اكتشاف طبي مختلف عن كل ما سبق.. لهذا السبب يقتل كورونا الرجال أكثر من النساء

قالت دراسة جديدة إن السبب الذي يجعل الرجال أكثر عرضة للموت من فيروس كورونا المستجد مقارنة مع النساء يمكن أن يعود إلى ارتفاع مستويات أنزيم معين في الرئة يساعد الفيروس على السيطرة، وفقا ما نقل موقع "ساينس أليرت".

ونشرت الدراسة التي اعتمدت عينة من 3500 شخص غير مصابين بكورونا، في العاشر من مايو في مجلة القلب الأوروبية وهي دراسة استعرضها النظراء.

ووجدت الدراسة تركيزات أعلى من أنزيم محول للأنجيوتنسين 2 لدى الرجال مقارنة بالنساء.

وعثر الباحثون على الأنزيم في عدد من أجهزة الجسم لكن نسبته عالية في الرئة، ويرتبط بفيروس كورونا ويسمح له بإصابة الخلايا السليمة بسهولة، وفقا للدراسة.

وقال أدريان فورز، وهو أستاذ أمراض القلب في المركز الطبي الجامعي غرونينغن، في هولندا، حيث تمت الدراسة،"مستويات عالية من الأنزيم موجودة في الرئتين، وبالتالي، يعتقد أنها تلعب دورا حاسما في تطور اضطرابات الرئة المتعلقة بالفيروس".

ويبدو هذا السبب مختلفا لما أثاره الباحثون عن كون الرجال أكثر عرضة للوفاة بالفيروس بشكل عام مقارنة بالنساء.

وأشارت دراسات أخرى إلى أن الرجال أكثر عرضة للأمراض الموجودة مسبقًا التي تزيد من تفاقم الفيروس، مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري. وفي العديد من البلدان، يدخن الرجال أيضاً أكثر من النساء، وقد أظهرت بعض الدراسات أن الرجال يغسلون أيديهم بشكل أقل.

يذكر أن الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد تجاوزت 290 ألف شخص ما يهدد الوباء بتقويض فك العزل في العالم.