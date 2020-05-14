أزمة كورونا

بفضل كورونا.. تراجع كبير لنسبة الانتحار في اليابان

الحرة / ترجمات - واشنطن
14 مايو 2020
يعتبر الانتحار قضية إجتماعية رئيسية في اليابان
يعتبر الانتحار قضية إجتماعية رئيسية في اليابان

انخفض معدل الانتحار في اليابان بمقدار الخمس خلال جائحة فيروس كورونا حيث يقضي العمال وقتًا أقل مع رؤسائهم "المتنمرين"، وفقا لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

ووفقاً لوزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية في البلاد، انخفض عدد حالات الانتحار في شهر أبريل من هذا العام بنحو 20 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019.

وفي أبريل 2019، انتحر 1,814 شخصًا مع انخفاض بنسبة 19.8 في المئة إلى 1,455 شخصًا في أبريل 2020.

وتعتقد الوزارة أن عدم الدخول إلى المكتب، وقلة التنقل، والمزيد من الوقت مع الأسرة، كلها طرق غير مباشرة تؤثر بها جائحة كورونا بشكل إيجابي على رفاه الناس.

وتعني تدابير الإغلاق أن العديد منهم يعملون من المنزل ولهم اتصال أقل بأرباب العمل المتنمرين أو زملاء العمل أو زملاء الدراسة في حالة الأطفال.

وقد وجدت الوزارة أن هذا له تأثير إيجابي على الصحة النفسية للناس، على الرغم من ضغوط العيش خلال وباء عالمي.

يعتبر الانتحار قضية اجتماعية رئيسية في اليابان على الرغم من انخفاض حالات الانتحار الاجمالية في السنوات الأخيرة، فإن اليابان لديها عدد متزايد من الشباب الذين ينهون حياتهم.

وسجلت اليابان حوالي 16,000 إصابة و687 حالة وفاة بسبب الفيروس، وهو أقل بكثير من العديد من الدول الصناعية.

ولا تزال تدابير الإغلاق سارية في المناطق الشديدة الخطورة، بما في ذلك طوكيو وأوساكا وكيوتو وهوكايدو.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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يعتبر الانتحار قضية إجتماعية رئيسية في اليابان
أزمة كورونا

بفضل كورونا.. تراجع كبير لنسبة الانتحار في اليابان

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أزمة كورونا

صورة "تفطر القلب" لأطفال مدرسة بعد العودة من الحجر

الحرة / ترجمات - واشنطن
14 مايو 2020
خصصت إدراة المدرسة لكل طفل "ساحة عزل"
خصصت إدراة المدرسة لكل طفل "ساحة عزل"

أثارت صور لأطفال إحدى المدراس الفرنسية في زمن تفشي فيروس كورونا المستجد حزنا في مواقع التواصل الإجتماعي.

ونقلت صحيفة "ميترو" البريطانية صورا لأطفال المدرسة الفرنسية وهم يلعبون معزولين عن بعضهم البعض استجابة للتباعد الاجتماعي لتجنب العدوى.

وخصصت إدراة المدرسة لكل طفل "ساحة عزل" رسمت بالطباشير يلعب فيها وحيدا دون الاقتراب من زملائه.

وتقع المدرسة في بلدة توركوينغ الشمالية على الحدود البلجيكية.

وتترواح أعمار الأطفال بين ثلاث وأربع سنوات، وعادوا إلى الفصول الدراسية بعد ما يقرب من شهرين من الإغلاق الذي فرضته الحكومة الفرنسية لوقف العدوى.

ونقلت الصحيفة عن المؤرخ لورانس دي كوك تعليقه على الصورة : "لا أستطيع تجاوز هذا. هذه الصورة تفطر القلب. لا يمكننا أن نسمي هذه مدرسة".

وقال متحدث باسم وزارة التربية والتعليم في باريس إنه لا توجد تعليمات محددة للمعلمين لرسم مربعات الطباشير لتلاميذهم. لكنه أكد أن الجميع كانوا تحت تعليمات "الحفاظ على التباعد الاجتماعي" وعدم مشاركة أي شيء.

وبدأت المدارس في جميع أنحاء فرنسا في إعادة فتح أبوابها هذا الأسبوع مع خروج تدريجي للبلاد من إغلاق دام ثمانية أسابيع لاحتواء جائحة كورونا.

الحرة / ترجمات - واشنطن