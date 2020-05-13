كورونا ليس مرضا تنفسيا.. الفيروس يضرب الجسد بأكمله

توصل الأطباء الذين يعالجون مرضى فيروس كورونا المستجد إلى أن الفيروس ليس مرضا يستهدف الجهاز التنفسي فحسب، بل يستهدف الجسم بأكمله بمجموعة من المتلازمات الغريبة والمخيفة، بما في ذلك جلطات الدم من جميع الأحجام، والفشل الكلوي، والتهاب القلب والمضاعفات المناعية، وفق تقرير لشبكة سي أن أن الأميركية.

ونقل التقرير عن مختصين أن المرض "في بعض الحالات تكون له آثار شديدة على قدرة المريض على التنفس، وفي حالات أخرى يبدو أنه مرتبط بفشل جميع الأعضاء، والآن يرتبط بالآثار المناعية لدى الأطفال".

ومن بين ما يثير القلق لدى الأطباء هو مهاجمة الفيروس بطانة الأوعية الدموية، والتي بدورها تسبب تخثر ا غير طبيعي للدم.

وقد أبلغت فرق أخرى من الأطباء عن سكتات دماغية غير عادية في المرضى الأصغر سنا، فضلا عن الانسدادات الرئوية، وهو الاسم الطبي لجلطات الدم في الرئتين.

وقال الدكتور أورين فريدمان، الذي يعتني بمرضى كوفيد-19 في وحدة العناية المركزة في مركز سيدارس سيناي الطبي في لوس أنجليس، إن علماء الأمراض يجدون جلطات دموية صغيرة في أصغر الأوعية أيضا.

وقال فريدمان للشبكة "يبدو أن الفيروس يؤثر على تجلط الدم ويبدو أنه يؤثر بشكل مباشر على الأوعية الدموية، وهذا يعني أنه يؤثر على الجسم كله".

كما يتسبب الفيروس في رد فعل الجهاز المناعي للأطفال عبر واحدة من المتلازمات الأكثر رعبا وهي متلازمة التهابات مشابهة لمرض كاواساكي.

وهذا المرض الذي لا يعرف سببه، عادة ما يصيب الأطفال دون الخامسة وتصاحبه أعراض الحمى والطفح الجلدي وتورم الغدد، وفي الحالات الخطرة التهاب شرايين القلب.

وأشار التقرير إلى أحد الأعراض المحيرة التي بات يطلق عليها "أصابع كوفيد"، حيت يظهر تورم أحمر أو أرجواني على أصابع القدم.

وقال طبيب الرئة في كليفلاند كلينك الدكتور هومبرتو تشوي إن من الممكن أن يكون هذا رد فعل جلدي أو ناجما عن جلطات صغيرة في الأوعية الدموية الموجودة في أصابع القدم.