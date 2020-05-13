كورونا يفاجئ الأطباء.. رجل لديه أعراض نادرة لا تصيب إلا الأطفال

فوجئ الأطباء في مستشفى إسرائيلي برجل مصاب بفيروس كورونا المستجد تنتابه أعراض ترتبط بمرض نادر لا يصيب إلا الأطفال، وفق ما نقلت صحيفة "جوريزالم بوست".

وأظهر الرجل البالغ من العمر 26 عاما، بعد نقله إلى مركز شيبا الطبي، أعراضا غير عادية للمرضى البالغين، مثل التهاب متعدد مصحوب باحتشاء عضلة القلب، وهي أعراض متلازمة التهابية مرتبطة بالفيروس لم ترصد حتى الآن إلا لدى الأطفال.

ورصدت حالات لأطفال تظهر عليهم أعراض متلازمة الالتهاب المرتبطة بالفيروس التاجي في إسرائيل وأوروبا وحتى الولايات المتحدة.

وقال طبيب في المستشفى الإسرائيلي إن "هذه حالة مهمة لأنها لأول مريض بالغ يعاني من هذه المضاعفات. وهذا مؤشر على أن هذا المرض لا يزال غامضا لنا، وهناك مضاعفات لا نعرف عنها، أو قد لا نفكر في ربطها بالفيروس".

ونقل تقرير الموقع أنه كان يعتقد في البداية أن الرجل مصاب بالتهاب الزائدة الدودية، أو عدوى في أمعائه، ولكن عندما بدأ وضعه في التدهور أخضع لتنظير القصبات وأخذ عينة من الرئة.

بالإضافة إلى اختبار تنظير القصبات، أجري له أيضًا اختبار مضاد للفيروس، والذي أظهر أنه مصاب بكورونا بنسبة ضعيفة.

وأبلغت عدة دول عن عوارض قريبة من حالة نادرة، هي مرض كاواساكي، لدى الأطفال.

وهذا المرض، الذي ظهر للمرة الأولى في 1967 في اليابان، يصيب بشكل خاص الأطفال، ولم يعرف مصدره بدقة، لكنه قد يجمع عوامل معدية وجينية متعلقة بالمناعة، وتصاحبه أعراض الحمى والطفح الجلدي وتورم الغدد، وفي الحالات الخطرة التهاب شرايين القلب.