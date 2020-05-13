أزمة كورونا

عودة الإصابات إلى هونغ كونغ بعد أيام من تخفيف الحظر

الحرة / ترجمات - واشنطن
13 مايو 2020
مواطنون في هونغ كونغ يرتدون أقنعة وجه في المترو
مواطنون في هونغ كونغ يرتدون أقنعة وجه في المترو

قال موقع "South China Morning Post" إن السلطات الصحية في هونغ كونغ متخوفة من عودة ثانية لتفشي الوباء، بعد اكتشاف إصابات محلية، بينها جدة وحفيدة، مضيفة أن الجهات الطبية في الجزيرة ستجري فحوصا لمئات الأسر بحثا عن إصابات محتملة.

وإصابة الجدة البالغة من العمر 66 عاما هي أول إصابة محلية في الجزيرة منذ ثلاثة أسابيع، لحقها تأكيد إصابة حفيدتها، واحتمال إصابة الجد أيضا.

وقال الموقع إن السلطات كثفت اختباراتها لفحص مئات العمال في المطار، بعد أن سجلت المدينة حالة جديدة "مستوردة" الأربعاء، لرجل يبلغ من العمر 43 عاماً عاد من باكستان عبر الدوحة على متن رحلة الخطوط الجوية القطرية، يوم الجمعة الماضي، وأصيب بالحمى وهو في مركز للحجر الصحي.

وقالت الدكتورة تشانغ شوك كوان رئيسة فرع الأمراض المعدية بمركز حماية الصحة في الجزيرة، إن وزارتها ستقوم بإجراء فحوص لـ500 عامل في المطار يوميا، مضيفة أن الموظفين الأرضيين يعتبرون "خطرا كبيرا" بسبب اتصالهم بالوافدين.

وقال وكيل وزارة الأغذية والصحة الدكتور تشوي تاك يي،  إن الحكومة، على الرغم من التشخيصات الجديدة، ليس لديها خطة لعكس تخفيف القيود المفروضة على التجمعات العامة الأسبوع الماضي، وكذلك أماكن الترفيه مثل الحانات ودور السينما.

ومنذ أواخر مارس، فرضت الحكومة حظراً على التجمعات العامة لأكثر من أربعة أشخاص، وأغلقت 11 نوعاً من المؤسسات التجارية. لكنها خففت الحظر، إلى السماح بتجمع مجموعات من ثمانية أشخاص وسمحت بفتح معظم الشركات في الثامن من مايو.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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صحة

يستهدف جزءا من الخلية فقط.. فريق علمي يطور لقاحا ضد كورونا

الحرة / ترجمات - واشنطن
13 مايو 2020
اللقاح أمام فرصة إثبات قدرته على أنه فعال وآمن في مجموعات أكبر من المرضى
اللقاح أمام فرصة إثبات قدرته على أنه فعال وآمن في مجموعات أكبر من المرضى

بعد سنوات من الخبرة والبحث في مجال الفيروسات التاجية، وحصوله على براءة اختراع، يستعد فريق من الأكاديميين الإسرائيليين في جامعة تل أبيب بالشراكة مع شركة سويسرية، لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وحصل الاتفاق، الثلاثاء، بين شركة راموت لنقل التكنولوجيا التابعة لجامعة تاو، وشركة نيوفي للأدوية الحيوية السويسرية والتي هي أيضا واحدة من مجموعة نيوفارم الإسرائيلية، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست". 

وقال الأستاذ في كلية التكنولوجيا الحيوية في جامعة تاو، جوناثان غيرشوني، إن الباحثين الذين تعاقدت معهم الشركة السويسرية تخصصت أبحاثهم بالفيروسات التاجية منذ 2004 أي بعد فترة قصيرة من وباء فيروس سارس الذي ظهر في عامي 2002 و2003. 

وأوضح أن دراساتهم تركز على تفاعل الفيروسات مع الخلايا التي تصيبها، وبالتحديد بروتينات الخلايا التي تعتبر بمثابة المستقبلات، والتي يعمل الفيروس على مهاجمتها. 

وأضاف "دورنا هو وقف هذا التفاعل بين الفيروس وبروتينات الخلايا المستقبلة للعدوى، وهو ما يعني أننا قد ننتج لقاحا يكون أكثر فاعلية وأمانا من اللقاحات الأخرى بسبب استهدافنا فقط جزءا محددا من الخلايا التي يصيبها الفيروس، وبالتالي توفير طاقة الجهاز المناعي التي قد تتأثر سلبا بتفاعل الأجسام المضادة الناتجة عن بعض اللقاحات الأقل كفاءة". 

وبسبب دراسات الفريق السابقة، فقد حصل على براءة اختراع، أدت في النهاية إلى الشراكة مع شركة نيوفي السويسرية.

ويقول غيرشوني "نتوقع أنه في غضون شهر أو شهرين سوف نكون قادرين على إتمام إعادة تشكيل مستقبلات فيروس كورونا المستجد"، وهي ما كانت أخذت منهم عدة سنوات عند دراسة السلالات السابقة من الفيروسات التاجية، بحسب غيرشوني. 

ويؤكد أن اللقاح قد يكون جاهزا بعد عام على الأقل حتى يمكن اختباره وتجربته. 

الحرة / ترجمات - واشنطن