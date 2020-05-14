أزمة كورونا

دولة جديدة تهاجم منظمة الصحة العالمية.. وتتهمها بالتآمر

رويترز
14 مايو 2020
ارتفعت الأصوات من جميع أنحاء العالم تنتقذ انحياز المنظمة للصين
ارتفعت الأصوات من جميع أنحاء العالم تنتقذ انحياز المنظمة للصين

 قال نائب رئيسة تايوان تشن تشيان جين الخميس إن منظمة الصحة العالمية "نسيت" مهنيتها وحيادها في تعاملها مع الجزيرة.

وتقول تايوان إن الصين ومنظمة الصحة العالمية تآمرتا لأغراض سياسية على إبقائها بعيدا عن الإجتماعات المهمة وإن المنظمة لم ترد على طلباتها للحصول على معلومات عن فيروس كورونا وإنها قدمت بيانات خاطئة عن عدد حالات الإصابة بالفيروس لديها.

وتنفي الصين ومنظمة الصحة العالمية بشدة هذه الإتهامات وتقولان إن تايوان تتلقى كل ما تحتاجه من مساعدة لكن من حق الصين فقط، التي تعتبر تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي إقليما تابعا لها، أن يكون لها تمثيل كامل لدى المنظمة.

وقال تشن، وهو أخصائي في الأوبئة تلقى تدريبا بالولايات المتحدة، إن المنظمة تعطي أهمية أكبر للسياسة عن الصحة.

وأضاف في تصريحات للصحفيين بالمقر الرئاسي في تايبه "تولي منظمة الصحة العالمية اهتماما بالغا للسياسة ونسيت مهنيتها وحيادها".

وقال تشن، الذي كان وزيرا للصحة أثناء أزمة متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) في عامي 2002 و2003، إن على العالم أن يكون حذرا إزاء أعداد الإصابة بالفيروس في الصين، وحث بكين على أن تكون أكثر شفافية.

وتحشد تايوان دعما لحضور إجتماع تعقده جمعية الصحة العالمية، وهي جهة اتخاذ القرار بمنظمة الصحة العالمية، بصفتها مراقب لكن الصين تعارض الأمر.

وسجلت الجزيرة إلى الآن 440 إصابة بالفيروس وسبع وفيات وهي حصيلة تقل كثيرا عن العديد من الدول المجاورة بفضل العمل الوقائي الفعال والمبكر وكفاءة النظام الصحي.

وتوالت الإتهامات بحق المنظمة حول طريقة تعاملها مع الوباء، واتهمتها واشنطن بقلة الشفافية والتواطؤ مع الصين غداة تفشي الفيروس في ووهان الصينية.

رويترز

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ترامب يلوح بقطع كل العلاقات مع الصين.. ولا يريد الحديث مع رئيسها

الحرة / ترجمات - واشنطن
14 مايو 2020
ترامب قال إنه لا يريد الحديث للرئيس الصيني حاليا
ترامب قال إنه لا يريد الحديث للرئيس الصيني حاليا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنه لا يرغب في التحدث "في الوقت الحالي" إلى نظيره الصيني شي جينبينغ، قائلا إن موقف بكين في أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "خيب أمله".

وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس بزنس"، "لدي علاقة جيدة جدا (معه) لكن في الوقت الحالي لا أريد التحدث إليه". 

وعند سؤاله عن التدابير الانتقامية التي قد يتخذها، قال الرئيس الأميركي إن "هناك الكثير من الأمور التي يمكن أن نقوم بها. يمكننا قطع كل علاقة" مع الصين.

وتابع ترامب أن أمله خاب كثيرا في الصين بعد انتشار فيروس كورونا المستجد بعد مرور وقت قصير من اتفاق البلدين على المرحلة الأولى من اتفاق تجاري.

وكان ترامب انتقد مرارا وتكرارا طريقة الصين في تعاملها مع تفشي فيروس كورونا المستجد، إلى درجة تهديده بفرض رسوم عقابية جديدة على بكين.

وتتهم إدارة ترامب الصين بأنها تأخرت في تحذير العالم من الوباء، وبالتالي تتحمل مسؤولية انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم والتسبب بأزمة اقتصادية عالمية.

وأكدت الإدارة الأميركية وجود أدلة تربط أصل تفشي الفيروس بحادث محتمل في مختبر للفيروسات في الصين، ويعتقد المسؤولون الأميركيون أيضا أن الصين لم تفصح عن مدى تفشي فيروس كورونا وطبيعة العدوى، لتخزين الإمدادات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس، وفقا لوثائق الاستخبارات الأميركية.
  
 

الحرة / ترجمات - واشنطن