تجري تجربتها على مرضى كورونا.. قائمة بأهم اللقاحات والعلاجات

يسابق العلماء في العديد من دول العالم، الزمن، لإيجاد علاجات ولقاحات فعالة ضد فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب نحو 4.2 مليون شخص حول العالم حتى الآن.

وهذه قائمة وضعتها شبكة "سي بي سي" الأميركية لأهم الشركات المنتجة للقاحات والعلاجات التي يجري تطويرها في الوقت الحالي:

موديرنا

عمدت شركة موديرنا للتكنولوجيا الحيوية ومقرها مدينة بوسطن الأميركية، إلى طرق أحدث لإنتاج لقاحها الجديد mRNA-1273 باستخدام أحد جزيئات الفيروس الجينية.

ويرشد اللقاح الجديد الجهاز المناعي للإنسان لبناء البروتين الفيروسي نفسه وأجسام مضادة، ثم ينفصل عنها الجزء الفيروسي لاحقا.

وأوشكت المرحلة الأولى من التجارب على الانتهاء، وقد شملت نحو 45 متطوعا. ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية التي يتوقع أن تشمل 600 شخص أواخر مايو أو يونيو، وإذ نجحت التجارب، سيتم إنتاجه في شهر يوليو من العام الجاري.

جونسون آند جونسون

ستبدأ شركة جونسون آند جونسون الأميركية المرحلة الأولى من تجربتها على لقاح جديد في سبتمبر، على أن تنتهي من التجربة بحلول نهاية العام، وتوقعت الشركة أن تنتج ما بين 600 إلى 900 مليون جرعة بحلول أبريل 2021. وتستخدم جونسون آند جونسون التكنولوجيا التي اعتمدت لتطوير لقاح إيبولا في اللقاح الجديد.

إينوفيو

شركة إينوفيو الأميركية تطور لقاحا بطريقة تقنية الحمض النووي ضد الفيروس الجديد، أطلقت عليه INO-4800، وقد بدأت أولى تجاربها في السادس من أبريل وتتوقع ظهور النتائج في نهاية فصل الصيف. وتقول الشركة إنها تستخدم تسلسل الحمض النووي للفيروس لاستهداف جوانب معينة من مسببات الأمراض الخاصة بالفيروس.

جامعة أوكسفورد

يطور باحثون في جامعة أوكسفورد البريطانية لقاح ChAdOx1 nCoV-19 وقد بدأت أولى تجاربهم على البشر الشهر الماضي، ويتوقع الباحثون إنتاج مليون جرعة بحلول شهر سبتمبر. ويعتمد اللقاح على وضع مواد وراثية من الفيروس التاجي الجديد في فيروس آخر تم تعديله، ثم يتم حقن الفيروس المعدل في الإنسان، على أمل إنتاج استجابة مناعية.

فايزر

بدأت الشركة الأميركية تجاربها في الولايات المتحدة الشهر الجاري، وتأمل في إنتاج "ملايين" الجرعات بحلول نهاية العام و"مئات الملايين" في العام المقبل، والتقنية مشابهة لتقنية لقاح mRNA المذكور سابقا.

نوفافاكس

شركة نوفافاكس الأميركية تعمل على لقاح NVX-CoV2373 والذي قالت إنها ستبدأ أولى تجاربها عليه الشهر الجاري، يعمل اللقاح على تحييد بروتين النتوءات الشوكية الموجود على سطح الفيروس ويساعده في دخول الخلايا التي يهاجمها.

ريمديسيفير

الجدير بالذكر أنه لا يوجد حتى الآن أي علاج فعال ضد المرض، والعلاج الوحيد الذي أقرته إدارة الأغذية والدواء الأميركية (FDA) هو ريمديسيفير، الذي تنتجه شركة "غيلياد ساينس" الأميركية، إلا أن الشركة أكدت أنها لا تزال تجري التجارب حوله، فيما يقتصر التصريح باستخدامه على مرضى كوفيد-19 في حالات الطوارئ فقط.

وريمديسيفير هو مضاد للفيروسات أنتج في بادئ الأمر للعلاج من فيروس إيبولا الذي ظهر في أفريقيا، وعاد الحديث حوله بعد أن أظهر نتائج إيجابية لعلاج مرضى فيروسي "سارس" و"ميرس". ويعمل العقار على منع الفيروس من التكاثر في الجسم من خلال تثبيط عمل إنزيم معين يحتاج إليه الفيروس للتكاثر.

هيدروكسي كلوروكوين

هو علاج ضد الملاريا ويستخدم كذلك لعلاج الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي. وقد سمحت FDA باستخدام المخزونات الوطنية منه وعلاج آخر شبيه يسمى "الكلوروكين" لعلاج مرضى كوفيد-19.

لكن ظهرت مخاوف من أثاره الجانبية الخطيرة، إذ وجدت أبحاث أنه يتسبب بمشاكل في نبضات القلب، وهو أمر قد يفضي إلى وفاة المرضى.

"المعاهد الوطنية الأميركية للصحة" أكدت أيضا أنه لا توجد بيانات كافية للتوصية باستخدامه في الأشخاص المصابين بالمرض الجديد، وأصدرت FDA تحذيرا من تناول الدواء خارج المستشفى أو القيام بتجارب سريرية بعد تقارير عن "مشاكل خطيرة في نظم القلب" لدى المرضى.

فافيبيرافير

هو دواء مضاد للأنفلونزا من إنتاج شركة فوجيفيلم، ويقوم باحثون في الصين باختبار مدى فعاليته ضد الفيروس التاجي، بعد أن أظهرت بيانات فعاليته ضد فيروسات أخرى غير الأنفلونزا.

كيفزارا

هو دواء مضاد لالتهاب المفاصل تنتجه شركتا "ريغينيرون" الأميركية و"سانوفي" الفرنسية اللتان بدأتا التجارب عليه في مارس، ويُعتقد أنه يمنع حدوث التهاب رئوي للمرضى من ذوي الحالات الشديدة، لكنه لم يكن فعالا للمرضى من ذوي الحالات الأقل خطورة، ما دفع الشركتان إلى التوقف عن اختباره في تلك الفئة.

باريسيتينيب

باريسيتينيب هو علاج لاتهاب المفاصل الروماتويدي تنتجه شركة إيلي ليلي الأميركية. وتختبر الشركة، بالتعاون مع المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية، مدى فعاليته على مرضى كوفيد-19.