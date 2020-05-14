بفضل كورونا.. تراجع كبير لنسبة الانتحار في اليابان

انخفض معدل الانتحار في اليابان بمقدار الخمس خلال جائحة فيروس كورونا حيث يقضي العمال وقتًا أقل مع رؤسائهم "المتنمرين"، وفقا لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

ووفقاً لوزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية في البلاد، انخفض عدد حالات الانتحار في شهر أبريل من هذا العام بنحو 20 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019.

وفي أبريل 2019، انتحر 1,814 شخصًا مع انخفاض بنسبة 19.8 في المئة إلى 1,455 شخصًا في أبريل 2020.

وتعتقد الوزارة أن عدم الدخول إلى المكتب، وقلة التنقل، والمزيد من الوقت مع الأسرة، كلها طرق غير مباشرة تؤثر بها جائحة كورونا بشكل إيجابي على رفاه الناس.

وتعني تدابير الإغلاق أن العديد منهم يعملون من المنزل ولهم اتصال أقل بأرباب العمل المتنمرين أو زملاء العمل أو زملاء الدراسة في حالة الأطفال.

وقد وجدت الوزارة أن هذا له تأثير إيجابي على الصحة النفسية للناس، على الرغم من ضغوط العيش خلال وباء عالمي.

يعتبر الانتحار قضية اجتماعية رئيسية في اليابان على الرغم من انخفاض حالات الانتحار الاجمالية في السنوات الأخيرة، فإن اليابان لديها عدد متزايد من الشباب الذين ينهون حياتهم.

وسجلت اليابان حوالي 16,000 إصابة و687 حالة وفاة بسبب الفيروس، وهو أقل بكثير من العديد من الدول الصناعية.

ولا تزال تدابير الإغلاق سارية في المناطق الشديدة الخطورة، بما في ذلك طوكيو وأوساكا وكيوتو وهوكايدو.