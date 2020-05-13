صحة

هل يحمي التدخين من كورونا؟ رد حاسم من منظمة الصحة

13 مايو 2020
في زمن كورونا تجدد منظمة الصحة التذكير بمخاطر التدخين
في زمن كورونا تجدد منظمة الصحة التذكير بمخاطر التدخين

عندما سئلت عالمة الأوبئة ماريا فان كيركوف عن تقارير حديثة تقترح أن السجائر قد تساعد في حماية المدخنين من مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المسجد، كانت الخبيرة التي تتولي منصب الرئيس الفني ضد الوباء في منظمة الصحة العالمية واضحة.

وأكدت في مؤتمر صحافي في الثامن من مايو أن "هناك عددا من الدراسات المتوفرة والمنشورة توصلت إلى إن التدخين يؤدي إلى مرض أشد حدة ويعرض الناس لخطر ربطهم بجهاز التنفس الاصطناعي وإدخالهم غرفة العناية المركزة".

وكانت كيركوف ترد على سؤال حول نتائج دراسة توصل إليها باحثون فرنسيون في أبريل تظهر أن من بين 482 مصابا بكوفيد-19 الذين قصدوا أحد المستشفيات في فترة ستة أسابيع، كان 4.4 فقط ممن رقدوا فيه مدخنون بشكل يومي على الأقل. وبين من تحسنوا وغادروا المستشفى 5.3 في المئة فقط من المدخنين بشكل يومي.

وبالمقارنة مع 25.4 في المئة من الفرنسيين الذين يدخنون يوميا، قال الباحثون وفق موقع بزنس إنسادر، إن المعلومات تقترح بقوة أن المدخنين بشكل يومي لديهم احتمالا أقل بكثير من تطوير عدوى سارس-كوف-2 مصحوبة بأعراضحادة.

أما فرضيتهم فهي أن النيكوتين قد يتمسك بمستقبلات الخلايا ويمنع الفيروس من اقتحام الخلايا. 

ونشر اثنان من الباحثين مقالا اقترحا فيه دراسة النيكوتين كعلاج متحمل لكوفيد-19.

وأكدت كيركوف أن الورقتين ليستا علميتين ولم تصمما لتقييم ما إذا كان التدخين يحمي ضد كورونا بدقة ولا يستنتج من أعدهما ذلك.  

المنظمة الدولية شددت في "بيان "منظمة الصحة العالمية: تعاطي التبغ ومرض كوفيد-19" على أن تدخين التبغ يعد عاملا معروفا من عوامل خطر الإصابة بعدة أمراض تنفسية ويزيد وخامتها.

وقالت إنه تبين من استعراض للدراسات أجراه خبراء في مجال الصحة العامة دعتهم المنظمة إلى الاجتماع في 29 أبريل أن المدخنين هم أكثر عرضة على الأرجح للإصابة بمضاعفات وخيمة عند إصابتهم بكوفيد-19 مقارنة بغير المدخنين. 

وأوضحت أن مرض كوفيد-19 يصيب الرئتين أساسا، وأن التدخين يضعف الوظيفة الرئوية ويتعذر على الجسم نتيجة لذلك مكافحة فيروسات كورونا والأمراض الأخرى.

وأضافت أن التبغ يعد أيضا عاملا رئيسيا من عوامل خطر الإصابة بالأمراض غير السارية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والأمراض التنفسية والسكري التي تجعل الأشخاص المصابين بها أكثر عرضة أيضا للإصابة بمضاعفات وخيمة عند إصابتهم بكورونا المستجد.

وقالت إن البحوث المتاحة تفيد بأن المدخنين هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض وخيم والوفاة.

وقالت المنظمة إنها تقيم باستمرار البحوث الجديدة، بما فيها البحوث التي تنظر في الصلة بين تعاطي التبغ واستخدام النيكوتين ومرض كوفيد-19.

وحثت الباحثين والعلماء ووسائل الإعلام على توخي الحذر في تضخيم الادعاءات غير المثبتة التي تزعم أن التبغ أو النيكوتين يمكن أن يحد من خطر الإصابة بالمرض الجديد.

وأكدت عدم توفر معلومات كافية في الوقت الحاضر لتأكيد وجود أي صلة بين التبغ أو النيكوتين والوقاية من مرض كوفيد-19 أو علاجه. 

ويسفر التبغ وفق المنظمة عن مصرع أكثر من ثمانية ملايين شخص في العالم كل عام.

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تجري تجربتها على مرضى كورونا.. قائمة بأهم اللقاحات والعلاجات

الحرة / ترجمات - واشنطن
13 مايو 2020
اعتمدت التكنولوجيا التي طورها فريق ثيل على فكرة علم الوراثة العكسي
اعتمدت التكنولوجيا التي طورها فريق ثيل على فكرة علم الوراثة العكسي

يسابق العلماء في العديد من دول العالم، الزمن، لإيجاد علاجات ولقاحات فعالة ضد فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب نحو 4.2 مليون شخص حول العالم حتى الآن.

وهذه قائمة وضعتها شبكة "سي بي سي" الأميركية لأهم الشركات المنتجة للقاحات والعلاجات التي يجري تطويرها في الوقت الحالي:

موديرنا

عمدت شركة موديرنا للتكنولوجيا الحيوية ومقرها مدينة بوسطن الأميركية، إلى طرق أحدث لإنتاج لقاحها الجديد mRNA-1273 باستخدام أحد جزيئات الفيروس الجينية.

ويرشد اللقاح الجديد الجهاز المناعي للإنسان لبناء البروتين الفيروسي نفسه وأجسام مضادة، ثم ينفصل عنها الجزء الفيروسي لاحقا.

وأوشكت المرحلة الأولى من التجارب على الانتهاء، وقد شملت نحو 45 متطوعا. ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية التي يتوقع أن تشمل 600 شخص أواخر مايو أو يونيو، وإذ نجحت التجارب، سيتم إنتاجه في شهر يوليو من العام الجاري.

جونسون آند جونسون

ستبدأ شركة جونسون آند جونسون الأميركية المرحلة الأولى من تجربتها على لقاح جديد في سبتمبر، على أن تنتهي من التجربة بحلول نهاية العام، وتوقعت الشركة أن تنتج ما بين 600 إلى 900 مليون جرعة بحلول أبريل 2021.  وتستخدم جونسون آند جونسون التكنولوجيا التي اعتمدت لتطوير لقاح إيبولا في اللقاح الجديد. 

إينوفيو

شركة إينوفيو الأميركية تطور لقاحا بطريقة تقنية الحمض النووي ضد الفيروس الجديد، أطلقت عليه INO-4800، وقد بدأت أولى تجاربها في السادس من أبريل وتتوقع ظهور النتائج في نهاية فصل الصيف. وتقول الشركة إنها تستخدم تسلسل الحمض النووي للفيروس لاستهداف جوانب معينة من مسببات الأمراض الخاصة بالفيروس.

جامعة أوكسفورد

يطور باحثون في جامعة أوكسفورد البريطانية لقاح ChAdOx1 nCoV-19 وقد بدأت أولى تجاربهم على البشر الشهر الماضي، ويتوقع الباحثون إنتاج مليون جرعة بحلول شهر سبتمبر. ويعتمد اللقاح على وضع مواد وراثية من الفيروس التاجي الجديد في فيروس آخر تم تعديله، ثم يتم حقن الفيروس المعدل في الإنسان، على أمل إنتاج استجابة مناعية.

فايزر

بدأت الشركة الأميركية تجاربها في الولايات المتحدة الشهر الجاري، وتأمل في إنتاج "ملايين" الجرعات بحلول نهاية العام و"مئات الملايين" في العام المقبل، والتقنية مشابهة لتقنية لقاح mRNA المذكور سابقا.

نوفافاكس

شركة نوفافاكس الأميركية تعمل على لقاح NVX-CoV2373 والذي قالت إنها ستبدأ أولى تجاربها عليه الشهر الجاري، يعمل اللقاح على تحييد بروتين النتوءات الشوكية الموجود على سطح الفيروس ويساعده في دخول الخلايا التي يهاجمها. 

ريمديسيفير

الجدير بالذكر أنه لا يوجد حتى الآن أي علاج فعال ضد المرض، والعلاج الوحيد الذي أقرته إدارة الأغذية والدواء الأميركية (FDA) هو ريمديسيفير، الذي تنتجه شركة "غيلياد ساينس" الأميركية، إلا أن الشركة أكدت أنها لا تزال تجري التجارب حوله، فيما يقتصر التصريح باستخدامه على مرضى كوفيد-19 في حالات الطوارئ فقط.

وريمديسيفير هو مضاد للفيروسات أنتج في بادئ الأمر للعلاج من فيروس إيبولا الذي ظهر في أفريقيا، وعاد الحديث حوله بعد أن أظهر نتائج إيجابية لعلاج مرضى فيروسي "سارس" و"ميرس". ويعمل العقار على منع الفيروس من التكاثر في الجسم من خلال تثبيط عمل إنزيم معين يحتاج إليه الفيروس للتكاثر.

هيدروكسي كلوروكوين

هو علاج ضد الملاريا ويستخدم كذلك لعلاج الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي. وقد سمحت FDA باستخدام المخزونات الوطنية منه وعلاج آخر شبيه يسمى "الكلوروكين" لعلاج مرضى كوفيد-19.

لكن ظهرت مخاوف من أثاره الجانبية الخطيرة، إذ وجدت أبحاث أنه يتسبب بمشاكل في نبضات القلب، وهو أمر قد يفضي إلى وفاة المرضى.

"المعاهد الوطنية الأميركية للصحة" أكدت أيضا أنه لا توجد بيانات كافية للتوصية باستخدامه في الأشخاص المصابين بالمرض الجديد، وأصدرت FDA  تحذيرا من تناول الدواء خارج المستشفى أو القيام بتجارب سريرية بعد تقارير عن "مشاكل خطيرة في نظم القلب" لدى المرضى.

فافيبيرافير

هو دواء مضاد للأنفلونزا من إنتاج شركة فوجيفيلم، ويقوم باحثون في الصين باختبار مدى فعاليته ضد الفيروس التاجي، بعد أن أظهرت بيانات فعاليته ضد فيروسات أخرى غير الأنفلونزا.

كيفزارا 

هو دواء مضاد لالتهاب المفاصل تنتجه شركتا "ريغينيرون" الأميركية و"سانوفي" الفرنسية اللتان بدأتا التجارب عليه في مارس، ويُعتقد أنه يمنع حدوث التهاب رئوي للمرضى من ذوي الحالات الشديدة، لكنه لم يكن فعالا للمرضى من ذوي الحالات الأقل خطورة، ما دفع الشركتان إلى التوقف عن اختباره في تلك الفئة.

باريسيتينيب

باريسيتينيب هو علاج لاتهاب المفاصل الروماتويدي تنتجه شركة إيلي ليلي الأميركية. وتختبر الشركة، بالتعاون مع المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية، مدى فعاليته على مرضى كوفيد-19.

الحرة / ترجمات - واشنطن