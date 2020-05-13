أزمة كورونا

روسيا.. أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا يوميا

فرانس برس
13 مايو 2020
غالبية الأماكن العامة تبقى مغلقة بما في ذلك المطاعم
غالبية الأماكن العامة تبقى مغلقة بما في ذلك المطاعم

سجلت روسيا مجددا الأربعاء أكثر من عشرة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، غداة بدء تخفيف حذر لإجراءات العزل.

ومنذ الثلاثاء، باتت روسيا ثاني دولة في العالم من حيث عدد الإصابات مع 242 ألفا و271 حالة. وتسجل يوميا أكثر من عشرة آلاف حالة إضافية منذ مطلع مايو. لكن معدل الوفيات فيها يبقى منخفضا مقارنة مع دول أخرى مع 2212 وفاة.

وأكد وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أمام البرلمان أن البلاد لا تواجه أي نقص في عدد الآسرة المتوفرة في المستشفيات.

وغالبية الحالات الجديدة التي رصدت هي لأشخاص لا تظهر عليهم عوارض المرض أو تكون خفيفة ولا تتطلب دخول المستشفى. كما أن 43,1 في المئة من الحالات العشرة آلاف و899 التي سجلت في الساعات ال24 الماضية لم تظهر عليهم أية عوارض لوباء كوفيد-19.

وأوضح الوزير أنه تمّ وصل حوالى 1500 مريض بأجهزة التنفس الإصطناعي. وقال إن النقص في معدات الوقاية في المستشفيات الذي تحدث عنه عدد من الأطباء بينهم اثنان تحدثا لوكالة فرانس برس، بات أقل، رغم أنه لا يزال قائما.

وقال الوزير إنه يتوقع تجربة أولى نماذج لقاحات في روسيا في يونيو، مشيرا إلى أن العديد من الأدوية ستدخل في مرحلة التجارب السريرية أيضا "في الأسابيع المقبلة".

وسمحت مناطق روسية عدة، أقل تضررا بالوباء مقارنة مع العاصمة، لبعض المتاجر بإعادة فتح أبوابها. لكن غالبية الأماكن العامة تبقى مغلقة بما في ذلك المطاعم، فيما لا تزال التجمعات محظورة حتى إشعار آخر.

واستأنفت الصناعات والأورش العمل أيضا بما يشمل موسكو.

ولا تزال العاصمة الروسية، البؤرة الأساسية للوباء، خاضعة لإجراءات عزل بشكل كامل تقريبا رغم عدم الالتزام بها بدقة على الدوام. وبات وضع الكمامات وقفازات الوقاية إلزاميا في وسائل النقل العام والسوبرماركت.

وأعلن الناطق باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ديميتري بيسكوف الثلاثاء أنه مصاب بالمرض على غرار رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ووزيرين وعدد من النواب.

وتؤكد روسيا التي وصل إليها الوباء بعد دول أوروبا الغربية، أن انخفاض معدّل الوفيات يعود إلى أنها أمرت منذ مارس بعزل المسافرين القادمين من الدول المتأثرة بالفيروس وكذلك السكان المعرضين للخطر وأعادت تنظيم نظامها الإستشفائي.

ويعتبر منتقدون أن السلطات لا تأخذ بالاعتبار وفاة الآلاف ويشتبهون بأنها تعزو وفاة مصابين بكوفيد-19 إلى أسباب أخرى.
 

فرانس برس

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الصين تدرس اختبار جميع سكان ووهان وسط مخاوف من عودة كورونا

أسوشيتد برس
13 مايو 2020
وسائل إعلام صينية تقول إن سلطات ووهان تخطط لإجراء اختبارات كشف كورونا على جميع سكانها
وسائل إعلام صينية تقول إن سلطات ووهان تخطط لإجراء اختبارات كشف كورونا على جميع سكانها

أفادت وسائل إعلام صينية بأن السلطات في مدينة ووهان مركز تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، تخطط لاختبار جميع سكانها البالغ عددهم 11 مليون نسمة في الأيام الـ10 المقبلة.

وذكرت أن السلطات لم تصدر أي إعلان رسمي بذلك، لكن مسؤولي المنطقة أكدوا تلقي أوامر في هذا الإطار من لجنة الصحة الوطنية في المدينة.

ولم يتضح ما إذا كانت حملة الاختبارات الضخمة ستحدث، وكيف سيتم ذلك.

جاء هذا الطلب بعد اكتشاف ستة أشخاص مصابين في مجمع سكني في المدينة نهاية الأسبوع الماضي، وهي أولى الحالات الجديدة منذ أكثر من شهر.

وتحركت الصين بسرعة لإيقاف تفشي المرض أينما ظهر، حتى مع تخفيف القيود على حركة الأشخاص، وإعادة فتح مناطق الجذب العامة لعدد محدود من الزوار.

وأوقفت مقاطعة جيلين المتاخمة لكوريا الشمالية في شمال شرق الصين، جميع وسائل النقل العام وفرضت قيودا أخرى في الوقت الذي تواجه فيه موجة انتشار جديدة.

وفي مقاطعة هيلونغجيانغ المجاورة، التي ظهرت فيها حالات مؤخرا، تقوم مدينة هاربن بفرض الحجر الصحي على أي شخص قادم من جيلين لمدة 14 يوما، وتمنعه من الذهاب إلى الفنادق.

وبدا أن الإجراءات المفاجئة أربكت المسؤولين المحليين.

وقال رجل رد على مكالمة أسوشيتد برس للخط الساخن لرئيس بلدية ووهان، إن المناطق لديها 10 أيام لترتيب الاختبارات في مناطق اختصاصها.

لكن امرأة ردت في وقت لاحق الأربعاء وقالت إن الاختبارات يجب أن تتم في الأيام الـ10 المقبلة.

وذكر موقع جيميان الإخباري المملوك للدولة أنه حصل على خطة تنفيذية لمنطقة ووتشانغ في المدينة، والتي قال إنه يجب اختبار جميع سكانها بحلول 20 مايو، أو في غضون أسبوع تقريبا.

وكانت ووهان المنطقة الأكثر تضررا من الفيروس في الصين. فمن بين 4633 حالة وفاة تم الإعلان عنها على الصعيد الوطني، سجلت 4512 في مقاطعة هوبي، بما في ذلك 3869 في ووهان، عاصمتها.

أسوشيتد برس