أزمة كورونا

شاب صلى عند سرير والده المتوفى بكورونا.. فدفنا معا

الحرة / ترجمات - واشنطن
13 مايو 2020
وباء كورونا فرض الكثير من التغييرات على طقوس توديع الأحباء بعد موتهم
وباء كورونا فرض الكثير من التغييرات على طقوس توديع الأحباء بعد موتهم

عندما خسر ميغيل موران معركته مع فيروس كورونا المستجد، توجه خمسة من أقاربه إلى مستشفى سانت جوزيف في لونغ أيلند في نيويورك، حيث كان يرقد، لكي يكونوا بجانبه رغم رحيله. 

وارتدى جميع الزائرين معدات الوقاية التي وفرها لهم المستشفى من بدلات بلاستيكية إلى أغطية للرأس وقفازات، وفق ما أوردته شبكة CNN.

وقضى كل واحد من هؤلاء دقائق معدودة إلى جانب الجثمان ودّعوا خلالها موران وهو مهاجر من السلفادور في الـ56 من عمره، كان يغسل الشاحنات وسيارات الإسعاف ليوفر لقمة العيش لأسرته.

ابنه دانييل، صلى على الجثمان وأمسك بيد والده المتوفى وقال باكيا "في يوم ما سننضم إليك في السماء".

وبعد 16 يوما، دفن الأب والابن معا. إذ توفي ميغيل بعد ثمانية أيام على صلاته عند سرير والده، إثر معاناته من فشل تنفسي حاد مرتبط بكورونا، وفق شهادة وفاته. 

وتبين أن زوجة موران الأب وابته اللتين زارتاه أيضا بعيد وفاته في المستشفى، أصيبتا بكورونا، كما تأكدت إصابة الشخصين الآخرين اللذين زارا الميت. 

مرض الأب موران بدأ عندما كان في العمل قبل أسبوع على وفاته، ثم عاد يوما إلى المنزل باكرا وهو مصاب بالحمى. وفيما لم يخضع لاختبار، كما نقلت CNN عن أسرته، إلا أن الطبيب الذي فحصه قال له إنه متأكد بنسبة مئة في المئة أنه يعاني من كوفيد-19.

وأكدت ابنته مرسيديس للشبكة الإخبارية أن والدها دخل في حجر صحي على الفور ولم يغادر غرفته، فيما اتبعت الأسرة جميع الإرشادات الطبية بخصوص التعامل مع مرضى كورونا. 

وقبل يومين على وفاته، قالت مرسيديس إن وضعه تدهور وازدادت حدة الحمى مع تعرق شديد، إلى جانب معاناته من صعوبة في التنفس والحركة. ومع ذلك عندما قدمت سيارة الإسعاف، توجه إليها من دون مساعدة.

وفي اليوم التالي أبلغ زوجته أنه سيموت، وأن الطبيب أبلغه بإنه لن ينتصر على المرض. 

خلال زيارة الوداع، قالت ميرسيديس إن المستشفى وفر معدات الحماية لهم، لكن اللباس لم يكن يغطي كل جسد أخيها لأنه كان يعاني من السمنة.

وبدأ دانييل يشعر بالمرض بعد يومين أو ثلاثة، ثم تأكدت إصابته بالتهاب رئوي وكذلك كورونا. لكن الشاب الذي كان في الـ23 من عمره، أكد لشقيقته أنه يريد التعافي في المنزل والموت قرب أسرته. 

في الـ24 من أبريل، تدهور وضعه هو الآخر، وقررت نقله في سيارة إلى المستشفى. لكنه كان يجد صعوبة في التنفس قبل الوصول إلى المركز الطبي القريب. 

وقالت أمه "كان يموت في السيارة".

توقفت السيارة عند محطة إطفاء في الطريق، وعندما وصلت سيارة إسعاف ونزل دانييل من السيارة، سقط أرضا على وجهه ولفظ أنفاسه في الموقع.

المستشفى الذي أكد وفاة دانييل، طلب من الأم والأخت إن كانتا ترغبان في قضاء دقائق أخيرة معه، فرفضت مرسيديس حرصا على سلامة والدتها البالغة 53 عاما، وفق ما قالت لـCNN.

وفي الثاني من مايو، دفن ميغيل ودانييل في قبر واحد في مقبرة في أميتيفيل بنيويورك.

مأساة هذه الأسرة، تسلط الضوء على التحديات التي فرضت على المجتمعات في زمن كورونا بما فيها معاناة المرضى في المستشفيات بعيدا عن مواساة ودعم الأسرة خصوصا خلال الأيام واللحظات الأخيرة لمن يهزمهم المرض، الشعور بالعجز لمد يد العون والفراق عن بعد. 

وتعتمد المستشفيات سياسات مختلفة للحد من انتشار الوباء. وفي نيويورك الذي تعد بؤرة كورونا في الولايات المتحدة، علقت السلطات الصحية الزيارات في المستشفيات باستثناء حالات نهاية الحياة الوشيكة والعمل والولادة والمرضى الأطفال.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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بحلول سبتمبر.. علماء يتوقعون تسجيل 100 ألف حالة وفاة جديدة جراء كورونا في أميركا

الحرة / ترجمات - دبي
11 يونيو 2020
يتوقع العلماء أن يرتفع عدد الإصابات في أميركا بفيروس كورونا إلى 200 ألف بحلول سبتمبر
يتوقع العلماء أن يرتفع عدد الإصابات في أميركا بفيروس كورونا إلى 200 ألف بحلول سبتمبر

مع تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا مليوني شخص في الولايات المتحدة، حذر علماء أميركيون من أن نحو 100 ألف شخص آخرين قد يموتون بحلول عيد العمال في 7 سبتمبر، وفقاً لصحيفة الإندبندنت.

وقال كارلوس ديل ريو، أستاذ الأمراض المعدية في جامعة إيموري الأميركية: "إذا تم تسجيل 1500 حالة وفاة جديدة يومياً سنصل إلى حوالي 200 ألف حالة بحلول الخريف".

وسجلت أميركا حتى الآن، أكثر من 112 ألف حالة وفاة بمرض كوفيد-19، وهو ما يعادل 30 % من إجمالي عدد الوفيات البالغ 413 ألف حالة.

وأكد ريو خلال مؤتمر صحفي افتراضي بعد تسجيل  100 ألف وفاة، أن هذا الرقم واقعي للغاية، مضيفا "أعتقد أن ما بدأنا نراه في الولايات المتحدة هو استقرار في عدد الحالات وكذلك عدد الوفيات".

وقال: "أعتقد أننا سنرى القليل عودة تفشي الفيروس، ولكن الفكرة هي التأكد من أنها لن تتحول إلى بؤر أخرى للفيروس، حتى تتمكن من الحد من انتشار العدوى بشكل كامل، لأنه من الواضح أنك عندما تفتح الاقتصاد، سيكون لديك حالات، ليس هناك شك".

من جانبه، قال مدير معهد الصحة العالمية بجامعة هارفارد الأميركية، أشيش جها: "اعتقد أن معظم الأميركيين ليسوا مستعدين للإغلاق مرة أخرى، وأنا أفهم ذلك تماما. فيما يلي خلاصة القول، وهي أنني أفهم أن الناس على استعداد للعيش بجانب هذا الفيروس. وهذا يعني أن ما بين 800 و1000 أميركي سيموتون كل يوم. سوف نحصل على 100 ألف حالة وفاة أخرى بحلول سبتمبر".

وأضاف: "هذه تكلفة كارثية، وبدأنا في رؤية زيادات سريعة حقًا في الحالات، وهذا أمر مخيف جدًا، هذا ما يجب أن نحاول منعه، وعلينا حقاً أن نحاول معرفة كيفية الحد من هذه المستويات المخيفة في بعض الولايات".

وفي أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الأسبوعين الماضيين، بلغت 21 ولاية زيادة في عدد الحالات الجديدة بينما أكدت تسع ولايات زيادة في حالات دخول المستشفيات، وقد حث مسؤولو الصحة أي شخص شارك في الاحتجاجات على الخضوع للفحص.

كان الآلاف قد خرجوا إلى الشوارع في المدن في جميع أنحاء البلاد احتجاجا على مقتل جورج فلويد على يد شرطي، وغالبًا لا يراعون قواعد التباعد الاجتماعي أو يرتدون أقنعة الوجه.

وصرح الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية والخبير الرئيسي في فرقة العمل المعنية بالفيروسات التاجية بالبيت الأبيض، أنه قلق للغاية من أن تؤدي الاحتجاجات إلى إصابات جديدة.

الحرة / ترجمات - دبي