أزمة كورونا

كورونا يفاجئ الأطباء.. رجل لديه أعراض نادرة لا تصيب إلا الأطفال

الحرة / ترجمات - واشنطن
13 مايو 2020
مؤشر على أن فيروس كورونا لا يزال غامضا 
مؤشر على أن فيروس كورونا لا يزال غامضا 

فوجئ الأطباء في مستشفى إسرائيلي برجل مصاب بفيروس كورونا المستجد تنتابه أعراض ترتبط بمرض نادر لا يصيب إلا الأطفال، وفق ما نقلت صحيفة "جوريزالم بوست".

وأظهر الرجل البالغ من العمر 26 عاما، بعد نقله إلى مركز شيبا الطبي، أعراضا غير عادية للمرضى البالغين، مثل التهاب متعدد مصحوب باحتشاء عضلة القلب، وهي أعراض متلازمة التهابية مرتبطة بالفيروس لم ترصد حتى الآن إلا لدى الأطفال.

ورصدت حالات لأطفال تظهر عليهم أعراض متلازمة الالتهاب المرتبطة بالفيروس التاجي في إسرائيل وأوروبا وحتى الولايات المتحدة.

وقال طبيب في المستشفى الإسرائيلي إن "هذه حالة مهمة لأنها لأول مريض بالغ يعاني من هذه المضاعفات. وهذا مؤشر على أن هذا المرض لا يزال غامضا لنا، وهناك مضاعفات لا نعرف عنها، أو قد لا نفكر في ربطها بالفيروس".

ونقل تقرير الموقع أنه كان يعتقد في البداية أن الرجل مصاب بالتهاب الزائدة الدودية، أو عدوى في أمعائه، ولكن عندما بدأ وضعه في التدهور أخضع لتنظير القصبات وأخذ عينة من الرئة.

بالإضافة إلى اختبار تنظير القصبات، أجري له أيضًا اختبار مضاد للفيروس، والذي أظهر أنه مصاب بكورونا بنسبة ضعيفة.

وأبلغت عدة دول عن عوارض قريبة من حالة نادرة، هي مرض كاواساكي، لدى الأطفال.

 وهذا المرض، الذي ظهر للمرة الأولى في 1967 في اليابان، يصيب بشكل خاص الأطفال، ولم يعرف مصدره بدقة، لكنه قد يجمع عوامل معدية وجينية متعلقة بالمناعة، وتصاحبه أعراض الحمى والطفح الجلدي وتورم الغدد، وفي الحالات الخطرة التهاب شرايين القلب.

 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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مؤشر على أن فيروس كورونا لا يزال غامضا 
أزمة كورونا

كورونا يفاجئ الأطباء.. رجل لديه أعراض نادرة لا تصيب إلا الأطفال

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أزمة كورونا

كورونا ليس مرضا تنفسيا.. الفيروس يضرب الجسد بأكمله

الحرة / ترجمات - واشنطن
13 مايو 2020
أعراض كورونا لا تقتصر على الجهاز التنفسي وتصيب الجسد بأكمله
أعراض كورونا لا تقتصر على الجهاز التنفسي وتصيب الجسد بأكمله

توصل الأطباء الذين يعالجون مرضى فيروس كورونا المستجد إلى أن الفيروس ليس مرضا يستهدف الجهاز التنفسي فحسب، بل يستهدف الجسم بأكمله بمجموعة من المتلازمات الغريبة والمخيفة، بما في ذلك جلطات الدم من جميع الأحجام، والفشل الكلوي، والتهاب القلب والمضاعفات المناعية، وفق تقرير لشبكة سي أن أن الأميركية.

ونقل التقرير عن مختصين أن المرض "في بعض الحالات تكون له آثار شديدة على قدرة المريض على التنفس، وفي حالات أخرى يبدو أنه مرتبط بفشل جميع الأعضاء، والآن يرتبط بالآثار المناعية لدى الأطفال".

ومن بين ما يثير القلق لدى الأطباء هو مهاجمة الفيروس بطانة الأوعية الدموية، والتي بدورها تسبب تخثر ا غير طبيعي للدم.

وقد أبلغت فرق أخرى من الأطباء عن سكتات دماغية غير عادية في المرضى الأصغر سنا، فضلا عن الانسدادات الرئوية، وهو الاسم الطبي لجلطات الدم في الرئتين.

وقال الدكتور أورين فريدمان، الذي يعتني بمرضى كوفيد-19 في وحدة العناية المركزة في مركز سيدارس سيناي الطبي في لوس أنجليس، إن علماء الأمراض يجدون جلطات دموية صغيرة في أصغر الأوعية أيضا.

وقال فريدمان للشبكة "يبدو أن الفيروس يؤثر على تجلط الدم ويبدو أنه يؤثر بشكل مباشر على الأوعية الدموية، وهذا يعني أنه يؤثر على الجسم كله".

كما يتسبب الفيروس في رد فعل الجهاز المناعي للأطفال عبر واحدة من المتلازمات الأكثر رعبا وهي متلازمة التهابات مشابهة لمرض كاواساكي.

وهذا المرض الذي لا يعرف سببه، عادة ما يصيب الأطفال دون الخامسة وتصاحبه أعراض الحمى والطفح الجلدي وتورم الغدد، وفي الحالات الخطرة التهاب شرايين القلب.

وأشار التقرير إلى أحد الأعراض المحيرة التي بات يطلق عليها "أصابع كوفيد"، حيت يظهر تورم أحمر أو أرجواني على أصابع القدم.

وقال طبيب الرئة في كليفلاند كلينك الدكتور هومبرتو تشوي إن من الممكن أن يكون هذا رد فعل جلدي أو ناجما عن جلطات صغيرة في الأوعية الدموية الموجودة في أصابع القدم.

الحرة / ترجمات - واشنطن