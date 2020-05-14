أزمة كورونا

علماء الصحة العالمية: السيطرة على كورونا قد تستغرق 5 سنوات والفيروس قد لا يختفي أبداً

الحرة / ترجمات - دبي
14 مايو 2020
منظمة الصحة العالمية تؤكد أن فيروس كورونا أصبح متوطن مثل الإيدز
منظمة الصحة العالمية تؤكد أن فيروس كورونا أصبح متوطن مثل الإيدز

بالرغم من العمل على تطوير عشرات الأدوية واللقاحات لعلاج فيروس كورونا، إلا أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن فيروس كورونا يمكن أن يصبح متوطنا مثل فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، محذرة من أي محاولة للتنبؤ بالوقت الذي سيستمر فيه، كما دعت إلى بذل جهد كبير لمكافحته، وفقاً لصحيفة جيروزالم بوست.

وقال خبير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايك رايان، في مؤتمر صحفي على الإنترنت "من المهم طرح هذا على الطاولة: قد يصبح هذا الفيروس مجرد فيروس متوطن آخر في مجتمعاتنا، وقد لا يختفي هذا الفيروس أبدًا".

وأضاف "أعتقد أنه من المهم أن نكون واقعيين ولا أعتقد أن أي شخص يمكنه أن يتوقع متى سيختفي هذا المرض، أعتقد أنه لا توجد وعود ولا توجد تواريخ، قد يستقر هذا المرض ليصبح مشكلة طويلة الأمد، أو قد لا يكون كذلك".

وأشار إلى أنه بالرغم من أن العالم حقق نجاحاً في كيفية التعامل مع المرض والسيطرة عليه، إلا أن القضاء عليه سيحتاج إلى جهد كبير حتى بعد العثور على لقاح، وأوضح أنه هناك أمراض أخرى لم يتخلص منها بالرغم من وجود لقاح لها مثل الحصبة.

ويتم تطوير أكثر من 100 لقاح محتمل، بما في ذلك العديد في التجارب السريرية، لكن الخبراء أكدوا صعوبة العثور على لقاحات فعالة ضد الفيروسات التاجية.

 

 5 سنوات

 

بدورها، قالت سمية سواميناثان، كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية أن السيطرة على فيروس كورونا قد تستغرق من 4 إلى 5 سنوات.

وألمحت إلى أن التوصل إلى اللقاح يبدو الآن أفضل سبيل للخروج، لكن هناك الكثير من الأسئلة حول مدى فعاليته وسلامته، وكذلك إنتاجه وتوزيعه العادل.

كما أفاد مايك رايان أن الأمر يتطلب مراقبة كبيرة للغاية للفيروس من أجل خفض تقييم المخاطر، مؤكداً أن نسبة الإصابة بالفيروس لاتزال مرتفعة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.

من جانبه، صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "المسار في أيدينا وهو شأن الجميع وعلينا جميعاً أن نساهم في وقف هذا الوباء".

 


 

الحرة / ترجمات - دبي

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الصحة النفسية لملايين الناس في خطر.. الأمم المتحدة تحذر من أزمة أمراض عقلية بسبب كورونا

الحرة / ترجمات - دبي
14 مايو 2020
زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذي يعانون من الأمراض النفسية بسبب كورونا
زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذي يعانون من الأمراض النفسية بسبب كورونا

حذر خبراء صحة تابعون للأمم المتحدة، الخميس، من أن أزمة أمراض عقلية تلوح في الأفق، بسبب شعور ملايين الناس في جميع أنحاء العالم بالخوف من الموت والفقر والقلق من فيروس كورونا والاضطرار إلى العزلة.

وقالت ديفورا كيستيل، مديرة قسم الصحة النفسية بمنظمة الصحة العالمية إن العزلة والخوف وعدم اليقين والاضطراب الاقتصادي كلها أمور تسبب مشاكل نفسية.

وفي تقرير الأمم المتحدة وتوجيهات السياسة بشأن كورونا والصحة العقلية، أكدت كيستيل أنه من المرجح حدوث زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذي يعانون من الأمراض النفسية، ويجب على الحكومات أن تضع هذه المسألة في صدارة استجاباتها للفيروس

وأضافت: "الصحة النفسية والرفاهية لمجتمعات بأكملها تأثرت بشدة بهذه الأزمة وهي أولوية يجب معالجتها على وجه السرعة".

وتزامنا مع ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية، ارتفعت نسبة الانتحار بسبب الحالة النفسية للأشخاص أو إدمانهم على أنواع معينة من المخدرات بسبب خوفهم وقلقهم، بحسب كيستيل.

كما سلط التقرير الضوء على العديد من المناطق والأقسام في المجتمعات باعتبارها معرضة للاضطراب النفسي بما في ذلك الأطفال والشباب المعزولون عن الأصدقاء والمدرسة، والعاملون في مجال الرعاية الصحية الذين يرون الآلاف من المرضى المصابين بالفيروس التاجي الجديد يموتون.

وتظهر الدراسات والاستطلاعات بالفعل تأثير كوفيد-19 على الصحة العقلية على مستوى العالم. وأكد علماء النفس أن الأطفال قلقون وهناك زيادة في حالات الاكتئاب والقلق في العديد من البلدان، كما يتزايد العنف المنزلي، مشيرين إلى حاجة العاملين الصحيين المتزايدة للدعم النفسي.

وكان عدد من الأطباء والممرضات أفادوا في مقابلة مع رويترز أنهم وزملاءهم قد عانوا من مزيج من الذعر والقلق والحزن والخدر والأرق والكوابيس.

وخارج قطاع الصحة، قال تقرير منظمة الصحة العالمية إن العديد من الناس يشعرون بالضيق من الآثار الصحية المباشرة وعواقب العزلة الجسدية، بينما يخاف آخرون من العدوى والموت وفقدان أفراد الأسرة.

وأشار التقرير إلى أن الملايين يواجهون اضطرابات اقتصادية، سواء الذين فقدوا، أو معرضون لفقدان، دخلهم وسبل عيشهم، وأن كثرة المعلومات الخاطئة والشائعات حول الوباء وعدم اليقين العميق حول المدة التي ستستمر تجعل الناس يشعرون بالقلق واليأس بشأن المستقبل.

وطالب التقرير بضرورة توفير خدمة "الصحة النفسية الطارئة" عن طريق العلاجات عن بعد مثل الاستشارة عن بعد للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية، والعمل بشكل استباقي مع الأشخاص المعروفين كونهم يعانون من الاكتئاب والقلق.

الحرة / ترجمات - دبي