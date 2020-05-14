بدعوة من البابا وشيخ الأزهر.. إقامة "صلاة الخميس" لرفع وباء كورونا

تقام اليوم الخميس صلاة من أجل الإنسانية من أجل أن يرفع الله وباء "كورونا" بمشاركة طوائف وديانات مختلفة استجابة لدعوة من "اللجنة العليا للأخوة الإنسانية" وبترحيب ومشاركة من شيخ الأزهر وبابا الفاتكيان.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية وجهت دعوة إلى كل الشعوب في جميع أنحاء العالم، للتوجه إلى الله بالصلاة، كل فرد في مكانه، وعلى حسب دينه أو معتقده أو مذهبه، يوم 14 مايو الجاري، من أجل أن يرفع الله وباء "كورونا".

وأعلنت الإمارات مشاركتها عبر وزير التسامح نهيان بن مبارك آل نهيان الذي وجهت وزارته الدعوة إلى كل المقيمين في البلاد للمشاركة في الصلاة.

وقالت الطائفة الهندوسية في أبوظبي إنها ستشارك في الصلاة.

كما كشفت وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية والهيئة القومية للتغلب على الكوارث أن الرئيس جوكو ويدودو و رئيس مجلس الشورى الإندونيسي والوزراء إضافة إلى زعماء الأديان فى إندونيسيا سيشاركون بالدعاء ضمن مبادرة "صلاة من أجل الإنسانية"

كما أعلن أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مشاركته في الصلاة استجابة للنداء الذي أطلقته اللجنة.

بدوره، أعلن جاستن ويلبي رئيس أساقفة كنيسة كانتربري في لندن مشاركته في المبادرة.

و دعا رئيس أساقفة الكنيسة التي يتبعها العدد الأكبر في بريطانيا الجميع من كل الأديان إلى طلب العون من الله ليرفع هذا الوباء عن الإنسانية.

يذكر أن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية كانت قد أصدرت بيانا دعت فيه القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم للصلاة والصيام والدعاء من أجل الإنسانية يوم الخميس 14مايو 2020، وأعلن البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، و أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وعدد كبير من الشخصيات الدينية والسياسية والمجتمعية ترحيبهم ومشاركتهم في هذا الحدث العالمي.