عودة الإصابات إلى هونغ كونغ بعد أيام من تخفيف الحظر

قال موقع "South China Morning Post" إن السلطات الصحية في هونغ كونغ متخوفة من عودة ثانية لتفشي الوباء، بعد اكتشاف إصابات محلية، بينها جدة وحفيدة، مضيفة أن الجهات الطبية في الجزيرة ستجري فحوصا لمئات الأسر بحثا عن إصابات محتملة.

وإصابة الجدة البالغة من العمر 66 عاما هي أول إصابة محلية في الجزيرة منذ ثلاثة أسابيع، لحقها تأكيد إصابة حفيدتها، واحتمال إصابة الجد أيضا.

وقال الموقع إن السلطات كثفت اختباراتها لفحص مئات العمال في المطار، بعد أن سجلت المدينة حالة جديدة "مستوردة" الأربعاء، لرجل يبلغ من العمر 43 عاماً عاد من باكستان عبر الدوحة على متن رحلة الخطوط الجوية القطرية، يوم الجمعة الماضي، وأصيب بالحمى وهو في مركز للحجر الصحي.

وقالت الدكتورة تشانغ شوك كوان رئيسة فرع الأمراض المعدية بمركز حماية الصحة في الجزيرة، إن وزارتها ستقوم بإجراء فحوص لـ500 عامل في المطار يوميا، مضيفة أن الموظفين الأرضيين يعتبرون "خطرا كبيرا" بسبب اتصالهم بالوافدين.

وقال وكيل وزارة الأغذية والصحة الدكتور تشوي تاك يي، إن الحكومة، على الرغم من التشخيصات الجديدة، ليس لديها خطة لعكس تخفيف القيود المفروضة على التجمعات العامة الأسبوع الماضي، وكذلك أماكن الترفيه مثل الحانات ودور السينما.

ومنذ أواخر مارس، فرضت الحكومة حظراً على التجمعات العامة لأكثر من أربعة أشخاص، وأغلقت 11 نوعاً من المؤسسات التجارية. لكنها خففت الحظر، إلى السماح بتجمع مجموعات من ثمانية أشخاص وسمحت بفتح معظم الشركات في الثامن من مايو.