أزمة كورونا

معهد باستور الفرنسي يطور لقاحا لكورونا من تطعيم الحصبة

فرانس برس
13 مايو 2020
العشرات من الشركات والجامعات حول العالم تتسابق لإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد
العشرات من الشركات والجامعات حول العالم تتسابق لإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد

يعمل معهد باستور الفرنسي على ثلاثة مشاريع لتطوير لقاح ضد وباء كوفيد-19، ترتكز النسخة الأكثر تقدما منها على لقاح معدل ضد الحصبة يتوقع أن تظهر أولى نتائجه في أكتوبر المقبل.

وقالت منسقة البرامج المتعلقة باللقاحات في المعهد كريستيان غيرك "نتوقع الحصول على الضوء الأخضر اللازم لإطلاق التجارب السريرية في يوليو، وستبدأ التجارب فورا بعد الحصول على هذه الموافقة".

وأضافت أن "من المرتقب أن تصدر أولى نتائج المرحلة الأولى نهاية أكتوبر. والمرحلة الثانية أو المرحلة الثانية والثالثة مقررة مطلع ديسمبر".

وتابعت أنه "فور جمع معلومات كافية حول نوعية اللقاح وسلامته وفعاليته ومناعته، يمكن التقدم بطلب عاجل لاستخدامه من قبل منظمة الصحة العالمية".

وهناك أكثر من مئة مشروع لقاح مضاد لوباء كوفيد-19 بينها نحو عشرة وصلت لمرحلة التجارب السريرية.

فرانس برس

اقرأ أيضا

A picture shows a courtroom at Baghdad's Karkh main appeals court building in the western sector of the Iraqi capital on May 29…
العراق

العراق.. حكم بالسجن لعامين على شخص "أساء لمقام النبي"

مؤشر على أن فيروس كورونا لا يزال غامضا 
أزمة كورونا

كورونا يفاجئ الأطباء.. رجل لديه أعراض نادرة لا تصيب إلا الأطفال

خديجة جينكيز تكتب رسالة مفتوحة إلى عشاق نادي نيوكاسل الإنكليزي
السعودية

"الصفقة المسيئة".. رسالة من خطيبة خاشقجي إلى مشجعي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي

An Iraqi street vendor sells fruits at a popular market in Baghdad on May 24, 2019, during the Muslim holy fating month of…
العراق

رغم المنع.. المواد الغذائية الإيرانية مستمرة بالدخول إلى العراق

العشرات من الشركات والجامعات حول العالم تتسابق لإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد
أزمة كورونا

معهد باستور الفرنسي يطور لقاحا لكورونا من تطعيم الحصبة

جنود إسرائيليون خلال "حرب تموز".
لبنان.. معركة البقاء

حزب الله يخشى "الكابوس البشع".. متى ستقع الحرب؟
عادة ما تكون عملية تطوير اللقاحات طويلة ومرتفعة المخاطر.
عربي ودولي

"عمل حربي".. واشنطن تتهم بكين بمحاولة قرصنة أبحاث حول كورونا

أزمة كورونا

كورونا يفاجئ الأطباء.. رجل لديه أعراض نادرة لا تصيب إلا الأطفال

الحرة / ترجمات - واشنطن
13 مايو 2020
مؤشر على أن فيروس كورونا لا يزال غامضا 
مؤشر على أن فيروس كورونا لا يزال غامضا 

فوجئ الأطباء في مستشفى إسرائيلي برجل مصاب بفيروس كورونا المستجد تنتابه أعراض ترتبط بمرض نادر لا يصيب إلا الأطفال، وفق ما نقلت صحيفة "جوريزالم بوست".

وأظهر الرجل البالغ من العمر 26 عاما، بعد نقله إلى مركز شيبا الطبي، أعراضا غير عادية للمرضى البالغين، مثل التهاب متعدد مصحوب باحتشاء عضلة القلب، وهي أعراض متلازمة التهابية مرتبطة بالفيروس لم ترصد حتى الآن إلا لدى الأطفال.

ورصدت حالات لأطفال تظهر عليهم أعراض متلازمة الالتهاب المرتبطة بالفيروس التاجي في إسرائيل وأوروبا وحتى الولايات المتحدة.

وقال طبيب في المستشفى الإسرائيلي إن "هذه حالة مهمة لأنها لأول مريض بالغ يعاني من هذه المضاعفات. وهذا مؤشر على أن هذا المرض لا يزال غامضا لنا، وهناك مضاعفات لا نعرف عنها، أو قد لا نفكر في ربطها بالفيروس".

ونقل تقرير الموقع أنه كان يعتقد في البداية أن الرجل مصاب بالتهاب الزائدة الدودية، أو عدوى في أمعائه، ولكن عندما بدأ وضعه في التدهور أخضع لتنظير القصبات وأخذ عينة من الرئة.

بالإضافة إلى اختبار تنظير القصبات، أجري له أيضًا اختبار مضاد للفيروس، والذي أظهر أنه مصاب بكورونا بنسبة ضعيفة.

وأبلغت عدة دول عن عوارض قريبة من حالة نادرة، هي مرض كاواساكي، لدى الأطفال.

 وهذا المرض، الذي ظهر للمرة الأولى في 1967 في اليابان، يصيب بشكل خاص الأطفال، ولم يعرف مصدره بدقة، لكنه قد يجمع عوامل معدية وجينية متعلقة بالمناعة، وتصاحبه أعراض الحمى والطفح الجلدي وتورم الغدد، وفي الحالات الخطرة التهاب شرايين القلب.

 

الحرة / ترجمات - واشنطن