة من بين 10277 إصابة بالفيروس تعافى منهم 3101 شخصا في بلد يبلغ تعداد سكانه 4.1 مليون نسمة.

9- تونس

جاءت تونس في المرتبة التاسعة عربيا من حيث عدد الوفيات التي وصلت إلى 45 وفاة من بين 1032 إصابة بالفيروس وتعافى منهم 740 شخصا. ويبلغ عدد سكان تونس 11.5 مليون نسمة.

10- عمان

سجلت عمان 17 وفاة بفيروس كورونا من بين 4019 إصابة وتعافى 1289 شخصا في البلاد الذي يبلغ تعداد سكانها 4.8 مليون نسمة تقريبا.

11- قطر

رغم العدد الكبير من الإصابات في البلاد التي بلغت 26539 إصابة بفيروس كورونا المستجد في بلد يبلغ تعداد سكانه 2.7 مليون نسمة، فقد سجلت قطر 14 حالة وفاة فقط، وهي من أقل نسب الوفيات في العالم من حيث عدد الإصابات التي تعافى منها 3143 شخصا.

12-اليمن

بدأ اليمن في تسجيل إصابات بكورونا متاخرا حيث سجل أول إصابة بمرض كوفيد-19 بمحافظة حضرموت في جنوب البلاد في العاشر من أبريل.

وحتى الآن لم تعلن الحكومة المدعومة من السعودية ومقرها الشطر الجنوبي من البلاد وحركة الحوثي المتحالفة مع إيران ومقرها في الشطر الشمالي عن اكتشاف سوى 67 حالة إصابة و11 وفاة. ولم يعلن الحوثيون سوى عن حالتي إصابة وحالة وفاة واحدة من الإجمالي، كلها في العاصمة صنعاء.

ورغم أن عدد الأفراد الذين يعتقد أنهم مصابون بفيروس كورونا في اليمن وعدد الوفيات التي يشتبه أنها ناتجة عن الإصابة به أكبر مما أعلنته السلطات حتى الآن، بحسب تحقيق لوكالة رويترز الأربعاء فإن عدد الوفيات المعلن عنه يظل من أكبر نسب الوفيات في العالم إن لم تكن الأكبر على الإطلاق في بلد يمزقه الانقسام والحرب منذ أكثر من خمس سنوات، ويبلغ تعداده 28.5 مليون نسمة.

13- البحرين

أحصت البحرين تسعة وفيات فقط من بين 5531 إصابة سجلتها البلاد، وهي أيضا من أقل نسب الوفيات في العالم. فيما أعلنت تعافي 2192 شخصا في بلد يبلغ تعداد سكانه مليون ونصف.

14- الأردن

احصى الأردن تسع وفيات فقط بفيروس كورونا المستجد من بين 576 إصابة سجلها فيما تعافى حتى الآن 390 شخصا في بلغ يبلغ تعداد سكانه نحو عشرة ملايين نسمة.



15- ليبيا

كانت ليبيا التي تشهد صراعا مسلحا منذ أبريل العام الماضي بين قوات حكومة الوفاق الوطني في الغرب وقوات المشير خليفة حفتر من أواخر ادلول في العالم التي تبدأ في تسجيل إصابات بفيروس كورونا.

وسجلت السلطات الليبية في طرابلس أول إصابة في البلاد في الثاني من أبريل الماضي، وصلت حتى الآن إلى 64 إصابة وثلاث وفيات وتعافى 28 شخصا بحسب ما تم تسجيله في البلاد البالغ تعداد سكانه 6.6 مليون نسمة.

16- سوريا

وكما الحال في ليبيا واليمن، كانت سوريا أيضا من أواخر البلاد التي تعلن عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا، حيث كانت الحالة الأولى في 22 مارس لشخص قادم من خارج البلاد وصلت حتى الآن إلى 47 حالة إصابة وثلاث وفيات، فيما تم الإعلان عن تعافي 29 شخصا، في بلد يبلغ تعداده 16.9 مليون نسمة.

17- موريتانيا

أعلنت موريتانيا تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في 13 مارس الماضي ليصل العدد المسجل لدى السلطات حتى الآن تسع إصابات بينها حالتا وفاة وست حالات شفاء، في بلد يبلغ تعداد سكانه 4.4 مليون نسمة.