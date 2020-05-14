أزمة كورونا

الأمم المتحدة تحذر من آفة أخرى بسبب جائحة كورونا

فرانس برس
14 مايو 2020
سيواصل الحزن والقلق والاكتئاب التأثير على الأشخاص والمجتمعات
سيواصل الحزن والقلق والاكتئاب التأثير على الأشخاص والمجتمعات

حذّرت الأمم المتحدة الخميس من أن وباء فيروس كورونا المستجد قد يثير أزمة عالمية كبرى في مجال الصحة العقلية داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة المشكلات النفسية الناجمة عن الفيروس.

وكان التركيز الأكبر على حماية الصحة الجسدية خلال الأشهر الأولى من الأزمة، إلا أنها  تضع أيضا ضغوطا ذهنية هائلة على عدد كبير من سكان العالم.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال رسالة عبر الفيديو "بعد عقود من الإهمال وقلة الاستثمار في خدمات الصحة العقلية، فإن وباء كوفيد-19 يثقل الآن كاهل العائلات والمجتمعات بضغوط نفسية إضافية".

وأضاف "حتى عندما تتم السيطرة على الوباء، فإن الحزن والقلق والاكتئاب سيواصل التأثير على الأشخاص والمجتمعات".

وسلط تقرير الأمم المتحدة الضوء على الضغوط النفسية التي يعاني منها الأشخاص الذين يخشون من أنهم أو أحباءهم سيصابون أو يموتون بالفيروس الذي أودى بحياة نحو 300 ألف شخص في أنحاء العالم منذ ظهوره في الصين أواخر العام الماضي.

وأشار أيضا إلى التأثير النفسي على أعداد كبيرة من الأشخاص الذين فقدوا عملهم أو أنهم معرضون لفقدانه، وانفصلوا عن أحبائهم أو عانوا من تدابير الإغلاق الصارمة.

وقالت ديفورا كيستيل رئيسة قسم الصحة العقلية وتعاطي المخدرات في منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت "نحن نعلم أن الأوضاع الحالية والخوف وحالة عدم اليقين والاضطراب الاقتصادي، قد تسبب ضائقة نفسية".

وتابعت كيستيل مشيرة إلى التقارير التي تفيد بارتفاع حالات الانتحار بين العاملين في المجال الطبي أن العاملين في مجال الرعاية الصحية والمستجيبين الأوائل الذين يعملون تحت "ضغوط هائلة"، معرضون أكثر من غيرهم للخطر.

وتواجه مجموعات أخرى تحديات نفسية سببتها الأزمة أيضا، مثل التلاميذ المتوقفين عن الدراسة والذين يواجهون حالة من عدم اليقين والقلق إضافة إلى النساء اللواتي يواجهن خطرا متزايدا من التعرض للعنف المنزلي عند بقاء الناس فترات طويلة في المنزل.

كذلك، يواجه المسنون والأشخاص الذين يعانون من مشكلات نفسية والذين يعتبرون معرضين بشكل خاص لخطر الإصابة بالفيروس، ضغطا متزايدا من خطر العدوى.

وذكر التقرير الذي صدر الخميس مجموعة من الدراسات الوطنية التي تشير إلى أن الاضطراب العقلي يتزايد بسرعة.

فقد أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت في ولاية أمهرة في إثيوبيا أن 33 في المئة من السكان يعانون من أعراض مرتبطة بالاكتئاب وهو ارتفاع بثلاث مرات عما كان قبل تفشي الوباء.

وأوضحت كيستيل أن دراسات أخرى بيّنت أن معدل انتشار الإضطراب العقلي في خضم الأزمة كان بنسبة 60 في المئة في إيران و45 في المئة في الولايات المتحدة.

وأشارت إلى دراسة كندية أظهرت أن ما يقرب من نصف العاملين في مجال الرعاية الصحية قالوا إنهم يحتاجون إلى دعم نفسي.
 

فرانس برس

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بدعوة من البابا وشيخ الأزهر.. إقامة "صلاة الخميس" لرفع وباء كورونا

الحرة / وكالات - واشنطن
14 مايو 2020
صلاة من أجل الإنسانية  من أجل أن يرفع الله وباء "كورونا"
صلاة من أجل الإنسانية  من أجل أن يرفع الله وباء "كورونا"

تقام اليوم الخميس صلاة من أجل الإنسانية  من أجل أن يرفع الله وباء "كورونا" بمشاركة طوائف وديانات مختلفة استجابة لدعوة من "اللجنة العليا للأخوة الإنسانية" وبترحيب ومشاركة من شيخ الأزهر وبابا الفاتكيان.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن  اللجنة العليا للأخوة الإنسانية وجهت دعوة إلى كل الشعوب في جميع أنحاء العالم، للتوجه إلى الله بالصلاة، كل فرد في مكانه، وعلى حسب دينه أو معتقده أو مذهبه، يوم 14 مايو الجاري، من أجل أن يرفع الله وباء "كورونا".

وأعلنت الإمارات مشاركتها عبر وزير التسامح نهيان بن مبارك آل نهيان الذي وجهت وزارته الدعوة إلى كل المقيمين في البلاد للمشاركة في الصلاة.

وقالت الطائفة الهندوسية في أبوظبي إنها ستشارك في الصلاة.

كما كشفت وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية والهيئة القومية للتغلب على الكوارث أن الرئيس جوكو ويدودو و رئيس مجلس الشورى الإندونيسي والوزراء إضافة إلى زعماء الأديان فى إندونيسيا سيشاركون بالدعاء ضمن مبادرة "صلاة من أجل الإنسانية"

كما أعلن أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مشاركته في الصلاة استجابة للنداء الذي أطلقته اللجنة.

بدوره، أعلن جاستن ويلبي رئيس أساقفة كنيسة كانتربري في لندن مشاركته في المبادرة.

و دعا رئيس أساقفة الكنيسة التي يتبعها العدد الأكبر في بريطانيا الجميع من كل الأديان إلى طلب العون من الله ليرفع هذا الوباء عن الإنسانية.

يذكر أن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية كانت قد أصدرت بيانا دعت فيه القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم للصلاة والصيام والدعاء من أجل الإنسانية يوم الخميس 14مايو 2020، وأعلن البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، و أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وعدد كبير من الشخصيات الدينية والسياسية والمجتمعية ترحيبهم ومشاركتهم في هذا الحدث العالمي.

 

 

الحرة / وكالات - واشنطن