أزمة كورونا

الكمامة المضيئة.. ابتكار أميركي "ثوري" لرصد فيروس كورونا بشكل فوري

الحرة / ترجمات - واشنطن
14 مايو 2020
يمكن للأطباء استخدامها لتشخيص المرضى على الفور
يمكن للأطباء استخدامها لتشخيص المرضى على الفور

طور باحثون أميركيون كمامة وجه قادرة على بعث إشارة عندما يتنفس شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد أو يسعل أو يعطس، وفق تقرير لموقع "بيزنس انسايدر".

ونشر الفريق المكون من علماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفارد أبحاثه لأول مرة في 2016، عندما صمم التكنولوجيا من أجل التصدي لخطر فيروس زيكا.

ويعملون الآن على تعديل الجهاز مرة أخرى للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وتضيء الكمامة عبر إنتاج  إشارة "فلورية" عندما يتنفس شخص مصاب بالفيروس أو يسعل أو يعطس.

وإذا أثبتت التكنولوجيا نجاحها، فقد تغطي العيوب المرتبطة بأساليب الفحص الأخرى مثل فحص درجة الحرارة.

ويمكن للأطباء استخدامها لتشخيص المرضى على الفور، دون الحاجة إلى إرسال عينات إلى المختبر.

ويناقش المختبر ما إذا كان سيتم تضمين أجهزة استشعار داخل الكمامة أو تطوير وحدة نمطية يمكن إرفاقها بأي كمامة دون وصفة طبية.

وقال التقرير إن هذه التكنولوجيا الثورية أثبتت فاعليتها. وبحلول عام 2018، كان بإمكانها الكشف عن السارس والحصبة والأنفلونزا والتهاب الكبد C وفيروسات أخرى.

تتكون مستشعرات الكمامة من مواد وراثية، الحمض النووي وحمض نووي ريبوزي، التي ترتبط بالفيروس، وتحتاج أجهزة الاستشعار في الكمامة إلى شيئين ليتم تفعيلها، الرطوبة التي تنتجها أجسامنا من خلال جزيئات الجهاز التنفسي مثل المخاط أو اللعاب. إضافة إلى التسلسل الجيني للفيروس.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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بحلول سبتمبر.. علماء يتوقعون تسجيل 100 ألف حالة وفاة جديدة جراء كورونا في أميركا

الحرة / ترجمات - دبي
11 يونيو 2020
يتوقع العلماء أن يرتفع عدد الإصابات في أميركا بفيروس كورونا إلى 200 ألف بحلول سبتمبر
يتوقع العلماء أن يرتفع عدد الإصابات في أميركا بفيروس كورونا إلى 200 ألف بحلول سبتمبر

مع تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا مليوني شخص في الولايات المتحدة، حذر علماء أميركيون من أن نحو 100 ألف شخص آخرين قد يموتون بحلول عيد العمال في 7 سبتمبر، وفقاً لصحيفة الإندبندنت.

وقال كارلوس ديل ريو، أستاذ الأمراض المعدية في جامعة إيموري الأميركية: "إذا تم تسجيل 1500 حالة وفاة جديدة يومياً سنصل إلى حوالي 200 ألف حالة بحلول الخريف".

وسجلت أميركا حتى الآن، أكثر من 112 ألف حالة وفاة بمرض كوفيد-19، وهو ما يعادل 30 % من إجمالي عدد الوفيات البالغ 413 ألف حالة.

وأكد ريو خلال مؤتمر صحفي افتراضي بعد تسجيل  100 ألف وفاة، أن هذا الرقم واقعي للغاية، مضيفا "أعتقد أن ما بدأنا نراه في الولايات المتحدة هو استقرار في عدد الحالات وكذلك عدد الوفيات".

وقال: "أعتقد أننا سنرى القليل عودة تفشي الفيروس، ولكن الفكرة هي التأكد من أنها لن تتحول إلى بؤر أخرى للفيروس، حتى تتمكن من الحد من انتشار العدوى بشكل كامل، لأنه من الواضح أنك عندما تفتح الاقتصاد، سيكون لديك حالات، ليس هناك شك".

من جانبه، قال مدير معهد الصحة العالمية بجامعة هارفارد الأميركية، أشيش جها: "اعتقد أن معظم الأميركيين ليسوا مستعدين للإغلاق مرة أخرى، وأنا أفهم ذلك تماما. فيما يلي خلاصة القول، وهي أنني أفهم أن الناس على استعداد للعيش بجانب هذا الفيروس. وهذا يعني أن ما بين 800 و1000 أميركي سيموتون كل يوم. سوف نحصل على 100 ألف حالة وفاة أخرى بحلول سبتمبر".

وأضاف: "هذه تكلفة كارثية، وبدأنا في رؤية زيادات سريعة حقًا في الحالات، وهذا أمر مخيف جدًا، هذا ما يجب أن نحاول منعه، وعلينا حقاً أن نحاول معرفة كيفية الحد من هذه المستويات المخيفة في بعض الولايات".

وفي أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الأسبوعين الماضيين، بلغت 21 ولاية زيادة في عدد الحالات الجديدة بينما أكدت تسع ولايات زيادة في حالات دخول المستشفيات، وقد حث مسؤولو الصحة أي شخص شارك في الاحتجاجات على الخضوع للفحص.

كان الآلاف قد خرجوا إلى الشوارع في المدن في جميع أنحاء البلاد احتجاجا على مقتل جورج فلويد على يد شرطي، وغالبًا لا يراعون قواعد التباعد الاجتماعي أو يرتدون أقنعة الوجه.

وصرح الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية والخبير الرئيسي في فرقة العمل المعنية بالفيروسات التاجية بالبيت الأبيض، أنه قلق للغاية من أن تؤدي الاحتجاجات إلى إصابات جديدة.

الحرة / ترجمات - دبي