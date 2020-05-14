دراسة تكشف سبب إصابة كلبين بفيروس كورونا

قال باحثون من هونغ كونغ إن أول كلبين أعلن إصابتهما بفيروس كورونا التقطا العدوى على الأرجح من صاحبهما.

وقال الفريق العلمي التابع لجامعة هونغ كونغ، إن تحليل التسلسلات الجينية للفيروس عند الكلاب أظهر تطابقا مع التسلسلات الفيروسية عند البشر المصابين، بحسب مجلة "ناتشر" العلمية.

ويشتبه انتقال العدوى من أصحاب الكلاب إليها، ويؤيد الارتباط الجينومي المباشر تلك الفرضية كما يرى مالك بيريس، عالم الفيروسات بجامعة هونغ كونغ.

ولم تظهر الدراسة أي أدلة بخصوص انتقال الفيروس من الكلاب إلى الكلاب الأخرى أو منها إلى البشر، لكن من المستحيل التأكد من الاتجاه الذي ينتقل فيه الفيروس، لذلك "يجب إبقاء الخيارات مفتوحة دائما" على الفرضيات الأخرى، كما يقول بيريس.

وعلى الرغم من أن التحليل يؤكد أن الأشخاص الذين أصيبوا من كوفيد-19 قد ينقلون العدوى إلى الكلاب، فإن احتمالية حدوث ذلك تظل منخفضة بحسب عالم الفيروسات بجامعة أوتريخت الهولندية، أرغان ستيغمان.

وقد أصيب كلبان فقط من أصل 15 كلبا بالفيروس، بحسب الدراسة التي أجرتها جامعة هونغ كونغ.

لكن يرى علماء آخرون إمكانية انتقال الفيروس بين الحيوانات الأليفة وبعضها البعض وإلى البشر أيضا، إلا أن الأمر لا يزال بحاجة إلى المزيد من الدراسات المبنية على أسس علمية، بحسب مجلة "ناتشر" العلمية