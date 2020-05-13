أزمة كورونا

لماذا لن يكون اللقاح الأول لكورونا كافيا؟ .. دراسة لفاوتشي تفسر

الحرة / ترجمات - واشنطن
13 مايو 2020
قادرة على تحمل درجات الحرارة الباردة
قادرة على تحمل درجات الحرارة الباردة

لقاح وحيد ليس كافيا، هذه هي النتيجة التي توصل إليها مجموعة من العلماء على رأسهم الطبيب الأميركي وحامل لواء مكافحة فيروس كورونا في البيت الأبيض، أنتوني فاوتشي.

وشارك فاوتشي وعدد من العلماء في ورقة بحثية حول مرض كوفيد-19، حيث طالبوا فيها بالتعاون، والوحدة، والشفافية على المستوى المحلي والعالمي من أجل مجابهة الجائحة، بحسب موقع "BGR".

وشرح الخبراء العملية الصعبة لإيجاد لقاح ضد كورونا في الورقة البحثية التي نشرت في مجلة  "ساينس ماغازين"، موضحين أننا في حاجة لانتظار التجارب السريرية لإثبات فعالية وسلامة اللقاحات المرشحة.

وأضافت الورقة أن التطور الحالي لفيروس كورونا المعروف علميا بـ "سارس-كوف2"، سيجعل اللقاح الخاص به سيظل يعمل لمدة عام من الآن حتى لو أن الفيروس استمر في التحور، ما يعني خبرا سارا.

وتشرح الورقة اللقاحات المرشحة الواعدة التي وصلت إلى مراحل مختلفة من التجارب داخل الولايات المتحدة والخارج، إلا أن الورقة توقعت أن لا يستطيع لقاح وحده الإيفاء بالمتطلبات العالمية.

وقالت الورقة التي شارك فيها فاوتشي "من غير المحتمل أن يلبي أي لقاح أو جهة منتجة للقاح بمفردها الاحتياجات العالمية، وبالتالي فإن اتباع نهج استراتيجي يعتمد على المحاولات المتعددة أمر بالغ الأهمية".

وعرضت الورقة برنامج التعاون المشترك الذي وضعته معاهد الصحة الوطنية داخل الولايات المتحدة، والذي من شأنه تسريع عملية تطوير اللقاحات، وذلك بالتعاون بين جميع المؤسسات الحكومية الأميركية وعلى رأسها وزارة الصحة، ومراكز السيطرة على الأمراض، وإدارة الأغذية والدواء الأميركية.

وكان فاوتشي قد صرح قبل أسابيع، أن أول لقاح سيكون جاهزا مع بداية عام 2021 إذا سارت كل الأمور بشكل جيد، مبديا في نفس الوقت تفاؤله بشأن لقاح شركة موديرنا، الذي يعتبر الأكثر تقدما من بين جميع اللقاحات بعد وصوله لمرحلة التجارب السريرية الآن.

وأضاف فاوتشي أننا بحاجة لأكثر من لقاح، معبرا عن تطلعه في أن تصل أربعة أو خمسة لقاحات إلى مراحل متقدمة بحلول الصيف الحالي.

يذكر أن هناك نحو 115 فريقا علميا يعملون على تطوير لقاحات لمكافحة فيروس كورونا المستجد منذ أواسط أبريل.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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أزمة كورونا

لماذا لن يكون اللقاح الأول لكورونا كافيا؟ .. دراسة لفاوتشي تفسر

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أزمة كورونا

شاب صلى عند سرير والده المتوفى بكورونا.. فدفنا معا

الحرة / ترجمات - واشنطن
13 مايو 2020
وباء كورونا فرض الكثير من التغييرات على طقوس توديع الأحباء بعد موتهم
وباء كورونا فرض الكثير من التغييرات على طقوس توديع الأحباء بعد موتهم

عندما خسر ميغيل موران معركته مع فيروس كورونا المستجد، توجه خمسة من أقاربه إلى مستشفى سانت جوزيف في لونغ أيلند في نيويورك، حيث كان يرقد، لكي يكونوا بجانبه رغم رحيله. 

وارتدى جميع الزائرين معدات الوقاية التي وفرها لهم المستشفى من بدلات بلاستيكية إلى أغطية للرأس وقفازات، وفق ما أوردته شبكة CNN.

وقضى كل واحد من هؤلاء دقائق معدودة إلى جانب الجثمان ودّعوا خلالها موران وهو مهاجر من السلفادور في الـ56 من عمره، كان يغسل الشاحنات وسيارات الإسعاف ليوفر لقمة العيش لأسرته.

ابنه دانييل، صلى على الجثمان وأمسك بيد والده المتوفى وقال باكيا "في يوم ما سننضم إليك في السماء".

وبعد 16 يوما، دفن الأب والابن معا. إذ توفي ميغيل بعد ثمانية أيام على صلاته عند سرير والده، إثر معاناته من فشل تنفسي حاد مرتبط بكورونا، وفق شهادة وفاته. 

وتبين أن زوجة موران الأب وابته اللتين زارتاه أيضا بعيد وفاته في المستشفى، أصيبتا بكورونا، كما تأكدت إصابة الشخصين الآخرين اللذين زارا الميت. 

مرض الأب موران بدأ عندما كان في العمل قبل أسبوع على وفاته، ثم عاد يوما إلى المنزل باكرا وهو مصاب بالحمى. وفيما لم يخضع لاختبار، كما نقلت CNN عن أسرته، إلا أن الطبيب الذي فحصه قال له إنه متأكد بنسبة مئة في المئة أنه يعاني من كوفيد-19.

وأكدت ابنته مرسيديس للشبكة الإخبارية أن والدها دخل في حجر صحي على الفور ولم يغادر غرفته، فيما اتبعت الأسرة جميع الإرشادات الطبية بخصوص التعامل مع مرضى كورونا. 

وقبل يومين على وفاته، قالت مرسيديس إن وضعه تدهور وازدادت حدة الحمى مع تعرق شديد، إلى جانب معاناته من صعوبة في التنفس والحركة. ومع ذلك عندما قدمت سيارة الإسعاف، توجه إليها من دون مساعدة.

وفي اليوم التالي أبلغ زوجته أنه سيموت، وأن الطبيب أبلغه بإنه لن ينتصر على المرض. 

خلال زيارة الوداع، قالت ميرسيديس إن المستشفى وفر معدات الحماية لهم، لكن اللباس لم يكن يغطي كل جسد أخيها لأنه كان يعاني من السمنة.

وبدأ دانييل يشعر بالمرض بعد يومين أو ثلاثة، ثم تأكدت إصابته بالتهاب رئوي وكذلك كورونا. لكن الشاب الذي كان في الـ23 من عمره، أكد لشقيقته أنه يريد التعافي في المنزل والموت قرب أسرته. 

في الـ24 من أبريل، تدهور وضعه هو الآخر، وقررت نقله في سيارة إلى المستشفى. لكنه كان يجد صعوبة في التنفس قبل الوصول إلى المركز الطبي القريب. 

وقالت أمه "كان يموت في السيارة".

توقفت السيارة عند محطة إطفاء في الطريق، وعندما وصلت سيارة إسعاف ونزل دانييل من السيارة، سقط أرضا على وجهه ولفظ أنفاسه في الموقع.

المستشفى الذي أكد وفاة دانييل، طلب من الأم والأخت إن كانتا ترغبان في قضاء دقائق أخيرة معه، فرفضت مرسيديس حرصا على سلامة والدتها البالغة 53 عاما، وفق ما قالت لـCNN.

وفي الثاني من مايو، دفن ميغيل ودانييل في قبر واحد في مقبرة في أميتيفيل بنيويورك.

مأساة هذه الأسرة، تسلط الضوء على التحديات التي فرضت على المجتمعات في زمن كورونا بما فيها معاناة المرضى في المستشفيات بعيدا عن مواساة ودعم الأسرة خصوصا خلال الأيام واللحظات الأخيرة لمن يهزمهم المرض، الشعور بالعجز لمد يد العون والفراق عن بعد. 

وتعتمد المستشفيات سياسات مختلفة للحد من انتشار الوباء. وفي نيويورك الذي تعد بؤرة كورونا في الولايات المتحدة، علقت السلطات الصحية الزيارات في المستشفيات باستثناء حالات نهاية الحياة الوشيكة والعمل والولادة والمرضى الأطفال.

الحرة / ترجمات - واشنطن