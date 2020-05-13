أزمة كورونا

فيديو من اليابان يحقق ملايين المشاهدات.. هكذا تنتقل العدوى خلال دقائق فقط

الحرة / ترجمات - واشنطن
13 مايو 2020
صورة من الفيديو الذي يوضح مدى انتشار الجراثيم
صورة من الفيديو الذي يوضح مدى انتشار الجراثيم

بعد حوالي ستة أشهر على قلب فيروس كورونا أحوال العالم رأسا على عقب، أصبح واضحا لدى الناس في شتى الأقطار مدى أهمية غسل الأيدي وارتداء كمامات أو غطاء للوجه فضلا عن اتباع ممارسات سليمة للحفاظ على النظافة الشخصية في زمن جائحة كوفيد-19.

لكن لا شيء يوضح مدى خطورة الوضع أكثر من عرض تقليدي بالفيديو يبين للعين المجردة السهولة التي ينتقل بها المرض بين الأفراد بينما هم غافلون.

شبكة البث العام في اليابان NHK عملت مع خبراء الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة سانت ماريانا في كاواساكي، وأنتجت فيديو في هذا الإطار انتشر بشكل واسع على الإنترنت.

وجرى في تجربة الفيديو التبياني إعداد وجبة على طراز البوفيه لـ10 أشخاص، ووضع شخص "مصاب" القليل من الطلاء الفلورسنت على يده لمحاكاة السعال في اليد، ثم تركوا المشاركين في البوفيه لمدة 30 دقيقة.

النتيجة كانت مخيفة بعد تشغيل الأضواء الفلورسنت للكشف عن مدى انتشار الكمية الصغيرة من الطلاء.

وكما يتضح في الفيديو، فإن "العدوى" انتشرت في كل مكان، إذ انتقل الطلاء إلى أيدي كل مشارك وانتهى به الأمر على وجوه ثلاثة منهم.

اكتشف الفريق أن ملاقط الطعام وأغطية الأطباق ومقبض حاوية المشروبات كانت السبب الأكبر وراء الانتشار.

هذا العرض التوضيحي البسيط يقطع شوطا طويلا ليوضح مدى سهولة انتشار الجراثيم من خلال الاتصال والأسطح الملوثة.

شبكة NHK وخبراء الأمراض المعدية أجروا تجربة ثانية، لكنهم كانوا هذه المرة أكثر جدية بشأن ممارسات النظافة المستخدمة في البوفيه.

وتم خلالها فصل الأطباق، كما جرى تغيير الملاقط بأخرى نظيفة بشكل متكرر، إلى جانب تشجيع المشاركين على تنظيف أيديهم بشكل متكرر أيضا.

في هذه النسخة، لم ينته الأمر بالطلاء الفلورسنت في أي من المشاركين باستثناء الشخص "المصاب بالعدوى".

تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية تشدد على أن أفضل طريقة لوقف انتشار كوفيد-19 تتمثل في عادات تتعلق بالنظافة. 

وتذكر المنظمة الأممية باستمرار بضرورة غسل الأيدي بالماء والصابون بانتظام لـ20 ثانية على الأقل، وتنصح بتجنب لمس الفم والعينين والأنف، إلى جانب الحفاظ على مسافة متر على الأقل من الأشخاص الآخرين.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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بحلول سبتمبر.. علماء يتوقعون تسجيل 100 ألف حالة وفاة جديدة جراء كورونا في أميركا

الحرة / ترجمات - دبي
11 يونيو 2020
يتوقع العلماء أن يرتفع عدد الإصابات في أميركا بفيروس كورونا إلى 200 ألف بحلول سبتمبر
يتوقع العلماء أن يرتفع عدد الإصابات في أميركا بفيروس كورونا إلى 200 ألف بحلول سبتمبر

مع تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا مليوني شخص في الولايات المتحدة، حذر علماء أميركيون من أن نحو 100 ألف شخص آخرين قد يموتون بحلول عيد العمال في 7 سبتمبر، وفقاً لصحيفة الإندبندنت.

وقال كارلوس ديل ريو، أستاذ الأمراض المعدية في جامعة إيموري الأميركية: "إذا تم تسجيل 1500 حالة وفاة جديدة يومياً سنصل إلى حوالي 200 ألف حالة بحلول الخريف".

وسجلت أميركا حتى الآن، أكثر من 112 ألف حالة وفاة بمرض كوفيد-19، وهو ما يعادل 30 % من إجمالي عدد الوفيات البالغ 413 ألف حالة.

وأكد ريو خلال مؤتمر صحفي افتراضي بعد تسجيل  100 ألف وفاة، أن هذا الرقم واقعي للغاية، مضيفا "أعتقد أن ما بدأنا نراه في الولايات المتحدة هو استقرار في عدد الحالات وكذلك عدد الوفيات".

وقال: "أعتقد أننا سنرى القليل عودة تفشي الفيروس، ولكن الفكرة هي التأكد من أنها لن تتحول إلى بؤر أخرى للفيروس، حتى تتمكن من الحد من انتشار العدوى بشكل كامل، لأنه من الواضح أنك عندما تفتح الاقتصاد، سيكون لديك حالات، ليس هناك شك".

من جانبه، قال مدير معهد الصحة العالمية بجامعة هارفارد الأميركية، أشيش جها: "اعتقد أن معظم الأميركيين ليسوا مستعدين للإغلاق مرة أخرى، وأنا أفهم ذلك تماما. فيما يلي خلاصة القول، وهي أنني أفهم أن الناس على استعداد للعيش بجانب هذا الفيروس. وهذا يعني أن ما بين 800 و1000 أميركي سيموتون كل يوم. سوف نحصل على 100 ألف حالة وفاة أخرى بحلول سبتمبر".

وأضاف: "هذه تكلفة كارثية، وبدأنا في رؤية زيادات سريعة حقًا في الحالات، وهذا أمر مخيف جدًا، هذا ما يجب أن نحاول منعه، وعلينا حقاً أن نحاول معرفة كيفية الحد من هذه المستويات المخيفة في بعض الولايات".

وفي أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الأسبوعين الماضيين، بلغت 21 ولاية زيادة في عدد الحالات الجديدة بينما أكدت تسع ولايات زيادة في حالات دخول المستشفيات، وقد حث مسؤولو الصحة أي شخص شارك في الاحتجاجات على الخضوع للفحص.

كان الآلاف قد خرجوا إلى الشوارع في المدن في جميع أنحاء البلاد احتجاجا على مقتل جورج فلويد على يد شرطي، وغالبًا لا يراعون قواعد التباعد الاجتماعي أو يرتدون أقنعة الوجه.

وصرح الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية والخبير الرئيسي في فرقة العمل المعنية بالفيروسات التاجية بالبيت الأبيض، أنه قلق للغاية من أن تؤدي الاحتجاجات إلى إصابات جديدة.

الحرة / ترجمات - دبي