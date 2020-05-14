أزمة كورونا

بدعوة من البابا وشيخ الأزهر.. إقامة "صلاة الخميس" لرفع وباء كورونا

الحرة / وكالات - واشنطن
14 مايو 2020
صلاة من أجل الإنسانية  من أجل أن يرفع الله وباء "كورونا"
صلاة من أجل الإنسانية  من أجل أن يرفع الله وباء "كورونا"

تقام اليوم الخميس صلاة من أجل الإنسانية  من أجل أن يرفع الله وباء "كورونا" بمشاركة طوائف وديانات مختلفة استجابة لدعوة من "اللجنة العليا للأخوة الإنسانية" وبترحيب ومشاركة من شيخ الأزهر وبابا الفاتكيان.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن  اللجنة العليا للأخوة الإنسانية وجهت دعوة إلى كل الشعوب في جميع أنحاء العالم، للتوجه إلى الله بالصلاة، كل فرد في مكانه، وعلى حسب دينه أو معتقده أو مذهبه، يوم 14 مايو الجاري، من أجل أن يرفع الله وباء "كورونا".

وأعلنت الإمارات مشاركتها عبر وزير التسامح نهيان بن مبارك آل نهيان الذي وجهت وزارته الدعوة إلى كل المقيمين في البلاد للمشاركة في الصلاة.

وقالت الطائفة الهندوسية في أبوظبي إنها ستشارك في الصلاة.

كما كشفت وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية والهيئة القومية للتغلب على الكوارث أن الرئيس جوكو ويدودو و رئيس مجلس الشورى الإندونيسي والوزراء إضافة إلى زعماء الأديان فى إندونيسيا سيشاركون بالدعاء ضمن مبادرة "صلاة من أجل الإنسانية"

كما أعلن أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مشاركته في الصلاة استجابة للنداء الذي أطلقته اللجنة.

بدوره، أعلن جاستن ويلبي رئيس أساقفة كنيسة كانتربري في لندن مشاركته في المبادرة.

و دعا رئيس أساقفة الكنيسة التي يتبعها العدد الأكبر في بريطانيا الجميع من كل الأديان إلى طلب العون من الله ليرفع هذا الوباء عن الإنسانية.

يذكر أن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية كانت قد أصدرت بيانا دعت فيه القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم للصلاة والصيام والدعاء من أجل الإنسانية يوم الخميس 14مايو 2020، وأعلن البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، و أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وعدد كبير من الشخصيات الدينية والسياسية والمجتمعية ترحيبهم ومشاركتهم في هذا الحدث العالمي.

 

 

الحرة / وكالات - واشنطن

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"الحرة" تنعى رياض عصمت الذي توفي بفيروس كورونا

الحرة - واشنطن
14 مايو 2020
الراحل هو أحد كتاب مقالات الرأي في موقع الحرة
الراحل هو أحد كتاب مقالات الرأي في موقع الحرة

تنعى قناة الحرة الكاتب السوري، رياض عصمت، الذي توفي الخميس، عن عمر ناهز الثالثة والسبعين عاما في مدينة شيكاغو الأميركية، من جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وعصمت أديب وناقد ومسرحي بارز، وهو كاتب مقالات رأي في موقع الحرة، وكان آخر مقال نشره على الموقع تحت عنوان "ميتات الفلاسفة"، وذلك يوم الأحد 10 مايو الجاري.

وتناول مقال "ميتات بعض كبار الفلاسفة في التاريخ" ممن عانوا من "الاستبداد السياسي"، بدءا من الفيلسوف اليوناني سقراط إلى الحسين بن منصور الحلاج الذي شكل مصرعه "أمثولة رهيبة عن الاستبداد".

وأصيب عصمت بفيروس كورونا المستجد قبل أسبوعين تقريبا، ونقل إلى مستشفى في شيكاغو بعد أن تدهورت صحته، قبل أن يعلن، فجر اليوم الخميس، وفاته.   

عصمت من مواليد العاصمة السورية دمشق عام 1947 وحاصل على الإجازة في الأدب الإنكليزي من جامعتها سنة 1968 حيث بدأت علاقته بالمسرح وهو طالب عبر عرض باللغة بالإنكليزية لمسرحية شكسبير "جعجعة بلا طحن" عام 1967.

وتتالى عقب ذلك نشاط الراحل المسرحي من نشر مقالات نقدية وإخراج أعمال لطلبة معاهد التمثيل في سوريا.

وفي عام 1982 نال الراحل دبلوماً عالياً في الإخراج المسرحي عام 1982 من جامعة كارديف في ويلز ثم درجة الدكتوراه سنة 1988 من الولايات المتحدة.

وألف 33 كتاباً منها في الكتابة المسرحية جمهورية الموز وبحثا عن زنوبيا وفي النقد شيطان المسرح والبطل التراجيدي في المسرح العالمي والصوت والصدى، ودراسة في القصة السورية الحديثة، كما كتب السيناريو والحوار لعدد من التمثيليات والمسلسلات التلفزيونية منها هولاكو وتاج من شوك.

شغل الراحل عددا من المناصب الثقافية خلال مسيرة حياته حيث عمل وزيرا للثقافة وعميدا للمعهد العالي للفنون المسرحية ومديرا للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري وكرم عدة مرات ضمن مهرجانات مسرحية في سورية وخارجها.

الحرة - واشنطن