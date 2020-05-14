أزمة كورونا

سائل لديه القدرة على تدمير فيروس كورونا في الفم

الحرة / ترجمات - واشنطن
14 مايو 2020
الفيروسات التاجية مغطاة بطبقة دهنية ضعيفة أمام بعض المواد الكيميائية
الفيروسات التاجية مغطاة بطبقة دهنية ضعيفة أمام بعض المواد الكيميائية

قال تقرير جديد إن غسول الفم الذي يستخدم للمضمضة لديه القدرة على قتل وتدمير فيروس كورونا المستجد قبل أن يصيب الخلايا البشرية، وفقا لما نقلت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وتنتمي الفيروسات التاجية إلى فئة "الفيروسات المغلفة"، مما يعني أنها مغطاة بطبقة دهنية ضعيفة أمام بعض المواد الكيميائية.

ويقول فريق من الباحثين الدوليين إن غسول الفم يمكن أن يدمر الطبقة الخارجية أو "المغلف" للفيروس، مما يحول دون تكاثره في الفم والحنجرة.

ويقول العلماء إن هناك حاجة ملحة لاختبار فعالية غسول الفم في التجارب، على الرغم من أنه لا يوجد حاليا أي دليل سريري على أنه سيكون ناجحا.

وقد سبق لمنظمة الصحة العالمية أن أعلنت: "لا يوجد دليل على أن استخدام غسول الفم سيحميك من العدوى بفيروس كورونا".

ويدعم الفريق علماء الفيروسات وأخصائيو الدهون وخبراء الرعاية الصحية من كلية الطب بجامعة كارديف، إلى جانب جامعات نوتنغهام وكولورادو وأوتاوا وبرشلونة ومعهد براهام في كامبريدج.

وأظهرت بعض التجارب والدراسات السريرية المحدودة أن غسول الفم يحتوي على ما يكفي من المكونات القادرة على استهداف الدهون بشكل فعال في فيروسات مغلفة مماثلة.

وقال تقرير الصحيفة إنه ليس معروفا حتى الآن إن كانت الأنواع المتوفرة حاليا من غسول الفم فعالة ضد الغشاء الدهني للفيروس الحالي.

وخلص فريق العلماء إلى أن هناك حاجة إلى إجراء بحوث مستعجلة لتحديد إمكانية استخدام ذلك ضد هذا الفيروس الجديد، وأشاروا إلى أن هذا مجال لا يخضع للبحث بشكل جيد من الناحية الطبية الكبرى، آملين أن يتم تعبئة المشاريع البحثية بسرعة لمواصلة تقييم ذلك".

ويتكون غسول الفم من مواد مثل الكلورهيكسيدين، كلوريد سيتيل البيريدينيوم، وبيروكسيد الهيدروجين وبوفيدون اليود، وكلها لديها القدرة على منع العدوى والعديد منها "تستحق التقييم السريري"، وفقا للباحثين.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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بحلول سبتمبر.. علماء يتوقعون تسجيل 100 ألف حالة وفاة جديدة جراء كورونا في أميركا

الحرة / ترجمات - دبي
11 يونيو 2020
يتوقع العلماء أن يرتفع عدد الإصابات في أميركا بفيروس كورونا إلى 200 ألف بحلول سبتمبر
يتوقع العلماء أن يرتفع عدد الإصابات في أميركا بفيروس كورونا إلى 200 ألف بحلول سبتمبر

مع تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا مليوني شخص في الولايات المتحدة، حذر علماء أميركيون من أن نحو 100 ألف شخص آخرين قد يموتون بحلول عيد العمال في 7 سبتمبر، وفقاً لصحيفة الإندبندنت.

وقال كارلوس ديل ريو، أستاذ الأمراض المعدية في جامعة إيموري الأميركية: "إذا تم تسجيل 1500 حالة وفاة جديدة يومياً سنصل إلى حوالي 200 ألف حالة بحلول الخريف".

وسجلت أميركا حتى الآن، أكثر من 112 ألف حالة وفاة بمرض كوفيد-19، وهو ما يعادل 30 % من إجمالي عدد الوفيات البالغ 413 ألف حالة.

وأكد ريو خلال مؤتمر صحفي افتراضي بعد تسجيل  100 ألف وفاة، أن هذا الرقم واقعي للغاية، مضيفا "أعتقد أن ما بدأنا نراه في الولايات المتحدة هو استقرار في عدد الحالات وكذلك عدد الوفيات".

وقال: "أعتقد أننا سنرى القليل عودة تفشي الفيروس، ولكن الفكرة هي التأكد من أنها لن تتحول إلى بؤر أخرى للفيروس، حتى تتمكن من الحد من انتشار العدوى بشكل كامل، لأنه من الواضح أنك عندما تفتح الاقتصاد، سيكون لديك حالات، ليس هناك شك".

من جانبه، قال مدير معهد الصحة العالمية بجامعة هارفارد الأميركية، أشيش جها: "اعتقد أن معظم الأميركيين ليسوا مستعدين للإغلاق مرة أخرى، وأنا أفهم ذلك تماما. فيما يلي خلاصة القول، وهي أنني أفهم أن الناس على استعداد للعيش بجانب هذا الفيروس. وهذا يعني أن ما بين 800 و1000 أميركي سيموتون كل يوم. سوف نحصل على 100 ألف حالة وفاة أخرى بحلول سبتمبر".

وأضاف: "هذه تكلفة كارثية، وبدأنا في رؤية زيادات سريعة حقًا في الحالات، وهذا أمر مخيف جدًا، هذا ما يجب أن نحاول منعه، وعلينا حقاً أن نحاول معرفة كيفية الحد من هذه المستويات المخيفة في بعض الولايات".

وفي أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الأسبوعين الماضيين، بلغت 21 ولاية زيادة في عدد الحالات الجديدة بينما أكدت تسع ولايات زيادة في حالات دخول المستشفيات، وقد حث مسؤولو الصحة أي شخص شارك في الاحتجاجات على الخضوع للفحص.

كان الآلاف قد خرجوا إلى الشوارع في المدن في جميع أنحاء البلاد احتجاجا على مقتل جورج فلويد على يد شرطي، وغالبًا لا يراعون قواعد التباعد الاجتماعي أو يرتدون أقنعة الوجه.

وصرح الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية والخبير الرئيسي في فرقة العمل المعنية بالفيروسات التاجية بالبيت الأبيض، أنه قلق للغاية من أن تؤدي الاحتجاجات إلى إصابات جديدة.

الحرة / ترجمات - دبي