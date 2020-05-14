أزمة كورونا

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه لمرضى كورونا.. ماذا حصل معه؟

الحرة - دبي
14 مايو 2020
طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى كورونا بسبب الاجهاد
طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى كورونا بسبب الاجهاد

فقد طبيب مصري يعمل في أحد مستشفيات العزل التي خصصتها الحكومة لمرضى فيروس كورونا، بصره بسبب الإجهاد الذي تعرض لها خلال الأيام الماضية.

وبحسب وسائل إعلام مصرية شعر الدكتور محمود سامي قنيبر، أخصائي الحميات، الذي يعمل في مستشفى العزل ببلطيم بمحافظة كفر الشيخ، بإجهاد شديد بعد عمله لمدة 7 أيام متواصلة، مما تسبب في ارتفاع ضغط الدم الذي أدى إلى فقدان بصره.

وأكد قنيبر لصحيفة "اليوم السابع" المصرية أنه يكفيه شرفا أنه فقد بصره وهو يؤدى عمله، مشيراً إلى أنه بسبب العدد الكبير من المصابين بالفيروس الذي وصل الى المشفى فقد اضطر لبذل مجهود كبير لعلاجهم، ونظراً لطول مدة ارتداء ملابس العزل، والضغط والتوتر، بدأ يشكو من ضيق في التنفس.

وأضاف ان شدة الألم دفعته لأن يستغيث بزملائه، الذين أسرعوا في إجراء الفحوصات والأشعة له، لكن أثناء الفحوصات فقد الوعي، وعندنا استيقظ وجد نفسه قد فقد بصره.

وأوضح أن ما حدث له سببه ارتفاع ضغط الدم وقد جاء ذلك بسبب الاجهاد والضغوطات وكل هذه العوامل أدت إلى حدوث أزمة قلبية أدت بدورها إلى تلف في العصب البصري.

من جانبه، أفاد الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب أطباء كفر الشيخ، أن الطبيب فقد بصره ليس لإصابته بفيروس كورونا، ولكن لارتفاع في ضغط الدم، مشيراً إلى أن الطيب أصيب بارتفاع ضغط الدم والجلطة بسبب الاجهاد.

كما أعلنت الحكومة المصرية بتكفلها بعلاج الطبيب على حسابها، وقال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء المصري في تصريحات صحفية، أن رئيس لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، تواصل مع الطبيب وتم الاتفاق على نقله لإحدى مستشفيات القاهرة لتلقي العلاج.

الحرة - دبي

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روسيا توقف العمل بأجهزة تنفس اصطناعية احترقت وقتلت أربع مرضى

الحرة / ترجمات - واشنطن
14 مايو 2020
أجهزة تنفس اصطناعية
| Source: Courtesy

أعلنت هيئة تنظيمية في قطاع الرعاية الصحية في روسيا وقف استخدام طراز معين من أجهزة التنفس الصناعي الطبية الروسية المصنعة بعد الأول من أبريل وذلك بعد حريقين اندلعا في مستشفيين، أفادت تقارير بعلاقتهما بجهازين من هذا الطراز.

وكان جهاز التنفس الصناعي (أفينتا-أم أس) مستخدما في مستشفى سان جورج بمدينة سان بيترسبرغ حيث لقي خمسة أشخاص حتفهم في حريق الثلاثاء، وأيضا في مستشفى في موسكو حيث اندلع حريق أودى بحياة شخص آخر يوم السبت.

وقالت الهيئة التنظيمية، روسزدراف نادزور، إنها ستتحقق من جودة وسلامة أجهزة التنفس في المستشفيين.

وقامت السلطات بشراء المئات من Aventa-Ms لمساعدة المستشفيات على التعامل مع مرضى فيروس كوفيد- 19.

وعلى الرغم من أن عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في روسيا لا يزال قليلا مقارنة بالدول الأخرى، إلا أن عدد حالات الإصابة بها يبلغ 242.271 وهو ثاني أعلى معدل في العالم بعد الولايات المتحدة.

يذكر أن روسيا أرسلت مجموعة من أجهزة التهوية نفسها إلى الولايات المتحدة في أوائل أبريل، على الرغم من أن المسؤولين الأميركيين قالوا إن الآلات لم تكن مطلوبة.

منظمة الرعاية الصحية الحكومية (Roszdravnadzor) قالت في بيان إنها ستعلق استخدام جميع هذه الآلات في روسيا، ولا سيما التي صنعت بعد الأول من أبريل.

ولم توضح المنظمة على الفور عدد أجهزة التهوية الجديدة المعنية بقرار التعليق.

وذكرت بيانات المشتريات العامة التي استشهدت بها وكالة أنباء انترفاكس، التي نقلت الخبر أول مرة، أن مستشفى سانت جورج في سان بيترسبرغ أنفق 441 مليون روبل (6 ملايين دولار) في الشهر الماضي على شراء 237 من أجهزة التهوية تلك.

وأضافت أن عقد الشراء اكتمل في 24 أبريل.

ويتم تصنيع أجهزة التهوية في مصنع الأورال لهندسة الآلات (UPZ) في منطقة سفيردلوفسك.

وقالت شركة "تكنولوجي راديو تكنولوجيز" (KRET) ، التي تسيطر على "يو بي زد" ، الثلاثاء، إن أجهزتها اجتازت جميع الاختبارات اللازمة واستخدمتها المنشآت الطبية في روسيا منذ عام 2012 دون أي مخاوف تتعلق بالسلامة.

وحثت الناس على تجنب التسرع في الاستنتاجات حتى تُعرف نتيجة التحقيقات الرسمية في الحرائق.

الحرة / ترجمات - واشنطن