باحث أميركي يفجر "مفاجأة" بشأن منشأ فيروس كورونا

أشارت التقارير وتحليلات الباحثين حتى الآن أن فيروس كورونا ربما نشأ في سوق للمأكولات البحرية في ووهان، لكن هذا السيناريو غير مؤكد حتى الآن وربما لم يكن صحيحا.

إذ فجر أحد الباحثين في جامعة كامبريدج مفاجأة قوية بأن منشأ فيروس كورونا ربما لم يكن في مدينة ووهان الصينية كما هو معروف حتى الآن بأنها مركز انتشار الوباء.

ويشير الباحث في علم الوراثة بيتر فورستر في بحث نشر في مجلة الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة الأميركية (PNAS) أن هناك أدلة على أن الفيروس نشأ في خارج ووهان.

وإذا ثبتت نظرية فورستر فإنها ستضع حدا للنظرية التي تروج بأن فيروس كورونا المستجد صنع أو تسرب من مختبر حكومي صيني في ووهان.

وفورستر مخترع مشارك لخوارزميات التطور الوراثي، والتي أصبحت منذ التسعينيات برنامجا يقوم بالتنقيب عن المعلومات من خلال قواعد البيانات الوراثية السلالية.

وقام فورستر وفريقه بتطبيق البرنامج على 44 عينة جينوم لفيروس كورونا تم جمعها من أولى الحالات التي تم الإبلاغ عن إصابتها بالمرض في الفترة ما بين 24 ديسمبر وحتى 17 يناير.

عند بحث العينات، وجد فورستر ثلاث سلالات رئيسية من الفيروس صنفها بأنها A و B و C.

وعرف البحث السلالة A بأنها هي المتغير الأساس أو أصل الفيروس لأنها النسخة الأكثر تشابها مع نوع (سارس-كوف-2) وهو الاسم العلمي للفيروس المكتشف في الخفافيش، التي يعتقد العلماء أن الفيروس تطور فيها أولا ومن ثم نقلته إلى الإنسان مباشرة أو عن طريق استضافة حيوانات أخرى للفيروس.

أما السلالتين B وC فهما نسختان متطورتان من الأصل A.

لكن فورستر وفريقه اكتشفوا أن السلالة A لم تكن من النوع الغالب أو السائد في مدينة ووهان.

فمن بين 23 عينة من ووهان حللها الفريق العلمي، كانت ثلاث عينات فقط من النوع A والباقي من النوع B، ومن بين تسعة عينات من الجينوم حضرت من غوانغدونغ على بعد نحو 600 ميلا جنوب ووهان، كانت خمس عينات من النوع A.

وعند سؤال فورستر في تصريحات نقلها موقع "يو أس أيه توداي" إن كان بحثه يبطل التكهنات بأن فيروس كورونا بدأ من مدينة ووهان الصينية، قال "الأمر ليس أبيض أو أسود، كل ما أستطيع قوله أنه لا يبدو لي أن ووهان هي المرشحة الأولى لأن الجينوم الأصلي للفيروس كان متواجدا في أماكن أخرى أيضا"، مطالبا العلماء بعدم الاقتصار على ووهان عند البحث عن أصل الفيروس.

ويكشف البحث أن السلالة الأساسية للفيروس A تلاشت مع الوقت وأصبحت السلالة المتطورة عنها B هي السائدة بشكل كبير والأكثر عدوى وسرعة في الانتشار أيضا في حين تتواجد السلالة C بشكل رئيسي في سنغافروة وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ ومناطق متناثرة في أوروبا.

