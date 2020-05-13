معهد باستور الفرنسي يطور لقاحا لكورونا من تطعيم الحصبة

يعمل معهد باستور الفرنسي على ثلاثة مشاريع لتطوير لقاح ضد وباء كوفيد-19، ترتكز النسخة الأكثر تقدما منها على لقاح معدل ضد الحصبة يتوقع أن تظهر أولى نتائجه في أكتوبر المقبل.

وقالت منسقة البرامج المتعلقة باللقاحات في المعهد كريستيان غيرك "نتوقع الحصول على الضوء الأخضر اللازم لإطلاق التجارب السريرية في يوليو، وستبدأ التجارب فورا بعد الحصول على هذه الموافقة".

وأضافت أن "من المرتقب أن تصدر أولى نتائج المرحلة الأولى نهاية أكتوبر. والمرحلة الثانية أو المرحلة الثانية والثالثة مقررة مطلع ديسمبر".

وتابعت أنه "فور جمع معلومات كافية حول نوعية اللقاح وسلامته وفعاليته ومناعته، يمكن التقدم بطلب عاجل لاستخدامه من قبل منظمة الصحة العالمية".

وهناك أكثر من مئة مشروع لقاح مضاد لوباء كوفيد-19 بينها نحو عشرة وصلت لمرحلة التجارب السريرية.