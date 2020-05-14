صورة "تفطر القلب" لأطفال مدرسة بعد العودة من الحجر

أثارت صور لأطفال إحدى المدراس الفرنسية في زمن تفشي فيروس كورونا المستجد حزنا في مواقع التواصل الإجتماعي.
ونقلت صحيفة "ميترو" البريطانية صورا لأطفال المدرسة الفرنسية وهم يلعبون معزولين عن بعضهم البعض استجابة للتباعد الاجتماعي لتجنب العدوى.
وخصصت إدراة المدرسة لكل طفل "ساحة عزل" رسمت بالطباشير يلعب فيها وحيدا دون الاقتراب من زملائه.
وتقع المدرسة في بلدة توركوينغ الشمالية على الحدود البلجيكية.
وتترواح أعمار الأطفال بين ثلاث وأربع سنوات، وعادوا إلى الفصول الدراسية بعد ما يقرب من شهرين من الإغلاق الذي فرضته الحكومة الفرنسية لوقف العدوى.
ونقلت الصحيفة عن المؤرخ لورانس دي كوك تعليقه على الصورة : "لا أستطيع تجاوز هذا. هذه الصورة تفطر القلب. لا يمكننا أن نسمي هذه مدرسة".
وقال متحدث باسم وزارة التربية والتعليم في باريس إنه لا توجد تعليمات محددة للمعلمين لرسم مربعات الطباشير لتلاميذهم. لكنه أكد أن الجميع كانوا تحت تعليمات "الحفاظ على التباعد الاجتماعي" وعدم مشاركة أي شيء.
وبدأت المدارس في جميع أنحاء فرنسا في إعادة فتح أبوابها هذا الأسبوع مع خروج تدريجي للبلاد من إغلاق دام ثمانية أسابيع لاحتواء جائحة كورونا.