لماذا لن يكون اللقاح الأول لكورونا كافيا؟ .. دراسة لفاوتشي تفسر

لقاح وحيد ليس كافيا، هذه هي النتيجة التي توصل إليها مجموعة من العلماء على رأسهم الطبيب الأميركي وحامل لواء مكافحة فيروس كورونا في البيت الأبيض، أنتوني فاوتشي.

وشارك فاوتشي وعدد من العلماء في ورقة بحثية حول مرض كوفيد-19، حيث طالبوا فيها بالتعاون، والوحدة، والشفافية على المستوى المحلي والعالمي من أجل مجابهة الجائحة، بحسب موقع "BGR".

وشرح الخبراء العملية الصعبة لإيجاد لقاح ضد كورونا في الورقة البحثية التي نشرت في مجلة "ساينس ماغازين"، موضحين أننا في حاجة لانتظار التجارب السريرية لإثبات فعالية وسلامة اللقاحات المرشحة.

وأضافت الورقة أن التطور الحالي لفيروس كورونا المعروف علميا بـ "سارس-كوف2"، سيجعل اللقاح الخاص به سيظل يعمل لمدة عام من الآن حتى لو أن الفيروس استمر في التحور، ما يعني خبرا سارا.

وتشرح الورقة اللقاحات المرشحة الواعدة التي وصلت إلى مراحل مختلفة من التجارب داخل الولايات المتحدة والخارج، إلا أن الورقة توقعت أن لا يستطيع لقاح وحده الإيفاء بالمتطلبات العالمية.

وقالت الورقة التي شارك فيها فاوتشي "من غير المحتمل أن يلبي أي لقاح أو جهة منتجة للقاح بمفردها الاحتياجات العالمية، وبالتالي فإن اتباع نهج استراتيجي يعتمد على المحاولات المتعددة أمر بالغ الأهمية".

وعرضت الورقة برنامج التعاون المشترك الذي وضعته معاهد الصحة الوطنية داخل الولايات المتحدة، والذي من شأنه تسريع عملية تطوير اللقاحات، وذلك بالتعاون بين جميع المؤسسات الحكومية الأميركية وعلى رأسها وزارة الصحة، ومراكز السيطرة على الأمراض، وإدارة الأغذية والدواء الأميركية.

وكان فاوتشي قد صرح قبل أسابيع، أن أول لقاح سيكون جاهزا مع بداية عام 2021 إذا سارت كل الأمور بشكل جيد، مبديا في نفس الوقت تفاؤله بشأن لقاح شركة موديرنا، الذي يعتبر الأكثر تقدما من بين جميع اللقاحات بعد وصوله لمرحلة التجارب السريرية الآن.

وأضاف فاوتشي أننا بحاجة لأكثر من لقاح، معبرا عن تطلعه في أن تصل أربعة أو خمسة لقاحات إلى مراحل متقدمة بحلول الصيف الحالي.

يذكر أن هناك نحو 115 فريقا علميا يعملون على تطوير لقاحات لمكافحة فيروس كورونا المستجد منذ أواسط أبريل.