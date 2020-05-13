تويتر اتخذت القرار.. خبراء يتوقعون أن يصبح العمل من المنزل دائما

أجبرت جائحة كورونا الملايين من الأميركيين على العمل من منازلهم، في وقت لا يزال موعد نهاية الأزمة مبهما حتى الآن.

وسمحت شركة تويتر لموظفيها، الثلاثاء، بالعمل من المنزل دائما، حتى بعد انتهاء الجائحة، في خطوة اعتبرها البعض تحولا متناميا تجاه العمل عن بعد، وهو التغيير الذي قد تكون له آثار دائمة، بحسب تقرير شبكة "NBC News" الأميركية.

وأظهرت مؤسسة غالوب للاستشارات الإدارية في مسح أجرته في نهاية أبريل، أن 63 بالمئة من الموظفين الأميركيين قد قالوا إنهم عملوا من المنزل خلال الأيام السبعة السابقة، بسبب قلقهم من فيروس كورونا.

وقد تضاعف هذا الرقم بعدما كان يمثل 31 بالمئة من الموظفين الأميركيين قبل ثلاثة أسابيع من موعد إجراء المسح.

حتى في الوقت الذي بدأت فيه عشرات الولايات فتح المجال العام جزئيا بعد شهور من الإغلاق، قال خبراء إن الوصمة القديمة بخصوص العمل من المنزل قد زالت إلى حد كبير.

بل يتوقع الخبراء أن يتم دمج المزيد من العمل عن بعد في حياة العمل المكتبي مستقبلا، وكان من بين هؤلاء نيكولاس بلوم، الاقتصادي بجامعة ستانفورد الأميركية، والمدير المشارك لبرنامج الإنتاجية والابتكار في المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية.

وقال بلوم لـ"NBC News"، "إن الآراء حول العمل من المنزل قد تغيرت تماما"، مضيفا أنه "لا توجد وصمة بخصوص العمل من المنزل الآن".

وتوقع بلوم أن يكون هناك تزايد كبير جدا فيما يخص العمل من المنزل في مجال الصناعات التي تسمح لها الإمكانيات، بعد عام أو عامين من الآن.

وذلك يعود بشكل جزئي في رأي بلوم، إلى أن الناس قد جربوا العمل عن بعد بالفعل، واستثمروا فيه مجهودا ووقتا، إلا أن سيناريوهات العمل عن بعد في المستقبل قد تكون مختلفة عن الآن.

ويرجح بلوم أن يكون لدى الموظفين خيار الذهاب إلى المكتب عدة مرات خلال الأسبوع، مضيفا "أعتقد أن هذا سيكون المعيار الطبيعي الجديد في نهاية المطاف، وهذه خطوة كبيرة، سيكون العمل من المنزل أكبر بمقدار مرتين أو ثلاث مقارنة بما كنا نعمله من قبل".

أستاذة الإدارة بجامعة "نورث إيسترن" في ولاية ماساتشوستس الأميركية، باربرا لارسون، توقعت أن تقل الكثافة في المكاتب، على الأقل خلال العام أو العامين المقبلين فيما يخص بعض المجالات.

وأضافت لارسون "لكن من يعلم إذا كان يمكن لهذا الأمر (العمل من المنزل) أن يستمر لفترة أطول من الزمن؟".

وكان بلوم قد نشر دراسة في عام 2015، قال فيها إن موظفي مراكز الاتصالات الصينية أخذوا استراحات أقل بنسبة 13 بالمئة خلال العمل من المنزل، ما جعلهم أكثر إنتاجية.

وأضاف بلوم أنه يمكن للاتجاه المتزايد للعمل عن بعد أن يفيد الموظفين وأرباب العمل على حد سواء.

ويوفر العمل عن بعد بيئة هادئة ومستقرة للموظفين، على عكس الواقع الحالي المحفوف بالمخاطر والعزلة الشديدة، وأضاف بلوم أن العمل عن بعد في السابق كان يتم بالاختيار وليس دائما.