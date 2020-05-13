أزمة كورونا

تويتر اتخذت القرار.. خبراء يتوقعون أن يصبح العمل من المنزل دائما

الحرة / ترجمات - واشنطن
13 مايو 2020
امرأة أميركية اضطرت للعمل من منزلها في ولاية كاليفورنيا بسبب انتشار فيروس الكورونا - 12 مارس 2020
امرأة أميركية اضطرت للعمل من منزلها في ولاية كاليفورنيا بسبب انتشار فيروس الكورونا - 12 مارس 2020

أجبرت جائحة كورونا الملايين من الأميركيين على العمل من منازلهم، في وقت لا يزال موعد نهاية الأزمة مبهما حتى الآن.

وسمحت شركة تويتر لموظفيها، الثلاثاء، بالعمل من المنزل دائما، حتى بعد انتهاء الجائحة، في خطوة اعتبرها البعض تحولا متناميا تجاه العمل عن بعد، وهو التغيير الذي قد تكون له آثار دائمة، بحسب تقرير شبكة "NBC News" الأميركية.

وأظهرت مؤسسة غالوب للاستشارات الإدارية في مسح أجرته في نهاية أبريل، أن 63 بالمئة من الموظفين الأميركيين قد قالوا إنهم عملوا من المنزل خلال الأيام السبعة السابقة، بسبب قلقهم من فيروس كورونا.

وقد تضاعف هذا الرقم بعدما كان يمثل 31 بالمئة من الموظفين الأميركيين قبل ثلاثة أسابيع من موعد إجراء المسح.

حتى في الوقت الذي بدأت فيه عشرات الولايات فتح المجال العام جزئيا بعد شهور من الإغلاق، قال خبراء إن الوصمة القديمة بخصوص العمل من المنزل قد زالت إلى حد كبير.

بل يتوقع الخبراء أن يتم دمج المزيد من العمل عن بعد في حياة العمل المكتبي مستقبلا، وكان من بين هؤلاء نيكولاس بلوم، الاقتصادي بجامعة ستانفورد الأميركية، والمدير المشارك لبرنامج الإنتاجية والابتكار في المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية.

وقال بلوم لـ"NBC News"، "إن الآراء حول العمل من المنزل قد تغيرت تماما"، مضيفا أنه "لا توجد وصمة بخصوص العمل من المنزل الآن".

وتوقع بلوم أن يكون هناك تزايد كبير جدا فيما يخص العمل من المنزل في مجال الصناعات التي تسمح لها الإمكانيات، بعد عام أو عامين من الآن.

وذلك يعود بشكل جزئي في رأي بلوم، إلى أن الناس قد جربوا العمل عن بعد بالفعل، واستثمروا فيه مجهودا ووقتا، إلا أن سيناريوهات العمل عن بعد في المستقبل قد تكون مختلفة عن الآن.

ويرجح بلوم أن يكون لدى الموظفين خيار الذهاب إلى المكتب عدة مرات خلال الأسبوع، مضيفا "أعتقد أن هذا سيكون المعيار الطبيعي الجديد في نهاية المطاف، وهذه خطوة كبيرة، سيكون العمل من المنزل أكبر بمقدار مرتين أو ثلاث مقارنة بما كنا نعمله من قبل".

أستاذة الإدارة بجامعة "نورث إيسترن" في ولاية ماساتشوستس الأميركية، باربرا لارسون، توقعت أن تقل الكثافة في المكاتب، على الأقل خلال العام أو العامين المقبلين فيما يخص بعض المجالات.

وأضافت لارسون "لكن من يعلم إذا كان  يمكن لهذا الأمر (العمل من المنزل) أن يستمر لفترة أطول من الزمن؟".

وكان بلوم قد نشر دراسة في عام 2015، قال فيها إن موظفي مراكز الاتصالات الصينية أخذوا استراحات أقل بنسبة 13 بالمئة خلال العمل من المنزل، ما جعلهم أكثر إنتاجية.

وأضاف بلوم أنه يمكن للاتجاه المتزايد للعمل عن بعد أن يفيد الموظفين وأرباب العمل على حد سواء.

ويوفر العمل عن بعد بيئة هادئة ومستقرة للموظفين، على عكس الواقع الحالي المحفوف بالمخاطر والعزلة الشديدة، وأضاف بلوم أن العمل عن بعد في السابق كان يتم بالاختيار وليس دائما.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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أزمة كورونا

اكتشاف طبي مختلف عن كل ما سبق.. لهذا السبب يقتل كورونا الرجال أكثر من النساء

الحرة / ترجمات - واشنطن
13 مايو 2020
مستويات عالية من الأنزيم موجودة في الرئتين
مستويات عالية من الأنزيم موجودة في الرئتين

قالت دراسة جديدة إن السبب الذي يجعل الرجال أكثر عرضة للموت من فيروس كورونا المستجد مقارنة مع النساء يمكن أن يعود إلى ارتفاع مستويات أنزيم معين في  الرئة يساعد الفيروس على السيطرة، وفقا ما نقل موقع "ساينس أليرت".

ونشرت الدراسة التي اعتمدت عينة من 3500 شخص غير مصابين بكورونا، في العاشر من مايو في مجلة القلب الأوروبية وهي دراسة استعرضها النظراء.

ووجدت  الدراسة تركيزات أعلى من أنزيم محول للأنجيوتنسين 2 لدى الرجال مقارنة بالنساء.

وعثر الباحثون على الأنزيم في عدد من أجهزة الجسم لكن نسبته عالية في الرئة، ويرتبط بفيروس كورونا ويسمح له بإصابة الخلايا السليمة بسهولة، وفقا للدراسة.

وقال أدريان فورز، وهو أستاذ أمراض القلب في المركز الطبي الجامعي غرونينغن، في هولندا، حيث تمت الدراسة،"مستويات عالية من الأنزيم موجودة في الرئتين، وبالتالي، يعتقد أنها تلعب دورا حاسما في تطور اضطرابات الرئة المتعلقة بالفيروس".

ويبدو هذا السبب مختلفا لما أثاره الباحثون عن كون الرجال أكثر عرضة للوفاة بالفيروس بشكل عام مقارنة بالنساء.

وأشارت دراسات أخرى إلى أن الرجال أكثر عرضة للأمراض الموجودة مسبقًا التي تزيد من تفاقم الفيروس، مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري. وفي العديد من البلدان، يدخن الرجال أيضاً أكثر من النساء، وقد أظهرت بعض الدراسات أن الرجال يغسلون أيديهم بشكل أقل.

يذكر أن الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد تجاوزت 290 ألف شخص ما يهدد الوباء بتقويض فك العزل في العالم.

الحرة / ترجمات - واشنطن