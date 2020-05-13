أزمة كورونا

علماء يكتشفون علاقة بين "هرمون الذكورة" والوفاة جراء كورونا

الحرة / ترجمات - واشنطن
13 مايو 2020
الهرمون يساعد في تنظيم الاستجابة المناعية في الجسم
الهرمون يساعد في تنظيم الاستجابة المناعية في الجسم

وجدت دراسة أن انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون لدى الرجال يجعلهم أكثر عرضة للوفاة جراء فيروس كورونا، وفق ما نقلت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وكشف الدراسة أن كمية الهرمون كانت حاسمة لدى الذكور الذين أدخلوا العناية المركزة في مستشفى ألماني.

ووفقا للدراسة يساعد الهرمون في تنظيم الاستجابة المناعية في الجسم ولكن عندما يعاني الرجل من مستويات منخفضة منه، يتضرر الجهاز المناعي وقد ينهار جراء العدوى.

وهذا يؤدي إلى ما يسمى عاصفة السيتوكين، والتي تحدث عندما يخرج الجهاز المناعي عن نطاق السيطرة وهو يحاول أن يهاجم الفيروس، لكنه بدلا من ذلك يتلف الجسم نفسه وإذا لم يتم إيقافه يكون قاتلا.

وفي الدراسة، قام الباحثون بتقييم حالات أول 45 مريضا مؤكّد مختبريا من مرضى كورونا الذين تم نقلهم إلى وحدة العناية المركزية في المركز الطبي الجامعي هامبورغ-إيبندورف.

ومن بين المرضى الذكور  الذين أرسلوا إلى وحدة العناية المركزة في المستشفى الألماني، سجل أكثر من ثلثي المرضى (68.6 في المائة) مستويات منخفضة من هرمون التستوستيرون أو هرمون الذكورة.

وقال البروفيسور غولسه غابرييل من معهد لايبنتز لعلم الفيروسات التجريبي في هامبورغ، الذي شارك في البحث، للصحيفة : "غالبية المصابين الذكور بفيروس كورونا لديهم مستويات هرمون تستوستيرون منخفضة، كما أن أغلب من مات جراء الفيروس من المرضى كان لديه انخفاض في التستوستيرون.

وخلصت الدراسة إلى أن انخفاض مستويات هرمون تستوستيرون في الرجال قد يكون عامل خطر للإصابة بالأمراض الخطيرة والقاتلة بما فيها فيروسات الجهاز التنفسي، جراء عاصفة السيتوكين.

وأودى فيروس كورونا المستجدّ حتى الآن بـ289 ألفا و138 شخصاً حول العالم منذ ظهر في الصين في ديسمبر.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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لماذا لن يكون اللقاح الأول لكورونا كافيا؟ .. دراسة لفاوتشي تفسر

الحرة / ترجمات - واشنطن
13 مايو 2020
قادرة على تحمل درجات الحرارة الباردة
قادرة على تحمل درجات الحرارة الباردة

لقاح وحيد ليس كافيا، هذه هي النتيجة التي توصل إليها مجموعة من العلماء على رأسهم الطبيب الأميركي وحامل لواء مكافحة فيروس كورونا في البيت الأبيض، أنتوني فاوتشي.

وشارك فاوتشي وعدد من العلماء في ورقة بحثية حول مرض كوفيد-19، حيث طالبوا فيها بالتعاون، والوحدة، والشفافية على المستوى المحلي والعالمي من أجل مجابهة الجائحة، بحسب موقع "BGR".

وشرح الخبراء العملية الصعبة لإيجاد لقاح ضد كورونا في الورقة البحثية التي نشرت في مجلة  "ساينس ماغازين"، موضحين أننا في حاجة لانتظار التجارب السريرية لإثبات فعالية وسلامة اللقاحات المرشحة.

وأضافت الورقة أن التطور الحالي لفيروس كورونا المعروف علميا بـ "سارس-كوف2"، سيجعل اللقاح الخاص به سيظل يعمل لمدة عام من الآن حتى لو أن الفيروس استمر في التحور، ما يعني خبرا سارا.

وتشرح الورقة اللقاحات المرشحة الواعدة التي وصلت إلى مراحل مختلفة من التجارب داخل الولايات المتحدة والخارج، إلا أن الورقة توقعت أن لا يستطيع لقاح وحده الإيفاء بالمتطلبات العالمية.

وقالت الورقة التي شارك فيها فاوتشي "من غير المحتمل أن يلبي أي لقاح أو جهة منتجة للقاح بمفردها الاحتياجات العالمية، وبالتالي فإن اتباع نهج استراتيجي يعتمد على المحاولات المتعددة أمر بالغ الأهمية".

وعرضت الورقة برنامج التعاون المشترك الذي وضعته معاهد الصحة الوطنية داخل الولايات المتحدة، والذي من شأنه تسريع عملية تطوير اللقاحات، وذلك بالتعاون بين جميع المؤسسات الحكومية الأميركية وعلى رأسها وزارة الصحة، ومراكز السيطرة على الأمراض، وإدارة الأغذية والدواء الأميركية.

وكان فاوتشي قد صرح قبل أسابيع، أن أول لقاح سيكون جاهزا مع بداية عام 2021 إذا سارت كل الأمور بشكل جيد، مبديا في نفس الوقت تفاؤله بشأن لقاح شركة موديرنا، الذي يعتبر الأكثر تقدما من بين جميع اللقاحات بعد وصوله لمرحلة التجارب السريرية الآن.

وأضاف فاوتشي أننا بحاجة لأكثر من لقاح، معبرا عن تطلعه في أن تصل أربعة أو خمسة لقاحات إلى مراحل متقدمة بحلول الصيف الحالي.

يذكر أن هناك نحو 115 فريقا علميا يعملون على تطوير لقاحات لمكافحة فيروس كورونا المستجد منذ أواسط أبريل.

الحرة / ترجمات - واشنطن